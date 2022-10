Herfstvakantie is begonnen: deze culturele uitjes vindt je kind (vast) niet saai

Een week vrij van school en druilerig weer? Ideale omstandigheden om als gezin een cultureel uitstapje te maken. Ter inspiratie zet NU.nl een aantal musea, voorstellingen en tentoonstellingen op een rij die geschikt zijn in de herfstvakantie.

Door Anna Jacobs

Familiewapen maken of je adellijke naam ontdekken

In het middeleeuwse Kasteel de Haar in de Utrechtse gemeente Haarzuilens draait het dit najaar om het flamboyante leven van de adel. Hoe werd er vroeger geleefd, wat waren gebruiken en tradities en welke privileges en verlichtingen golden er voor de adel?

Maar ook: hoe was het om te werken als personeel voor de adel? En waar werkten en woonden dit personeel? Naast de tijdelijke tentoonstelling Grootsch & Meeslepend-Adel op De Haar is er voor kinderen de ontdekkingstocht Typisch Adel! Tijdens deze tocht kunnen ze hun eigen adellijke naam ontdekken of een eigen familiewapen ontwerpen.

Speeltocht met orgelaapje

Van speeldoosje tot draaiorgel: bij Museum Speelklok in Utrecht zijn zelfspelende muziekinstrumenten de hoofdact. In dit vrolijke museum kunnen kinderen onder andere een kinderspeeltocht met het orgelaapje Toon doen of zelf aan de slag met het maken van hun eigen speeldoosmuziek.

Van 22 tot en met 28 oktober kun je in Museum Speelklok daarnaast terecht voor de muzikale voorstelling De Verdraaide Orgelman. In deze tentoonstelling van Theatergroep Dender kijk je mee naar de avonturen van twee straatmuzikanten die elkaar kwijtraken en terug proberen te vinden. De adviesleeftijd voor deze voorstelling is minimaal vijf jaar.

Maak zelf een rainstick om een plensbui na te bootsen of experimenteer statische elektriciteit.

Waar komt onweer vandaan?

Een toepasselijke tentoonstelling voor in de herfstvakantie: Donder & Bliksem bij de Museumfabriek in Enschede. In dit interactieve familiemuseum leren kinderen door zelf iets te doen en creëren. Bijvoorbeeld door zelf een 'rainstick' te maken om het geluid van een plensbui na te bootsen of experimenten te doen met statische elektriciteit. De tentoonstelling Donder & Bliksem loopt van 15 tot en met 30 oktober.

Rijden in een pantservoertuig

Een F-16 van dichtbij bewonderen? Leren vliegen als een echte piloot? Dat kan bij het Nationaal Militair Museum op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Voor oudere kinderen is er onder andere de interactieve installatie Klas van '45. Luister mee naar de persoonlijke verhalen van kinderen in de Tweede Wereldoorlog hebben beleefd en kijk naar scènes uit hun leven. Voor jongere kinderen is er Xplore, een ruimte waarin ze kunnen spelen in een tank, onderzeeboot, kasteel en chinook (een transporthelikopter). Kinderen tot drie jaar mogen gratis in het museum naar binnen.

Oneindig veel hitjes en gênante momenten

"Pap… doe normaal." Tijd voor rollende ogen en schaamrode kaken tijdens de voorstelling 90's vs 20's. Jeugdtheatergezelschap De Bonte Hont laat in deze muzikale tentoonstelling het onbegrip tussen ouders en kinderen zien als het gaat om hits, trends en nostalgie. 90's vs 20's is bedoeld voor kinderen vanaf negen jaar en ouder. De voorstelling speelt op zondag 23 oktober en maandag 24 oktober in Utrecht en op vrijdag 28 oktober in Amersfoort.

Paddenstoelen versieren en zelf marsepein boetseren in het Bakkerijmuseum.

Kunstwerken komen tot leven

Klassieke muziek en kunst te saai voor kinderen? Fabrique des Lumières wil graag het tegendeel bewijzen. In deze 'lichtjesfabriek' brengen metershoge videoprojecties en begeleidende muziek de felgekleurde portretten, landschappen en naakten van Gustav Klimt en Friedensreich Hundertwasser tot leven. Fabrique des Lumières is gevestigd op het Amsterdamse Westergasterrein.

Oog in oog met T. rex

Bij Naturalis in Leiden is een van 's werelds grootste natuurhistorische collecties te aanschouwen. In zeven themazalen leren kinderen onder andere alles over de aarde, de ijstijd (met een heuse mammoetdrol als publiekstrekker) of voortplanting in de natuur. Ze kunnen stilstaan bij het leven in het 'doolhof van de dood' of unieke fossielen van vroege voorouders bewonderen. Het zogeheten kroonjuweel van het museum, T. rex Trix, staat in de Dinozaal tussen tientallen andere dinosaurussen en oerreptielen.

De geur van verse koek

Het Bakkerijmuseum in Medemblik draagt al veertig jaar de titel 'het lekkerste museum van Nederland'. In dit museum leren kinderen hoe vroeger brood, koek en banket werden gemaakt. In de Oude Bakkerij hoeft niet alleen op afstand te worden gekeken, maar draait het ook om proeven, ruiken en beleven. Bij het museum hoort een ouderwetse snoepwinkel en zijn er lekkere activiteiten voor kinderen. Tijdens de herfstvakantie mogen kinderen paddenstoelen versieren en zelf met marsepein boetseren.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen