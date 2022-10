Moedertaboes: 'Na tien miskramen waren mijn zwangere zussen de druppel'

Moedertaboes, bestaan ze nog? In deze reeks behandelen we de laatste onbesproken zaken rondom het moederschap. Deze week: de impact van herhaalde miskramen.

Door Anna Jacobs

"Toen ik op de bank bij de echoscopiste lag en de koude gel op mijn buik voelde, kon ik alleen maar denken: daar gaan we weer. De stilte in de ruimte bevestigde mijn angst. Het was weer eens mis", vertelt Meerte.

In de afgelopen zeven jaar maakten zij en haar partner tien miskramen door. "Ik weet nog hoe verdrietig ik was na onze eerste miskraam. Om ons heen raakten vriendinnen zwanger en werden er baby's geboren, terwijl wij een stap achteruit waren gezet. Toch bleef ik hoopvol. Inmiddels hebben we nog negen keer een miskraam doorgemaakt en zijn we de hoop verloren."

Een miskraam is het verlies van een vroege zwangerschap. In Nederland spreekt men van een miskraam wanneer de zwangerschap wordt afgebroken voor zestien weken. Eén op de tien zwangerschappen eindigt in een miskraam. Uit een onderzoek in 2021 blijkt dat 11 procent van alle vrouwen minimaal één miskraam meemaakt. De onderzoekers vermoeden dat de werkelijke aantallen hoger liggen, omdat lang niet alle miskramen worden geregistreerd.

Ik kon onmogelijk blij voor mijn zussen zijn en zij konden ook niet goed met mijn verdriet overweg.

Meerte

Herhaalde miskramen

Na twee of drie miskramen wordt er gesproken van 'herhaalde miskramen'. Na twee miskramen is de kans op een herhaling 25 procent en na drie miskramen is dit 35 procent. "Het lastige aan een herhaalde miskraam is dat je overduidelijk wel zwanger kunt raken", zegt Meerte. "Als je niet vruchtbaar bent als vrouw of man kun je allerlei trajecten in. Ik kreeg daarentegen te horen dat ik 'aantoonbaar vruchtbaar was' en 'moest afwachten'. Dat vond ik vreselijk. Ik kon inderdaad in verwachting raken, maar niet blijven."

Lichamelijk gezien eisen de vele miskramen hun tol, maar emotioneel ook, zegt Meerte. "Na de vijfde miskraam belandde ik in een zware depressie. Ik voelde me compleet lusteloos, wilde mijn bed niet meer uit." Daarnaast spelen gevoelens als boosheid, frustratie, angst en jaloezie een grote rol in haar leven.

"Toen mijn beide zussen tegelijkertijd zwanger raakten, was dat voor mij de druppel. Ik kon onmogelijk blij voor ze zijn en heb ze daarom een hele tijd niet gezien of gesproken. Zij konden andersom ook niet goed met mijn verdriet overweg. Ik voelde me zo buitengesloten."

Verdriet weggestopt

Madelon van Uffelen is voormalig verloskundige en miskraamcoach. "Als verloskundige maakte ik miskramen bij andere vrouwen regelmatig mee. Toen ik zelf een miskraam kreeg, vond ik dit veel zwaarder dan ik had verwacht. Ik was destijds erg verdrietig, maar stopte dit verdriet direct weg toen ik na twee maanden opnieuw in verwachting bleek. Toen ik anderhalf jaar na de geboorte van mijn zoon merkte dat ik compleet vastliep en uitgeblust was, realiseerde ik me dat ik het verdriet van mijn miskraam had weggestopt. Dat kwam nu naar buiten."

Van Uffelen vindt het verwerken van een miskraam een rouwproces waar je als aanstaande moeder, maar ook als vader, doorheen moet. "Vanaf het moment dat je een positieve zwangerschapstest in handen hebt, voel je je zwanger. Je wordt moeder! Het verlangen naar een kindje wordt nog veel groter, waardoor het verlies ervan ook groter is. Daarom is erkenning krijgen van mensen om je heen dat jij daadwerkelijk een kindje bent verloren, hoe klein hij of zij ook was, belangrijk."

Bestaansrecht aan het ongeboren kindje

Hoewel de miskraamcoach herkent dat een miskraam nog steeds een taboeonderwerp is waar men niet makkelijk over praat, wil ze vrouwen op het hart drukken dit wél te doen.

"Juist door het erover te hebben, erken je dat jouw verdriet er mag zijn en geef je bestaansrecht aan je ongeboren kindje. Hierdoor kan het soms makkelijker zijn om deze ervaring een plekje te geven. Je zult het misschien nooit vergeten, maar je kunt wel een manier vinden om het te verwerken."

Meerte: "Ik kocht na mijn eerste miskraam een armband waar je bedels aan vast kunt maken. Ik had nooit verwacht inmiddels een volle bedelarmband te hebben. Die kleine symbooltjes om mijn pols bieden me op zware momenten wel troost. Een tastbare herinnering aan een droom die nog niet - en misschien nooit - uitkomt."

