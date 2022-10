Hoe bespreek je met kwetsbare mensen een kinderwens?

Eén op de vijf vrouwen wordt onbedoeld zwanger en 68 procent daarvan ervaart de zwangerschap als ongewenst. Met het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) bespreken hulpverleners met kwetsbare mensen of een kinderwens nu wel zo'n goed idee is. "Wij bepalen niet wie er zwanger mag worden, maar maken duidelijk wat een zwangerschap nu en in de toekomst betekent."

Door Anna Jacobs

Als verpleegkundige begeleidt Connie Rijlaarsdam in 2014 een verslaafde, dakloze vrouw die als sekswerker in haar verslaving voorziet. Ze raakt voor de tweede keer onbedoeld zwanger. Wanneer haar casus wordt besproken in een overleg, stelt Rijlaarsdam zichzelf en haar collega's de vraag: 'Hoe kan het dat E. weer zwanger is geworden? Wat hebben wij hiervan geleerd? Heeft ze eigenlijk een kinderwens?'

Van Rijlaarsdam bespreekt het met haar cliënt en zij zegt: "Natuurlijk wil ik geen kind, ik snap ook wel dat ik daar niet voor kan zorgen. Waarom hebben jullie mij dit niet eerder gevraagd? Zelfs niet na mijn eerste kind! Deze zwangerschap had voorkomen kunnen worden."

Onbedoelde zwangerschappen voorkomen

Deze casus en de persoonlijke frustratie van Rijlaarsdam zetten haar ertoe om in Tilburg een pilot te starten waarbij er proactief gesprekken over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie met kwetsbare vrouwen en mannen worden gevoerd. Deze werkwijze wordt in de daarop volgende jaren overgenomen door andere regio's. In 2018 start een landelijk programma genaamd Nu Niet Zwanger (NNZ), onderdeel van het landelijke programma Kansrijke Start.

Het gesprek niet voeren is geen optie, want de impact van een onbedoelde zwangerschap is groot.

Tessa Waterland, coördinator Nu Niet Zwanger

Nu Niet Zwanger wil mannen en vrouwen in kwetsbare omstandigheden in de vruchtbare leeftijd helpen om een bewuste en geïnformeerde keuze te maken over hun kinderwens.

De kwetsbaarheid van deze doelgroep komt onder andere door psychiatrische problematiek, een verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden of loverboyproblematiek. Deze doelgroep is vaak al in beeld bij organisaties zoals verslavingszorg, ggz, dak- en thuislozenzorg, jeugdbescherming of maatschappelijk werk.

Tessa Waterland en Melissa Geers zijn allebei inhoudelijk coördinator Nu Niet Zwanger bij GGD Haaglanden. "Door het bespreekbaar maken van iemands kinderwens hopen wij een bijdrage te leveren aan het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen", zegt Tessa Waterland. "Dit gesprek niet voeren is geen optie, want de impact van een onbedoelde zwangerschap is groot."

Het kinderwensgesprek

Eén van de misvattingen over het programma is dat zorgverleners bepalen over het wel of niet in vervulling mogen gaan van een kinderwens. "Wij bepalen niet of cliënten zwanger mogen worden. Wij maken hen er wel van bewust wat een eventuele zwangerschap nu en in de toekomst betekent", zegt Waterland.

"Stel dat jouw cliënt al problemen heeft en óók nog eens overvallen wordt door een onbedoelde zwangerschap, dan kom je van de regen in de drup. Zeker als er helemaal geen sprake is van een kinderwens."

Er zijn schrijnende verhalen waarbij vrouwen meermaals een abortus hebben laten uitvoeren omdat dit wel wordt vergoed.

Melissa Geers, coördinator Nu Niet Zwanger

Zelfbeschikkingsrecht en keuzevrijheid

Mensenrechten en reproductieve rechten dienen als uitgangspunt voor de werkwijze van Nu Niet Zwanger. Dit houdt in dat vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd het recht hebben om in vrijheid en verantwoordelijkheid zelf te kiezen voor kinderen, het aantal kinderen en het moment waarop zij kinderen willen krijgen, zonder dat hierbij sprake is van drang, dwang, discriminatie of geweld. NNZ-begeleiding is altijd vrijwillig en stopt wanneer een cliënt dit wil, leggen de coördinatoren uit.

Een 'kinderwensgesprek' gaat over kennis, emotie, context, verantwoordelijkheid en geld. "Neem het stuk kennis", zegt Geers. "Hulp- en zorgverleners checken soms onvoldoende of cliënten op de hoogte zijn van hoe bepaalde anticonceptiemiddelen werken. Er zijn talloze voorbeelden waaruit blijkt dat dit niet het geval was. Vrouwen die de pil alleen innamen na gemeenschap of cliënten die het over de morning-afterpil in plaats van anticonceptiepil hadden. Er was zelfs een casus waarbij een vrouw toch zwanger raakte omdat haar man begrepen had dat hij de pil moest slikken."

De pil, nuvaring of condooms vragen om 'commitment', wat mensen in kwetsbare omstandigheden soms lastig kunnen waarmaken.

Melissa Geers

Anticonceptiemiddelen vragen om kennis

Wanneer een cliënt geen kinderwens heeft en kiest voor anticonceptie, dan biedt NNZ ook financiële ondersteuning. "Cliënten kunnen anticonceptie niet altijd bekostigen. Er zijn schrijnende verhalen van vrouwen die meermaals een abortus hebben laten uitvoeren omdat dit wel wordt vergoed. Kortwerkende anticonceptiemiddelen, zoals de pil, nuvaring, of condooms, vragen om 'commitment' en kennis van het middel. Iets wat mensen in kwetsbare omstandigheden en door de waan van de dag soms lastig kunnen waarmaken."

"Een langwerkend anticonceptiemiddel kost al gauw meer dan honderd euro. Als je dit in het ziekenhuis laat plaatsen, kost dit je ook je eigen risico. Daarom is het fijn dat er vanuit het programma middelen zijn om verschillende vormen van anticonceptie aan te bieden", vertelt Geers.

Sterilisatie na keizersnede

NNZ werkt met een follow-upsysteem waarin wordt bijgehouden welk type anticonceptiemiddel iemand gebruikt en wanneer deze vervangen dient te worden. Geers deelt de schrijnende casus van een dakloze, verslaafde vrouw die te maken had met een onbedoelde zwangerschap en besloot het kindje ter adoptie af te staan. "Ze wilde ontzettend graag gesteriliseerd worden en kwam vervolgens via de gynaecoloog bij ons in beeld. Wij konden ervoor zorgen dat ze uiteindelijk meteen na haar keizersnede gesteriliseerd werd zoals zij zelf graag wenste. We zien in onze praktijk wat een enorme impact een onbedoelde zwangerschap heeft. En ook de opluchting die het geeft om regie te nemen over je kinderwens."

