De klok wordt volgende week verzet: ouders, kom nu vast in actie

Slapen is voor veel jonge kinderen een dingetje. Als de wintertijd ingaat, kunnen ze helemaal uit hun ritme raken. Meike Verhoef heeft haar eigen coachingsbedrijf: Droomritmepraktijk. We stelden haar de volgende slaapvraag: 'Hoe help je je baby door de overgang van zomer- naar wintertijd?'

Door Julia Schipper

Hoe beleeft een baby de overgang van de zomer- naar wintertijd?

"We kunnen natuurlijk nooit in het koppie kijken, maar zo'n omschakeling kan wat onrust geven. Een kind is gewend aan een bepaald ritme en het weet wanneer het tijd is om op te staan. Door de wintertijd blijft het langer donker, waardoor het voor een kind lastig kan zijn om te begrijpen dat het tijd is om op te staan. Het ritme verandert en je baby is gemiddeld een uur eerder wakker."

Is die overgang anders voor een baby dan voor volwassenen?

"Als volwassene begrijp je wat er gebeurt. De eerste paar dagen merk je dat je wat eerder wakker bent en moet je je ritme opnieuw vinden, maar dat gaat vanzelf. Bij een baby is dat anders. Je kunt het je baby niet uitleggen. Vanaf een jaar of twee begint dat begrip bij een kindje wel te komen."

Is het erg voor een baby om dat uur verschil te hebben?

"Het is vooral vervelend voor ouders van een baby die normaal gesproken al rond 5 uur 's ochtends wakker worden. Die ontwaken nu om 4 uur. Erg is het niet, uiteindelijk gaat een kind wennen aan het nieuwe ritme. Voor een baby kan het onrust geven. Ze snappen niet waarom de dag nog niet is begonnen. De nacht zal wat korter zijn, met minder slaapuren. Maar als je kindje over het algemeen goed slaapt, dan gaat het vanzelf."

Als ze normaal gesproken om 5 uur wakker worden, is 4 uur verschrikkelijk.

Meike Verhoef, Droomritmepraktijk

Hoe kun je als ouder de overgang het beste laten verlopen?

"Als je de overgang naar wintertijd hebt, is het verstandig om de overgang niet van de een op de andere dag te laten gebeuren. Het is beter om je kindje de kans te geven om te wennen aan het nieuwe ritme. Begin bijvoorbeeld zes dagen van tevoren door iedere dag alle tijdstippen tien minuten te verschuiven."

"Kindjes eten op een andere tijd, hebben slaapjes op een andere tijd. Door dat iedere dag te doen, merk je dat de daadwerkelijke overgang makkelijker gaat. Dat is voor je baby het fijnste. Is je kindje ouder, dan kun je proberen om het uit te leggen of een slaaptrainer gebruiken, een kinderwekker met een stoplichtsysteem. Dan weet een kind of het nacht of dag is."

En als je kind nog te jong is om het te begrijpen?

"Alles voor 6 uur 's ochtends is nacht en dat mogen ouders als echt nacht beschouwen. Laat alles donker en blijf op je slaapkamer. Als het eenmaal 6 uur is, mag je baby uit bed. Je hebt dan een duidelijke start van je dag. Dit doe je door veel daglicht de kamer in te laten of het licht aan te doen."

"Het licht zorgt ervoor dat de klok van een kind goed wordt opgestart. Vooral als je een overgang hebt van zomer- naar wintertijd is daglicht belangrijk. Naar de zomertijd is het makkelijker omdat het eerder licht is, waardoor je ook echt zonlicht binnenkrijgt. Ga 's ochtends naar buiten als het eenmaal licht is."

Wat als je kind van nature al een vroege vogel is?

"Dan kan zo'n overgang nog lastiger zijn. Als ze normaal gesproken om 5 uur wakker worden, is 4 uur verschrikkelijk. Het is goed om dan verder te kijken, want er is altijd een reden dat ze vroeg wakker worden. Als er 's nachts slecht wordt geslapen, is dit altijd terug te herleiden naar de dag."

"Een kindje gaat bijvoorbeeld te vroeg naar bed, of te laat. Soms is er te veel licht in de kamer en ook temperatuur heeft impact. Als het fris is op de kamer, worden kinderen sneller wakker. Is je kindje structureel te vroeg wakker, dan is het goed voor ouders om verder te kijken wat hier een reden van kan zijn."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen