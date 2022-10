De Kinderboekenweek begint: vijf tips van een kinderboekenrecensent

De Kinderboekenweek begint woensdag, maar wat kies je uit die grote berg kinder- en jeugdliteratuur? Kinderboekenrecensent Jaap Friso , die in De Grote Vriendelijke Podcast kinderboeken bespreekt, tipt zijn favoriete vijf boeken die passen in het thema van dit jaar: Gi-ga-groen.

Door Elise Vermeeren

Deze Kinderboekenweek gaat over groen. Daarmee omvat het thema het hele spectrum van de natuur, van stikstof tot dieren met mensenkleren aan. Goed gekozen, vindt Friso.

"Eigenlijk is dit thema een schot in de roos", zegt hij. "Personages in kinderboeken zijn vaker dieren dan mensen. Het spreekt kinderen aan. Dieren zijn net wat vriendelijker en ze voelen daar, denk ik, sneller een band mee." Die dierenpersonages kunnen ook thema's als milieu en klimaatverandering prima uitleggen.

"Het thema klimaatverandering wordt tegenwoordig in kinderboeken echt leuk, speels en aansprekend uitgelegd, zonder drammerig te zijn. Kinderen van nu begrijpen al veel beter dan hun ouders dat je zooi moet opruimen. Voor hen is dit geen irritante boodschap."

Groene kinderboekentips van Jaap Friso

Foto: Uitgeverij CPNB Kinderboekenweek 2022

Egalus door Marije Tolman, vanaf zes jaar

Uitgeverij CPNB Kinderboekenweek 2022

Dit is het Prentenboek van de Kinderboekenweek en ligt deze weken voor 8,25 euro in de boekwinkels. Friso: "Egalus gaat over een oude egel die zijn kinderen vertelt wat een zooitje de wereld vroeger was. Hij is egel met een oranje hesje en een prikker die steeds maar het vuil opruimt en op de stekels van zijn rug prikt. Maar het wordt te veel. Hij kan het niet meer dragen en er moet iets veranderen."

"Grote problemen zoals klimaatverandering en vervuiling komen zo op een speelse manier heel dichtbij. De illustraties zijn ook echt prachtig; tekeningetjes in combinatie met een bijzondere fototechniek."

Foto: Uitgeverij Gottmer

Scheten uit de schoorsteen door Marc ter Horst, vanaf vier jaar

Gottmer Kinderboeken

"Het weer doet gekke dingen, en zonder ijs is een ijsbeer geen ijsbeer meer. De schrijver legt heel leuk aan kleuters uit wat klimaatverandering is. Hij vergelijkt uitstoot met onze scheetjes, dat vinden kleuters grappig. Het is echt een boek waar je met kleine kinderen een beetje over kunt doorpraten. Heel leuk gevonden van de schrijver: het boekje eindigt met auto's die geen uitlaat hebben, en de enige scheten die er nog zijn, zijn van de chauffeur. Een beetje hoopvol dus. Het vocabulaire en de toon zijn leuk en aansprekend voor kleuters."

Jefferson door Jean-Claude Mourlevat, vanaf negen jaar

Uitgeverij Lannoo

"Dit Franse boek is echt een van mijn favorieten. Het is een boek dat je als volwassene ook prima kunt lezen. Jefferson vertelt het verhaal van twee steden naast elkaar: een mensenstad en een dierenstad. Jefferson is een lieve egel die, als hij de kapsalon binnenstapt, het lichaam van de kapper vindt: een das met een schaar in zijn borst. Hij wordt beschuldigd van moord en gaat met zijn beste vriend Gijsbert, een varken, op zoek naar de dader."

"Een thriller voor kinderen, heel humoristisch en aanstekelijk geschreven. Als je kind dit boek heeft gelezen, eet-ie geen vlees meer, hoor ik vaak. Het verhaal gaat de richting op van bio-industrie; de das was een activist en dat kostte hem de kop. Toch ligt dat thema er helemaal niet dik bovenop. Het is een echt ontroerend, mooi verhaal over thema's van nu."

Foto: Uitgeverij Gottmer

Het sleutelkruid door Paul Biegel, vanaf zes jaar

Gottmer Kinderboeken

"Zo veel klassieke, geweldige jeugdboeken zijn eigenlijk echt natuurboeken. Paul Biegel schreef Sleutelkruid in 1964, maar dit is een prachtig boek om opnieuw te lezen en past helemaal in het thema van de Kinderboekenweek 2022."

"De koning van het dierenrijk is ziek en een arts gaat de natuur in om op zoek te gaan naar het juiste geneeskrachtige kruid. Om de koning in leven te houden terwijl de arts het kruid aan het zoeken is, moeten de dieren elke dag een spannend verhaal vertellen. De boeken van Biegel zijn echte klassiekers, en zijn leukste boeken zijn opnieuw uitgegeven met de Biegel Bibliotheek."

Foto: Uitgeverij Singel

Spinder door Simon van der Geest, vanaf tien jaar

Uitgeverij Querido

"Ouders zeggen weleens tegen mij: 'Wat moet ik mijn zoon laten lezen? Hij blijft maar hangen bij Het leven van een Loser.' Dan tip ik dit boek: Spinder. En ik hoor altijd terug: 'Hij had het binnen een dag uit!' Dit boek gaat over twee broers, Spinder en Jeppe, die hun derde broer zijn verloren. Ze rouwen en hebben ruzie. Ze willen allebei de kelder voor zichzelf. Spinder heeft er zijn insectenverzameling, de andere broer wil er harde muziek maken."

"Spinder, die zo wordt genoemd nadat hij op school een spin en vlinder heeft gekruist, is veel met diertjes en de natuur bezig en heeft moeite met vrienden maken. De schrijver zoekt steeds naar parallellen in de insectenwereld, en dat is heel leuk: in je schulp kruipen bijvoorbeeld, of het vormen van koloniën. Een mooi boek over rouwende broers die beseffen waar het leven nu echt om draait."

