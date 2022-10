Tweedehands schoenen: zijn die goed voor kindervoetjes?

Tweedehands kinderschoenen zijn een stuk goedkoper dan nieuwe én lekker duurzaam. Maar doe je er voor de jonge kindervoet ook goed aan? Waar moet je op letten bij de aanschaf van (tweedehands) schoenen voor je kleine?

Door Brenda Kluijver

Op Vinted, Marktplaats of gewoon bij de lokale kringloop vind je vaak kinderschoenen die er nog prima uitzien. De ene ouder zweert erbij, want ze zijn betaalbaar en minder slecht voor het milieu. De andere ouder vindt het vies of denkt dat tweedehands kinderschoenen slecht zijn voor de kindervoet.

Dat laatste is geen fabeltje, zegt kinderpodotherapeut Sandy Westerhof. "Maar schoenen zijn vaak duur, dus ik snap de keuze voor tweedehands schoenen wel. Het is goed om te weten dat je er wel enig risico mee neemt. Een al gedragen schoen heeft zich gevormd naar het voetje van de eerste drager. Dat is over het algemeen niet verstandig voor de snelgroeiende, zich ontwikkelende kindervoet."

Ook podotherapeut en bewegingsexpert Gonnie Heijgele raadt het dragen van tweedehands kinderschoenen af. De voetboog wordt gevormd in de eerste tien jaar, legt zij uit. Daarnaast verandert bij de natuurlijke ontwikkeling de stand van de voet en het been in de eerste zes tot acht jaar. Dat moet ervoor zorgen dat de spieren aan de binnen- en buitenzijde van de voet en het been zich op de juiste manier ontwikkelen.

Babyvoetjes moeten vrij kunnen bewegen, dus: hoe schattig ook, stop ze niet in hippe sneakers.

Sandy Westerhof, kinderpodotherapeut

"Als een kind dan een schoen draagt die zich al verkeerd gevormd heeft of al te veel afgesleten is, dan krijgen de spieren in de voet en het been de verkeerde prikkel tijdens de afwikkeling", zegt Heijgele. Dat heeft gevolgen voor de juiste ontwikkeling van de spieren in de voet en het been.

Toch tweedehands? Let hier op

Ben je genoodzaakt om voor tweedehands kinderschoenen te kiezen of wil je dit uit duurzaamheidsprincipes toch doen, dan kun je op een aantal zaken letten.

"Probeer schoenen te vinden die nauwelijks zijn gedragen. Denk aan enkele dagen of maximaal een paar weken. Dit kun je vaak goed zien aan het slijtpatroon aan de binnenzool en onder de schoen, op de buitenzool", stelt Westerhof. Speuren naar ongedragen schoenen met de prijskaartjes er nog aan is ook een mogelijkheid.

Maar liefst twee derde van de kinderen loopt op te kleine schoenen rond.

Gonnie Heijgele, podotherapeut

Extra ruimte voor snelle groei

Voor de aanschaf van kinderschoenen geldt dus dat nieuw het beste is voor de kindervoet. Maar waar moet je nog meer op letten? "Babyvoetjes moeten vrij kunnen bewegen, dus: hoe schattig ook, stop ze niet in hippe sneakers", zegt Westerhof. "Warme slofjes of sokken is meer dan genoeg. Een kindervoet is nog grotendeels van kraakbeen, dus die wil je zo lang mogelijk uit die stugge schoentjes houden."

"Ook als ze gaan kruipen of beginnen met lopen, doen schoenen meer kwaad dan goed", vervolgt ze. "Als kinderen ongeveer twee maanden zelfstandig buitenshuis lopen, kun je kiezen voor 'first step'-schoentjes."

Bij schoolgaande kinderen vanaf vier jaar mogen de schoenen volgens de twee podotherapeuten wat steviger zijn, maar wel met een buigzame loopzool. Dit is nodig om te zorgen dat de kindervoet goed kan afwikkelen.

Heijgele: "Ik merk dat kinderschoenen vaak te stug zijn. Een schoen wringen, zoals je een doekje uitwringt, kan helpen om te zien hoe stevig de schoenen zijn bij de voetholte." Westerhof vult aan: "Ook de lengte en breedte moeten goed zijn. In de lengte mag je 1 tot 1,5 centimeter extra ruimte geven voor de snelle groei."

Te kleine schoenen

En daar gaat het vaak mis, blijkt uit recent onderzoek en uit het dagelijkse werk van podotherapeut Heijgele. "Maar liefst twee derde van de kinderen loopt op te kleine schoenen rond. Er bestaan ook nog de nodige misvattingen over het checken van de juiste maat, zoals de schoenzool tegen de voet houden."

Ook de hieltest is niet betrouwbaar, aldus de deskundige. Daarbij hou je je duim tussen de hiel en de achterkant van de schoen. "Kinderen duwen hun voet dan zo ver naar voren, dat hun tenen knel raken. De zenuwen in kindervoeten zijn nog niet genoeg ontwikkeld om zelf te voelen dat een schoen knelt of te klein is."

Met je duim voelen aan de voorkant van de schoen kan volgens Heijgele voor ouders een goede methode zijn. "Let wel op: kinderen trekken deels in een reflex hun tenen iets in als je zo meet. Dat heb je niet altijd door", zegt ze. Beide podotherapeuten raden aan schoenen te passen in de schoenenwinkel en eventueel ter plekke om advies te vragen.

"Vertrouw niet blindelings op de schoenmaten die fabrikanten hanteren, die kunnen per merk heel anders uitpakken bij de voet van jouw kind. Vooral bij sneakers", zegt Heijgele. "Meet je zelf? Meet de langste voet op; voeten zijn maar zelden even lang."

