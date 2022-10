Generatiegezin op Ibiza: 'Mijn moeder (82) past niet in een bejaardentehuis'

Hoe een gezin samenleeft verschilt per land en cultuur, maar het standaardgezin van man, vrouw en kinderen is niet langer de norm. Samenwonen met meerdere partners, volwassen kinderen, kleinkinderen, acht katten of drie honden: in deze serie vertellen mensen over hun gezin. Deze week: Sabriyé Ayana (51) heeft een generatiegezin en woont op Ibiza met haar moeder (82) en zoon (18).

Door Hannah König

Ayana groeit op bij haar ouders in Amsterdam, en na de scheiding van haar ouders vertrekt ze op jonge leeftijd met haar moeder naar Amerika. Als ze volwassen is, settelt ze zich in Nederland en krijgt ze vier kinderen. Als alleenstaande moeder met een eigen bedrijf heeft ze veel aan haar moeder, die er vaak is om het gezin te ondersteunen.

Toch maakt ze zich ook zorgen over haar moeder Hendrina: "Hoewel ze jong van geest is, liet ze steeds vaker het gas aanstaan. Het voelde niet prettig dat ze in haar eentje woonde, ik wilde haar altijd bij ons in de buurt hebben en dacht na over een manier om samen te kunnen zijn."

Vier jaar geleden besluit Ayana met haar moeder en haar zoon op wereldreis te gaan: "Alleen mijn jongste zoon Omar woonde nog thuis. Ik schreef hem in voor de wereldschool zodat ik hem zelf les kon geven en we vertrokken. We reisden onder andere door India, Italië en Ibiza."

"Mijn moeder bloeide helemaal op; ze danste in de straten van Dubai, speelde in de zee en stond met haar voeten in de Nijl. Ze genoot intens van iedere dag. Het was fijn om haar zo gelukkig te zien; ze is niet iemand die je in een bejaardentehuis kunt stoppen."

Sabriyé Ayana

Settelen op Ibiza

Haar zoon Omar is na twee jaar reizen minder gelukkig: "Hij miste vrienden en school. Het werd tijd dat we hem vaste grond onder zijn voeten zouden geven, zodat hij een eigen leven op kon bouwen." Overal waar ze kwamen tijdens het reizen voelde het generatiegezin of het een plek was waar ze zich zouden kunnen settelen: "We voelden ons erg thuis in Dubai, maar kozen voor Ibiza. We vonden een huis in het noorden van het eiland; waar genoeg ruimte is voor ons allemaal. De plek waar we wonen is magisch; het strand is onze achtertuin."

In Nederland woonde Ayana in een eengezinswoning in Amsterdam-Noord, haar moeder eenhoog in De Pijp. Het leven op Ibiza bevalt goed vanwege de natuur en de rust. Het leven op het Spaanse eiland is minder gejaagd en ze doen meer waar ze zin in hebben.

"We brachten laatst mijn zoon naar een feestje en besloten om tien uur 's avonds om op het strand te gaan liggen om naar de sterren te kijken. In Nederland doe je dit niet snel, maar we leven hier buiten en zijn één met de natuur."

Vriendinnen met moeder

Ayana heeft een eigen bedrijf; ze is een spiritueel teacher en healer. Door haar spirituele kijk op het leven is ze zich bewust van onverwerkt trauma tussen ouders en kinderen: "Mijn moeder en ik zijn nu vriendinnen, maar dat is lang niet altijd zo geweest. We hebben conflicten gehad, maar door onbewuste patronen te doorgronden en trauma's uit het verleden te verwerken, hebben we nu een fijne, warme band, die ik iedereen gun."

Voor haar 82e verjaardag nodigden we haar vriendinnen uit en hielden we een cacaoceremonie bij ons thuis.

Sabriyé Ayana

Zoon Omar is ook gelukkig geworden op Ibiza. Na de wereldreis is hij nog twee jaar naar school gegaan en momenteel heeft hij een baan op het strand. Hij spreekt goed Spaans en heeft leuke vrienden. Ayana zou niet meer terug willen naar Nederland, en haar moeder denkt er hetzelfde over: "Ze moet er niet aan denken om weer in Amsterdam te wonen. Ze leeft hier het goede leven en ik vind het waardevol dat ik haar dit kan geven."

Ook nog ruimte voor een man

Doordat ze met haar moeder samenwoont, doet Ayana meer met haar moeder dan af en toe een kop koffie drinken: "In mijn tienertijd heb ik me afgezet tegen haar spirituele geest, maar inmiddels ben ik haar dankbaar. Voor haar 82e verjaardag nodigden we haar vriendinnen uit en hielden we een cacaoceremonie bij ons thuis."

"Ik ben blij dat ik haar elke dag om me heen heb en zou niet anders willen dan samenwonen met mijn moeder en zoon. Dit betekent niet dat er geen ruimte in mijn leven is voor een man, maar mijn moeder is een belangrijk onderdeel van ons mooie gezin."

