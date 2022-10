Bibberende baby in z'n bedje? Let op TOG-waarde en voel het nekje

Een baby krijgen betekent slaap inleveren. Sommige kinderen zijn superslapers, andere maken je nachten korter dan je ooit had kunnen vermoeden. Voor wie het echt niet meer weet, zijn er kinderslaapcoaches. Inge de Heer heeft haar eigen praktijk genaamd De Kinderslaapcoach. We stelden haar de volgende slaapvraag: "Hoe weet ik of mijn baby het niet te koud heeft 's nachts?"

Door Julia Schipper

Wat is de beste slaapkamertemperatuur voor een baby?

"De beste slaapkamertemperatuur voor baby's ligt meestal tussen de 16 en 20 graden. Voor wat kleinere of te vroeg geboren baby's, die zich nog niet zo goed kunnen warmhouden, is het beter als de temperatuur echt rond de 20 graden is."

Hoe kun je je kindje het beste 's nachts kleden?

"Dat is helemaal afhankelijk van de temperatuur in de slaapkamer. Ook heeft de ene baby het sneller koud dan de andere. Het is daarom belangrijk om te kijken naar je kind en te voelen in de nek van je baby. Daar voel je meteen of een kindje lekker warm is."

"Als je kijkt naar de TOG-waarde (Thermal Overall Grade, een richtlijn die aangeeft hoe goed kleding of beddengoed warmte vasthoudt), dan zit een goede, warme winterslaapzak tussen de 2.5 en 3.5."

Vooral een slaapzak is belangrijk.

Inge de Heer, kinderslaapcoach

Hoe kun je als ouder de temperatuur van je kindje onder controle houden?

"In de winter kun je de temperatuur constant houden met een verwarming of een slaapzak. Als het warm is op de kamer, heeft een kind net iets minder kleding nodig. Als het buiten kouder is, kun je ook een warmere pyjama aantrekken, maar vooral een slaapzak is belangrijk."

Is het erg als een baby het een beetje koud heeft in bed?

"Het is niet goed als baby's het veel te koud hebben. Ze slapen dan niet genoeg, terwijl ze dat juist nodig hebben om te groeien. Ook kan een baby onderkoeld raken, maar vaak melden ze zich ruim op tijd door te huilen."

Hoe weet je dan zeker dat je baby het niet te koud heeft?

"Je ziet vaak dat ze dan vroeg in de ochtend wakker worden als ze het koud hebben, rond 5.00 of 6.00 uur. Als het nekje van je kind dan koud aanvoelt, kun je kijken naar een warmere pyjama of slaapzak met hogere TOG-waarde."

"Ook is het een optie om de kamer wat warmer te houden. Vaak kijken ouders 's avonds of de kamer warm genoeg is, maar vergeten dan dat het huis 's nachts afkoelt. Je ziet vaak dat 's nachts de verwarming lager gezet wordt. Dan koelt het in de babykamer ook af."

Kan een baby ook te warm aangekleed zijn?

"Jazeker, ook te warm aankleden kan gebeuren. Loopt je kind rood aan of zweet het erg, dan is het te warm aangekleed. Geef je kind dan een laagje minder kleren aan."

Wat zijn uiteindelijk de beste tips?

"Voelen in de nek. Als iemand het koud heeft, dan voelt de nek direct wat koeler aan. Je moet juist niet aan de handen voelen. Koude handen zeggen niet zoveel, die hebben baby's wat vaker."

"Houd daarnaast in je achterhoofd dat de kamer 's avonds warm kan aanvoelen, maar in de nacht kan afkoelen. Je wilt je kind aangekleed hebben voor de laagste temperatuur. Als je kind het bij het naar bed gaan warm heeft, rits de slaapzak dan een beetje open. Doe hem vervolgens weer helemaal dicht als je zelf gaat slapen."

