Waarom zijn kinderen vaak kleine slopers?

Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: mijn kind sloopt graag speelgoed, maakt expres veel rommel en geeft de hond soms een schop. Waar komt dat gedrag vandaan?

Door Maartje Scheffer

Je kunt het zien als destructief gedrag, als je kind zonder pardon zijn nieuwe speelgoed uit elkaar trekt of geniet van het maken van rommel. Maar dat gedrag heeft een goede reden en heeft in de meeste gevallen niets te maken met agressie.

"Ik zou het gedrag liever niet bestempelen als destructief", zegt kindercoach en orthopedagoog Charlotte Borggreve. "Kinderen zien hun speelgoed als een tool om de wereld mee te ontdekken en hun grove en fijne motoriek mee te oefenen. Als een kind iets kapotmaakt is dat om te ontdekken wat hij ermee kan doen, en in welke mate. Ze gooien de hele speelgoedkist niet overhoop om maar een zooitje achter te kunnen laten voor mama."

Kinderen zijn ontzettend benieuwd of ze net zo tegen de kat kunnen schoppen als tegen een knuffel. En nieuwsgierig naar hoe de kat reageert.

Charlotte Borggreve, kindercoach en orthopedagoog

Het is voor kinderen een ontzettend interessante manier om materialen, geluiden en sensaties te ontdekken, stelt Borggreve. "Het maakt zo'n leuk geluid, de speelgoedkist omkieperen. Of misschien zoekt je kind wel echt iets tussen zijn speelgoed. Of vindt hij het heerlijk om alles zo om zich heen te hebben. En ze zijn ontzettend benieuwd of ze net zo tegen de kat kunnen schoppen als tegen een knuffel. En nieuwsgierig naar hoe de kat reageert."

Kinderen vinden het fijn om van alles met hun lichaam te doen: klimmen en rennen. Maar ook gooien, slaan en andere hardhandige handelingen. Gewoon om te kijken wat voor effect het heeft, wat voor geluid het maakt, of iets rolt, stuitert, of dat er niets gebeurt. Bovendien leveren hun hardhandige acties volgens kinder- en opvoedcoach Annita Lameris vaak een kleurrijke reactie van hun ouders op.

Kinderen willen niets stukmaken, maar sensatie voor zintuigen

Hebben kinderen geen speelgoed of zijn ze eroverheen gegroeid, dan zullen ze aan de slag gaan met spullen in huis. "Het heeft alles te maken met de sensatie voor hun zintuigen. Niet met het willen stukmaken van spullen of het maken van rommel", zegt Borggreve.

"Tijdens mijn bezoeken aan Afrikaanse landen heb ik ook vaak gezien dat kinderen op de basisschool voor het eerst een boekje krijgen en geen idee hebben hoe ze die bladzijden voorzichtig moeten omslaan. Dan zijn die boekjes zo stuk. Hetzelfde als je een dreumes een krant geeft: die wil de krant gaan kreukelen en scheuren en snapt simpelweg nog niet waarvoor je hem gebruikt."

Een peuter heeft nog geen grote woordenschat en kan zijn gevoelens niet onder woorden brengen. Het uiten van zijn frustratie doet hij nog met zijn lijf en acties.

Annita Lameris, kinder- en opvoedcoach

Dat kan ook te maken hebben met opgehoopte frustraties bij je kind, vult kindercoach Lameris aan. "Een peuter heeft nog geen grote woordenschat en kan zijn gevoelens niet onder woorden brengen. Het uiten van zijn frustratie doet hij nog met zijn lijf en acties. Dat kan betekenen dat hij iets in huis omgooit, zijn speelgoed stukmaakt of begint te slaan. Een peuter heeft nog geen flauw benul van de gevolgen: dat iets stuk kan gaan of dat je iemand pijn kan doen."

Duidelijke grenzen, uitleg en ruimte voor wat wél mag

Volgens Borggreve kun je dit natuurlijke (maar ongewenste) gedrag wel in goede banen leiden. Als je kind de hele bak met speelgoed 'zomaar' omgooit, kan je hem leren dat hij het achteraf ook weer allemaal moet opruimen. Na een paar keer denkt hij wel twee keer na voor hij de speelgoedbak omkiept.

"En stel duidelijke grenzen: met de harde bal spelen we buiten, anders gaan er binnen dingen kapot. Legoblokjes zijn er om in elkaar te zetten, niet om in het broodrooster te stoppen. Kinderen moeten dat soort dingen echt leren", zegt Borggreve.

Ga op gelijke hoogte zitten met je kind en maak duidelijk dat dingen stuk kunnen gaan of pijn kunnen doen. Leg in korte, duidelijke zinnen uit wat wél mag en hoe je met speelgoed en spullen hoort om te gaan. Of zorg dat je zacht speelgoed hebt waar je kind veilig mee kan gooien. Je komt dan tegemoet aan de behoefte om te gooien en legt het accent op wanneer het wél kan en mag, adviseert Lameris.

