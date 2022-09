Moedertaboe: 'Ik neem het mijn kind kwalijk dat hij m'n leven heeft veranderd'

Moedertaboes, bestaan ze nog? In deze reeks behandelen we de laatste onbesproken zaken rondom het moederschap. Deze week: wat te doen wanneer je als ouder wrok koestert tegen je kind?

Door Anna Jacobs

"Laat ik vooropstellen dat ik dankbaar ben voor het moederschap en heel veel van mijn zoontje hou. Ik schaam me er dan ook voor om te moeten toegeven dat ik soms zo'n wrok koester als ik naar hem kijk. Dat ik het hem af en toe zo kwalijk neem dat mijn leven zo veranderd is, terwijl het mijn keuze was om hem te krijgen", vertelt Nadine, moeder van een tweejarige zoon.

Zorgen voor kinderen is een 24/7-baan: het houdt nooit op. "Hoewel je je schuldig kunt voelen over dit soort gedachten, is het goed om te beseffen dat ze normaal en universeel zijn", zegt gz-psycholoog Dorien Yassa. "Elke ouder heeft weleens wrok gekoesterd tegen zijn kind. Het is niet gek om soms met weemoed terug te denken aan de tijd dat je nog geen kinderen had. Of dat je je kind soms iets kwalijks neemt."

Een eventuele postpartumdepressie of ingrijpende bevalervaring kan er bij sommige moeders voor zorgen dat ze negatieve gevoelens ervaren.

Sinds de komst van anticonceptie lijkt het krijgen van kinderen een keuze geworden, legt Yassa uit. Vaak verwachten we dat de emoties die gepaard gaan met het ouderschap een en al positief zijn. Want waarom zou je kiezen voor iets wat niet leuk is? Maar het ouderschap is in de praktijk vaak lastiger en roept verschillende emoties op.

Een eventuele postpartumdepressie of ingrijpende bevalervaring kan er bij sommige moeders voor zorgen dat ze deze emoties ervaren, zegt de psycholoog en eigenaar van online psychologenpraktijk Mom & Mind. Maar ook vermoeidheid, behoefte aan rust, te weinig aandacht voor je eigen grenzen of te weinig tijd jezelf is vaak aanleiding voor nare gevoelens.

Zorg dat het niet uit de hand loopt

Houdt het gevoel van wrok te lang aan of neemt het in je dagelijks leven steeds meer toe? Probeer het dan als signaal te zien en onderzoek waar jij behoefte aan hebt.

"Is je batterij bijna leeg, zorg er dan voor dat deze weer wordt opgeladen. Vraag om hulp. Schakel je partner, vrienden of familie in en besteed tijd aan jezelf. Ook al voel je hier schuldig over of kan je er niet direct van genieten", adviseert Yassa.

"Zit er meer onder, voel je neerslachtig of heb je steeds maar last van ingrijpende of traumatische ervaringen, bespreek dit dan met je huisarts. Probeer tijdig alert te zijn op hoe jij je voelt, zodat het niet uit de hand loopt."

Aanbevolen artikelen