Mijn Gezin: Miranda (49) adopteerde in haar eentje Mica (5) uit Haïti

Hoe een gezin samenleeft verschilt per land en cultuur, maar het standaardgezin van man, vrouw en kinderen is niet langer de norm. Samenwonen met meerdere partners, volwassen kinderen, kleinkinderen, adoptie- of pleegkinderen, acht katten of drie honden: in deze serie vertellen mensen over hun gezin. Deze week: Miranda Tollenaar (49), die in haar eentje dochter Mica (5) uit Haïti adopteerde.

Door Hannah König

Miranda Tollenaar had een traditioneel plaatje in gedachten: trouwen met een leuke man, vier kinderen. Haar grote wens was een groot gezin met zowel biologische kinderen als adoptiekinderen. De pedagogisch medewerker uit Arnhem kwam de liefde van haar leven niet tegen en besloot daarom haar kinderwens alleen te vervullen. Kort geleden kwam haar droom uit: ze werd moeder van de vijfjarige Mica uit Haïti.

Elf jaar gewacht op een adoptiekindje

Tollenaar nam de tijd om te ontdekken wie ze was, reisde veel en werkte voor goede doelen. Ze stond open voor een echtgenoot, maar de juiste partner kwam niet voorbij. Relaties liepen spaak, maar haar kinderwens bleef overeind. "Ik heb er bewust voor gekozen om de afslag kinderen niet aan mij voorbij te laten gaan. Ik besloot in mijn eentje voor adoptie uit het buitenland te gaan. Dat moment was elf jaar geleden. Hoe ik het al die tijd volhield? Ik dacht steeds: het duurt nog maximaal twee of drie jaar en dan ben ik moeder."

Elf jaar wachten is lang, toch bleef ze opvallend positief: "Ik ben zo van aard, maar deze instelling heeft ook te maken met mijn geloof en hoe ik in het leven sta. Omdat een wonder in mijn ogen altijd een optie is, ga ik uit van het goede. Toen het nieuws kwam dat adopties uit het buitenland niet langer doorgingen, dacht ik: als dit het dan toch niet voor mij is, ga ik pleegzorg doen. Ik heb de hoop op het zorgen voor een kind nooit verloren."

Mica leert per maand ongeveer een jaar aan taal, dus voor het einde van dit jaar spreekt ze Nederlands.

Miranda

Voorkomen van kinderhandel

Een kind adopteren gaat niet zomaar. Je wordt als wensouder uitgebreid gescreend en dat is een intens proces. "Je kan denken: iedereen kan zomaar een kind krijgen, waarom ik niet? Maar als je bedenkt dat al deze ingewikkelde en lange procedures er zijn om kinderhandel te voorkomen, dan kun je er alleen maar blij mee zijn."

De dag dat het adoptiebureau belde dat ze een dochter kreeg, werd ze moeder. "Dat telefoontje veranderde mijn leven voorgoed. Ik liep in de supermarkt en dacht: ik ben moeder van een meisje! Het was een onwerkelijk maar heerlijk moment, waar ik al jaren naartoe leefde."

Kraamweek en cultuurshock

Tussen het telefoontje en de aankomst van haar dochter in Nederland zit een jaar. "Een aardbeving, rellen, corona: het was een bewogen tijd. Ik mocht met Mica videobellen om haar te leren kennen en zag een prachtig meisje op het scherm dat ik meteen in mijn hart sloot. Ik stuurde haar cadeautjes en keek in mijn mooiste kleding online naar haar kerstvoorstelling, zoals een moeder dat voor haar dochter doet."

Mica woont inmiddels een paar maanden bij Tollenaar in Arnhem. "De eerste weken vergelijk ik met een kraamtijd. Het was prachtig en heftig. Mica verkeerde in een cultuurshock, maar ook mijn leven veranderde totaal. Ik voelde dat we het rustig aan moesten doen, het was snel te veel. Alles was nieuw voor Mica. Ze wist niet wat een vliegtuig was en was ook nog nooit in een supermarkt geweest. Ik zorgde ervoor dat ze op een dag niet teveel hoefde te behappen. Als ik dat niet deed, dan huilde ze aan het einde van de dag. Hartverscheurend."

Alleen is comfortabel, samen is rijker

De meest gestelde vraag die Tollenaar krijgt, is hoe ze met haar dochter communiceert. "Je hebt gelukkig niet veel taal nodig om te communiceren. Ik werk op een kinderdagverblijf met baby's en weet precies wat een baby nodig heeft. Daar zijn geen woorden voor nodig. De afgelopen maanden heb ik leren luisteren naar Mica. Ze leert per maand ongeveer een jaar aan taal, dus voor het einde van dit jaar spreekt ze Nederlands."

Ze vindt het bijzonder hoe de komst van haar kind harten laat opengaan. In haar straat en op haar werk is iedereen geïnteresseerd en leven ze met haar gezin mee. "Mica had qua karakter mijn biologische dochter kunnen zijn, we lijken veel op elkaar. Ze is wat pittiger en schakelt snel in haar emoties, maar dit maakt het wel makkelijker om elkaar goed te begrijpen."

Het ouderschap is intensiever dat ze zich had voorgesteld. "Je moet er meer voor de ander zijn dan voor jezelf. Alleen is het comfortabeler, maar samen met mijn kind vind ik mijn leven een stuk rijker."

