Van twee dutjes naar één lang middagslaapje: zo weet je of je kind eraan toe is

Tijdens zijn tweede slaapje spookt je kindje van alles uit, behalve waar je op hoopte: slapen. Het kan dat je kind geen tweede slaapje meer nodig heeft en genoeg heeft aan één dutje per dag. Hoe weet je nu of je kind daar al aan toe is? NU.nl stelt wekelijks een slaapvraag aan zo'n slaapdeskundige. Deze week is dat José Gossen van ZoeteSlapers.

Door Julia Schipper

De overgang van twee naar één dutje vinden veel ouders lastig, want wanneer weet je of je dreumes er klaar voor is?

Gossen: "De overgang van twee naar één slaapje is lastiger dan van drie naar twee. De gemiddelde leeftijd waarop kinderen overgaan naar één slaapje ligt tussen de vijftien en achttien maanden. Om te weten of je kind genoeg heeft aan één dutje, zijn er bepaalde signalen waar je op kunt letten. Vaak zie je dat het bij het ochtendslaapje steeds langer duurt voordat je kind in slaap valt. Het is ook mogelijk dat het inslapen snel gaat, maar dat het slaapje zelf kort is. Een derde optie is dat de ochtendslaap goed gaat, maar dat je je kind 's middags met geen mogelijkheid in slaap valt. Als je daar op den duur een patroon in ontdekt, weet je dat je kind aan één slaapje genoeg heeft."

Ga aan het einde van de ochtend nog even wandelen, en laat je kindje zelf lopen. Zo rek je de tijd tot het dutje.

José Gossen, slaapdeskundige

Dus als je kind geen behoefte meer heeft aan een tweede slaapje, kun je dat voortaan overslaan?

"Niet altijd. Zo rond de eerste verjaardag maakt je kind een grote sprong in mentale en motorische ontwikkeling. Dat kan het lijken alsof ze naar één dutje kunnen, maar in werkelijkheid is dit een korte fase. De meeste kinderen van twaalf en dertien maanden zijn echt nog te jong voor één slaapje. Als je kindje nog te jong is voor één slaapje, maar met geen mogelijkheid naar bed wil, laat ze dan alsnog even rusten. Probeer ze in hun kamer te houden, zodat ze minder prikkels hebben."

Hoe kom ik de overgangsperiode van twee naar één slaapje goed door?

"Je hebt kinderen die deze overgang soepel doormaken, maar vaak zijn het toch een aantal onrustige weken. Blijf als ouder flexibel. Het kan zijn dat je kind de ene dag twee slaapjes nodig heeft en de andere dag één. Je kind heeft tijd nodig om aan een nieuw slaappatroon te wennen. Soms heeft je kind dan ook een zogenoemde 'bijslaapdag' nodig"

Wat is de gouden tip?

"Als je kind nu nog een kort ochtendslaapje en een middagslaap doet, kan je de ochtendslaap inkorten tot een powernap. Na een paar dagen kan je het ochtendslaapje helemaal weglaten. Als je kindje juist in de ochtend goed slaapt en 's middags niet meer, dan is het mogelijk om de start van het ochtenddutje op te schuiven."

"Als je kindje nu om half tien 's ochtends in slaap valt, verschuif je het om de paar dagen een half uur op. Zodat je uiteindelijk tot half één uitkomt. Een laatste praktische tip is om aan het eind van de ochtend naar buiten te gaan en je kindje zelf te laten lopen. Zo blijven ze nog even wakker en kan je het slaapje rekken tot het begin van de middag."

Aanbevolen artikelen