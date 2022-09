Mijn Gezin: Els (57) neemt haar zieke zoon met vrouw en baby in huis

Hoe een gezin samenleeft verschilt per land en cultuur, maar het standaardgezin van man, vrouw en kinderen is niet langer de norm. Samenwonen met meerdere partners, volwassen kinderen, kleinkinderen, adoptie- of pleegkinderen, acht katten of drie honden: in deze serie vertellen mensen over hun gezin. Deze week: Els de Vries (57) uit Hoogeveen woont noodgedwongen samen met haar zieke zoon Lars (31), zijn vriendin Judy (38) haar kleindochter Mia (1) en hond Monster.

Door Hannah König

Dertien jaar geleden gooide de Vries het roer drastisch om. Samen met haar ex-man en drie van haar vier kinderen emigreerde ze naar Curaçao. "We wilden ons leven anders invullen en ik begon een eigen bedrijf als makelaar. Twee van onze drie zonen en onze dochter gingen mee naar de zon, onze zoon Lars bleef in Nederland. Later veranderde dit: twee kinderen gingen terug naar Nederland, en Lars kwam bij ons op Curaçao wonen."

Het huwelijk van de Vries strandt en vier jaar geleden zet ze weer voet op Nederlandse bodem. "Het was moeilijk om hier een eigen huis te vinden. Ik was vaak in Drenthe bij mijn ouders: de schade inhalen van tien jaar mijn familie niet kunnen zien." Ze woont ruim anderhalf jaar in Breda en settelt zich dan in een klein tweekamerappartement in Hoogeveen. Daar gaat ze samenwonen met haar volwassen dochter Tess. "Haar relatie was net verbroken, dus dit was de beste oplossing."

Mijn zoon kreeg een agressieve, zeldzame vorm van teelbalkanker met uitzaaiingen in zijn longen, buik, hoofd en lever.

Els de Vries

Kanker op Curaçao

Het leven van moeder en dochter verandert plotsklaps als blijkt dat zoon Lars teelbalkanker heeft. "Hij voelde zich niet goed, was duizelig, spuugde bloed en had buikpijn. Het was meteen duidelijk dat het foute boel was. Hij had een agressieve, zeldzame vorm van teelbalkanker met uitzaaiingen in zijn longen, buik, hoofd en lever. Twee dagen later zaten we met het hele gezin in het ziekenhuis op Curaçao. Hij startte daar direct met chemotherapie en het was lang spannend. Tot tweemaal toe raakten we hem bijna kwijt."

Er wacht de Vries en haar ex-man op Curaçao nog een verrassing: ze worden opa en oma. Lars' vriendin Judy, afkomstig van Suriname, blijkt ongepland zwanger. "Ik kende mijn schoondochter nog niet eens, maar de zwangerschap was een groot cadeau in een zware en onzekere periode."

Een zieke volwassen man met een baby die gedwongen wordt bij zijn moeder te gaan wonen. Voor nu is dat het beste, maar het is geen gezonde situatie.

Els de Vries

Tijdens de chemotherapie van Lars wordt kleindochter Mia in goede gezondheid geboren. Lars wil daarna naar Nederland voor verdere behandeling, maar Judy kan niet met hem mee. Omdat zij Surinaamse is, is ze illegaal op Curaçao en moet ze eerst een visum regelen. Om die reden komt Lars begin zomer samen met zijn baby aan in Nederland. En daar ontstaat het volgende probleem: hij kan net als zijn moeder niet aan een woning komen.

Geen gezonde situatie

De Vries: "We hebben alles geprobeerd om een geschikt huis voor hem te vinden. Urgentie krijg je alleen als je uit een oorlogsgebied komt, niet als je kanker hebt of er alleen voor staat met een baby. Lars' tante wilde haar punten van de woningbouwvereniging aan hem schenken, maar dat mocht niet."

"Er zat niets anders op dan dat Lars en Mia bij mij kwamen wonen in Hoogeveen. Een zieke volwassen man met een baby die gedwongen wordt bij zijn moeder te gaan wonen. Voor nu is dat het beste, maar het is geen gezonde situatie."

Dochter Tess moet het huis van haar moeder verlaten om plaats te maken voor haar broer. Zij woont nu bij haar schoonouders. De Vries heeft gemengde gevoelens bij het samenwonen met haar zieke zoon: "We maken er het beste van. Lars is een fantastische vader, dat is mooi om te zien. Maar het is ook zwaar: hij is niet fit en heeft weinig energie. Dat hij geen eigen woning heeft, zorgt voor stress, wat niet bevorderlijk is voor zijn herstel. Hij moet nog geopereerd worden in zijn buik en longen dus is voorlopig nog niet beter."

Mijn appartement is te klein voor drie volwassenen, een baby en een hond. Niemand heeft privacy.

Els de Vries

Een onzekere toekomst

Onlangs is Judy, de vriendin van Lars, dankzij het Chavez-Vilchez arrest in Nederland aangekomen. Ook zij woont nu in het tweekamerappartement van De Vries. "Ik gun het jonge gezin alle tijd met elkaar, dus logeer nu zelf voor twee weken bij vrienden. Mijn appartement is te klein voor drie volwassenen, een baby en een hond. Niemand heeft privacy."

Van een zorgeloos leven op Curaçao naar een onzekere toekomst: "De zorgen om Lars en geboorte van ons kleinkind hebben ervoor gezorgd dat mijn ex-man op Curaçao en ik weer goed met elkaar omgaan. Maar de situatie waarin we nu als gezin leven is idioot. Ik ben voor Lars blij dat zijn vriendin bij hem is, maar het is schrijnend dat dit gezin geen eigen woning heeft. We maken er als gezin het beste van. Voorop staat dat Lars beter wordt. Ik ben er nu wel achter dat aan de sociale woningbouw in Nederland weinig sociaal is."







