Kinderboek schrijven? De uitgever haakt af bij 'Er was eens een kaboutertje'

Je kinderen hangen aan je lippen als je ze een verhaal vertelt en je barst van de goede ideeën. Eigenlijk droom je er al een hele tijd van om zelf een kinderboek te schrijven. Hoe zorg je ervoor dat jouw boek wordt uitgeven?

Door Elise Vermeeren

Uitgeverij Lemniscaat heeft een flink aantal voorwaarden waaraan een kinderboek moet voldoen: het boek moet de fantasie en de creativiteit prikkelen. Het is origineel, heeft een heel eigen invalshoek, het is verrassend en bovendien geschreven door iemand met echt schrijftalent. "Schrijftalent is zeldzaam", zegt Hindele Boas die bij Uitgeverij Lemniscaat werkt. "Vergelijk het maar met het maken van heel mooie illustraties: dat kan echt niet iedereen. Dat is een talent."

De route van een leuk idee naar een geprint boek is niet lang, maar slaagt vaak niet. Boas: "Bij Lemniscaat vragen we om een geprint manuscript, via de post. We hopen zo al een schifting te maken. Schrijvers die hun verhaal af hebben sturen het vaak met één muisklik naar alle uitgeverijen tegelijk. Wij willen niet bij dat schot hagel zitten, en hopen dat een schrijver bewust voor ons kiest."

Je eigen draai

Dik Zweekhorst is redacteur bij Querido Kinderboeken - ze geven onder anderen Annie MG Schmidt en Guus Kuijer uit. Als een manuscript begint met 'er was een een kaboutertje of een konijntje', dan legt hij het eigenlijk meteen weg.

"Dat is te voorspelbaar. Je wil originaliteit, fantasie en een hele eigen signatuur zien, én echt een goede schrijfstijl. Er moet vaart in zitten, leuke zinnen, het moet sprankelen. Geef je eigen draai aan een boek."

Op de rand van het kinderbedje meeslepend vertellen is echt iets anders dan het met vaart op papier krijgen.

Dik Zweekhorst, redacteur Querido

Boas vertelt dat er zo'n drie manuscripten per week op de mat bij Lemniscaat ploffen. Dat zijn honderden tot duizenden manuscripten per jaar. Daarvan schopt 1 procent het tot een uitgegeven kinderboek. De manuscripten worden zorgvuldig gelezen. Het maakt daarbij niet uit of een kinderboek door een bekende Nederlander is geschreven. "Als daar mensen zitten met schrijftalent zijn ze natuurlijk van harte welkom."

Madonna en De Gorgels

Naar een manuscript van een bekende Nederlander wordt wel met wat meer aandacht gekeken. Zweekhorst: "Als iemand al een publiek heeft, is dat voor een uitgever fijn. Maar voorop staat natuurlijk dat het boek goed is. Een mooi voorbeeld is de prentenboekenreeks van Madonna: die waren niet zo best en werden dus ook niet veel verkocht. De Gorgels van Jochem Myjer zijn echt leuke boeken. Het is hem echt gelukt om kinderen te enthousiasmeren."

Ook bij Querido vallen de manuscripten dagelijks op de mat, zo'n vierhonderd per jaar. De kans is niet erg groot dat één van die manuscripten wordt uitgegeven. Zweekhorst: "We hebben het druk, en daardoor blijft een manuscript vaak even liggen. Boeken die al in productie zijn en een deadline hebben, eisen de aandacht op. We hebben ook al veel goede schrijvers en geven hun nieuwe werken uit. Daardoor hebben we ook minder ruimte voor onbekende manuscripten."

Het helpt als er een briefje bij het manuscript zit van bijvoorbeeld een schrijfdocent die jou aanbeveelt, aldus de redacteur.

is een kinderboek makkelijker?

Zweekhorst vermoedt dat veel mensen denken dat het makkelijker is om een kinderboek te schrijven dan een boek voor volwassenen. "Je vertelt bijvoorbeeld verhaaltjes aan je kind, of aan de buurkinderen, en die vinden ze hartstikke leuk. Het zijn kinderen en dus niet kritisch op tekst. Dan lijkt het best makkelijk. Maar kinderen zijn snel geboeid als je meeslepend vertelt. Op de rand van het kinderbedje een verhaal vertellen is echt iets anders dan het meeslepend en met vaart op papier krijgen."

De kans dat je meteen een heel goed kinderboek schrijft, is volgens Zweekhorst echt heel klein. "Wij hebben meestal de tijd niet om feedback te geven als we jouw manuscript binnen krijgen, maar een schrijfdocent doet dat wel. Volg dus altijd een cursus."

Tips van de uitgevers:

Zorg voor testlezers, en kies verschillende soorten mensen. Luister goed naar wat ze echt van je verhaal vinden.

Ga naar de bieb, en lees zo veel mogelijk. Kijk wat je aanspreekt en welke uitgever jou aanspreekt.

Thema's die op dit moment populair zijn, zijn inclusiviteit, 'jezelf zijn', anders zijn. Daar werken dus ook uitgevers graag mee.

Stuur geen plan of idee op, maar alvast een paar hoofdstukken. Aan de hand van een idee kan de uitgever niet beoordelen hoe jouw schrijfstijl is.

Een schrijfcursus is altijd zinvol.

Verplaats je in je doelgroep: schrijf voor achtjarigen bijvoorbeeld geen boek over seks en geweld.

