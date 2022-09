Als seks alleen nog maar draait om kinderen krijgen

Moedertaboes, bestaan ze nog? In deze reeks behandelen we de laatste onbesproken zaken rondom het moederschap. Deze week: Hoe een (onvervulde) kinderwens en een plezierig seksleven niet altijd samen lijken te gaan.

Door Anna Jacobs

"Op het moment dat we besloten om voor een kindje te gaan, veranderde ons seksleven. Hoewel het in het begin nog steeds leuk was, lag er vanaf dag één druk op. Het draaide niet meer uitsluitend om samen genieten, maar om onze kinderwens in vervulling laten gaan", vertelt Meghaen (achternaam bekend bij de redactie). Ze is moeder van de acht maanden oude Ninan. Zij en haar partner deden er anderhalf jaar over om in verwachting te raken.

Die druk kreeg langzamerhand de overhand en het werd steeds onprettiger, helemaal omdat ze maand na maand werden teleurgesteld doordat een bevruchting uitbleef, vertelt Meghaen.

Geregeld zeggen mannen dat ze door de druk om te moeten presteren een probleem krijgen met hun erectie.

Astrid Kremers, seksuoloog

"Als je net probeert zwanger te raken, is de seks vaak spannend, hartstochtelijk en fijn. Het vrijen dat voorheen gebeurde uit liefde en lust, heeft er een mooie dimensie bij gekregen. Maar als het onverhoopt langer duurt om in verwachting te raken, dan kan de combinatie kinderwens en seks behoorlijk wat stress veroorzaken", zegt seksuoloog Astrid Kremers.

Verplicht vrijen zorgt voor minder plezier

Als de seks niet snel resulteert in een zwangerschap kan seks als 'moeten' gaan voelen, legt Kremers uit. Op vruchtbare dagen moet er 'verplicht' gevreeën worden. "Dat kan ervoor zorgen dat jullie seksuele plezier minder wordt en de zin in vrijen afneemt. Dit kan weer zorgen voor problemen met de opwinding en voor pijnklachten."

Een onvervulde zwangerschapswens heeft impact op beide partners, benadrukt Kremers. "Zowel vrouwen als mannen kunnen klachten ervaren. Geregeld zeggen mannen dat ze door de druk om te presteren een probleem krijgen met hun erectie of orgasme. Ik hoor vrouwen in mijn praktijk zeggen dat het voelt alsof hun lichaam faalt en dat ze niet begrijpen dat hun partner zich nog steeds tot hen aangetrokken voelt."

"Deze gevoelens hebben vaak ook invloed op zin in seks en sensualiteit. Als jullie niet gewend zijn om over seks of seksuele problemen te praten, dan kan dat ervoor zorgen dat de stress zich opbouwt. Dit kan resulteren in ruzie in bed, maar ook buiten bed, met soms alle gevolgen van dien."

Penetratie hoeft niet altijd

Hoe kun je ervoor zorgen dat een plezierig seksleven en een kinderwens toch naast elkaar kunnen bestaan? Kremers: "Het is wellicht een open deur, maar blijf met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Dat is van groot belang. Probeer daarnaast de plezier in seks te behouden. Dat plezier is namelijk essentieel voor opwinding en dus voor de erectie en voor pijnloze seks."

Volgens de seksuoloog is het ook goed om een onderscheid te maken tussen 'plezierige seks' en 'kinderwensseks'. "Plezierige seks is ongedwongen en draait om genieten en ontspanning. Probeer plezierige seks er ook in te houden wanneer jullie op vaste dagen rondom de ovulatie vrijen, zodat je de opwinding weet te behouden."

"Blijf seks zien als een intiem moment tussen jullie twee", gaat Kremers verder. "Dat betekent bijvoorbeeld ook dat seks niet altijd met penetratie hoeft te zijn, zelfs als je probeert zwanger te worden. Blijf samen genieten van alle mogelijkheden."

Als laatste tip geeft de seksuoloog mee: "Als het niet lukt om zwanger te worden of als de seks stress geeft, schakel dan op tijd een professional in. Soms kan één goed advies net het verschil maken."

