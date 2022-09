Luizenmoeders en -vaders opgelet: dit wist je nog niet over luizen

De hoofdluis is een hardnekkig beestje waarover hardnekkige misverstanden bestaan. Luizenpluizers, luizenzakken, luizenkammen en luizenshampoo: wat heeft zin, en wat is onzin? Bioloog Geert-Jan Roebers vertelt je acht dingen over hoofdluizen die je niet wist.

Door Hannah König

Roebers schreef een boek over de lastigste diertjes in Nederland en België, waaronder de teek, wesp, vlo, mug, mier en kwal. Toch staat de hoofdluis in het boek met stip op nummer één, want vrijwel ieder kind krijgt er vroeg of laat mee te maken en de parasieten blijven zich maar voortplanten. Hoe kom je aan luizen? En belangrijker: hoe kom je ervanaf?

Meisjes hebben vaker hoofdluizen dan jongens

Hoofdluizen houden van zowel schoon als vies haar, maar zijn wel vaker te vinden bij mensen met lang haar. "Hoe langer het haar, hoe stabieler het microklimaat en hoe veiliger de schuilplaats. Nog belangrijker is dat de overstap van het ene naar het andere hoofd makkelijker gaat via lange haren. Meisjes hebben daardoor vaker last van luizen dan jongens."

Beddengoed en knuffels hoef je niet te wassen

Wanneer een school luizenalarm slaat, zijn ouders geneigd om beddengoed, kleding en knuffels direct op zeer hoge temperatuur te wassen. Een zeer achterhaald advies, zegt Roebers: "In ruim 99,9 procent van de gevallen is de bron een hoofd, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Buiten het hoofd kan een luis niet overleven, dus verdoe je tijd niet met het kookwassen van lakens en kussenslopen."

Luizencapes en luizenzakken zijn niet effectief

Op de meeste basisscholen is een luizenzak een verplicht nummer. Hierin worden de schooltas, gymtas en jas van een kind gestopt. Die zak wordt vervolgens aan de kapstok gehangen, zodat een luis niet van de ene jas naar de andere zou kunnen verspringen. Een onzinproduct, zegt Roebers: "Luizen kunnen niet springen en zitten niet in kragen, mutsen of sjaals, want ze hebben daar niets te zoeken. Iedere basisschool is na het weekend gegarandeerd luisvrij; de kwetsbare beestjes overleven niet zonder hoofden met haar waar ze zich in kunnen nestelen."

Je bent niet vies als je hoofdluizen hebt

Het is een fabel dat hoofdluizen afkomen op ongewassen haar. Uit onderzoek blijkt dat hoofdluizen zich minstens even thuis voelen op schoongewassen haar, zegt Roebers. "Als je luizen hebt, is dat dus geen teken van onhygiënisch gedrag. Ook ben je niet vies als je luizen hebt; hoofdluizen zijn schone beestjes. Ze leggen droge poepjes, die zo uit je haar vallen. Bovendien draagt de hoofdluis, in tegenstelling tot de teek en malariamug, geen ziektes over."

Kies een luizenshampoo met dimeticon: deze stof vormt een film rond de luizen en neten. Ze worden ingepakt, waardoor ze stikken.

Geert-Jan Roebers, bioloog

Luizenpluizen: niet alleen op school

Bijna iedere basisschool heeft vrijwillige luizenpluizers - ouders die kinderen controleren op luizen en aan de bel trekken bij een uitbraak. Roebers: "Ik had deze dankbare taak zelf jaren geleden op de school van mijn kinderen. Luizenpluizers bekijken haren in de nek en achter de oren. Veel ouders beginnen thuis pas met controleren als er op school alarm geslagen is, maar mijn advies is om je kinderen eens per maand te checken op neten en luizen. Dit geldt ook voor middelbare scholieren."

Nat kammen met conditioner werkt het allerbest

Het haar kammen met een speciale luizenkam is handig om luizen te vinden en noodzakelijk om ze kwijt te raken. Wil je het kammen makkelijker maken, ga dan voor de nat-kam-methode: "Ten eerste kam je het haar door de crèmespoeling makkelijker, maar belangrijker: de luizen raken tijdelijk in shock. Pas na een minuut of twintig komen ze weer in beweging en tegen die tijd heb jij ze geëlimineerd. Droogkammen is wel handig ter controle; je ziet dan of je luizen of neten uitkamt, bij nat haar zie je dit minder goed."

Luizenshampoo werkt het best in combinatie met kammen

Volgens Roebers wordt in de drogisterij een hoop onzin verkocht. "Als je een luizenshampoo wil gebruiken, kies dan een shampoo met dimeticon: deze stof vormt een dunne film rond de luizen en neten. Ze worden als het ware ingepakt, waardoor ze stikken. De stof is voor mensen onschadelijk en luizen kunnen er geen resistentie tegen opbouwen. Als je shampoo gebruikt om van luizen af te komen, is dit het effectiefst in combinatie met kammen."

Selfies zorgen voor meer hoofdluizen

Hoofdluizen kruipen uit zichzelf nergens naartoe. De grootste onderneming in een luizenleven is dan ook een verhuizing. "De meeste luizen maken dit nooit mee, want de overstap van het ene hoofd naar het andere hoofd is namelijk alleen mogelijk als haren contact maken. Springen of vliegen doen luizen niet, dus het maken van een selfie is voor een luis een uitgelezen moment om de overstap te maken; ze klimmen dan van het ene hoofd naar het andere. Hoofdluizen lijken een typisch basisschoolprobleem; maar ook op middelbare scholen kunnen luizen goed overleven, wees je hier als ouder bewust van."

Aanbevolen artikelen