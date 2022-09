Aranka en Tijs vallen niet op elkaar, maar krijgen wel samen een kind

Hoe een gezin samenleeft verschilt per land en cultuur, maar het standaardgezin van man, vrouw en kinderen is niet langer de norm. Samenwonen met meerdere partners, volwassen kinderen, kleinkinderen, adoptie- of pleegkinderen, acht katten of drie honden: in deze serie vertellen mensen over hun gezin. Deze week: Aranka Hes (33) en Tijs Ouweltjes (31) uit Alkmaar en hun dochter Minte (1).

Door Hannah König

Als kind droomde Hes van huisje-boompje-beestje; ze wilde een man en kinderen. Sinds 2011 is de obstetrieverpleegkundige vrijgezel. Ze datet erop los, maar vindt geen partner.

"Toen ik bijna dertig was, dacht ik: hoe ga ik mijn leven invullen? Ik was er klaar voor om moeder te worden en keek tijdens dates of de man in kwestie de vader van mijn kind zou kunnen zijn, in plaats van dat ik naar hem keek als potentiële partner. Dat vond ik niet eerlijk, dus ging ik nadenken over hoe ik mijn kinderwens op een andere manier kon vervullen."

Online had ik al moeite om één man te vinden, laat staan twee mannen die niet op een vrouw vallen.

Aranka

Haar vader werd ziek toen ze vier was en overleed op haar achttiende. "Ik heb zelf nooit een gezonde vader gekend en wil niet dat mijn kind een vader moet missen. Een zaaddonor viel daarom af voor mij. Ik ging op zoek naar homostellen die een vrouw zochten om een kind mee te krijgen. Dat was een ramp; online had ik al moeite om één man te vinden, laat staan twee mannen die niet op een vrouw vallen. Ik besloot mijn droom hardop uit te spreken en vertelde familie en vrienden dat ik op zoek was naar een man om een kind mee te krijgen."

Tijdens een etentje met oude schoolvrienden bleek dat de homoseksuele broer van een vriend al jaren op zoek was naar een moeder voor zijn kind. Ouweltjes: "Ik heb vaak gedacht dat het me nooit zou lukken. Dat Aranka op mijn pad kwam, was een droom die uitkwam. Hes: "We zijn uit eten gegaan en het bleek een schot in de roos. We hadden een klik en dachten hetzelfde over opvoeden. Tijdens zo'n afspraak stel je elkaar aparte vragen: Hoe zou jij een kindje willen maken? Met een spuitje en een potje, of bij een dokter?"

Zwanger door zelfinseminatie

De twee besloten hun werelden samen te voegen, want hoewel ze co-ouderschap willen, willen ze feestdagen vieren als één gezin. "We moesten elkaars ouders, vrienden en familie dus wel leuk vinden." De wensouders bespraken verschillende scenario's met elkaar. Wat als een van hen een relatie krijgt? Wat gebeurt er als een van hen overlijdt? Hoe ver mogen ze maximaal bij elkaar vandaan wonen? Na een jaar startten ze met zelfinseminatie en raakte Hes binnen no-time zwanger.

Ik ben blij dat ik open ben geweest over mijn kinderwens en zoektocht naar een vader, anders had ik mijn gezin niet gehad.

Aranka Hes

Toen ze 36 weken zwanger was, trok Hes bij de vader van haar dochter in. "We wilden de bevalling en de kraamtijd echt samen doen. De geboorte van onze dochter Minte was geweldig. We keken naar haar en dachten: jij hoort erbij. De kraamweek was emotioneel; het kraambezoek was zo intens gelukkig dat Tijs een kind had gekregen. Toen kwam bij mij de realisatie dat ik niet alleen mijn eigen kinderwens heb vervuld, maar ook die van een ander. Dat maakt het extra mooi: er is liefde in overvloed en ons kind is door iedereen gewenst."

Samen Kerst en verjaardagen vieren

Het co-ouderschap bevalt ze goed. Door onregelmatige diensten van Hes in het ziekenhuis verschilt het schema per week, maar ze zorgen net zo veel voor Minte. Ouweltjes is blij dat hij niet alleen een kind heeft gekregen. "Doordat je het samen doet, raak je onzekerheden makkelijk kwijt. We praten samen over voeding, ritme en slaapjes." Kerst en verjaardagen vieren ze zoals afgesproken samen, en ook gaan ze als gezin op vakantie.

Ouweltjes heeft een relatie gekregen en zorgt samen met zijn vriend Daniël voor zijn dochter. Hes: "Het leven in ons gezin bevalt ons zo goed, dat we inmiddels in blijde verwachting zijn van een broertje of zusje voor Minte. Ik ben blij dat ik open ben geweest over mijn kinderwens en zoektocht naar een vader, anders had ik mijn gezin niet gehad."

Ouweltjes voelt hetzelfde: "Spreek naar familie en vrienden toe uit wat je wil, want via via kun je zomaar gekoppeld worden." Hoewel ze geen traditionele liefdesrelatie hebben, zijn de ouders meer dan vrienden: "We hebben straks twee kinderen en daar voelen we zo veel liefde voor dat er ook een bepaalde liefde is naar elkaar toe. Voor ons is ons gezin een normaal gezin, waar we elke dag blij mee zijn."

