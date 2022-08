Kind naar de middelbare school? 'Hij heeft je meer nodig dan in groep 8'

Waar de scholen worstelen met het lerarentekort, zijn verse brugklassers vooral bezig met de vraag: ga ik het wel redden, die overgang van de basisschool naar de middelbare school?

Door Mirjam Rosema-Verhulst

Van je vertrouwde basisschool, waar je iedereen goed kent en je op het schoolplein de oudste bent, naar 'de grote school'. Een klas vol andere kinderen, een nieuwe manier van leren, elk lesuur een andere leraar, huiswerk en 'als ze me maar leuk vinden'.

Die overgang is voor de meeste kinderen zelfs de grootste stap die ze tot nu toe bewust hebben meegemaakt, zegt orthopedagoog Britt Menges. "In kleinere steden en dorpen gaan soms hele groepen samen naar het voortgezet onderwijs. Kinderen fietsen daar de eerste schooldag samen op en vinden het wel spannend, maar hebben bekenden om zich heen. In de grote steden komen de tieners door het lotingsysteem vaak in hun eentje in een nieuwe klas. En dat is spannend."

Het is een lastige leeftijd, je kind is klein en groot tegelijk. Het wordt onderschat hoe hard-ie je nodig heeft.

Rosanne van der Werf, leerlingcoördinator

Kinderen - én ouders - maken zich volgens Menges vooral druk over of ze wel aansluiting zullen vinden. "Er zijn uitzonderingen, maar over het algemeen komt vrienden maken goed. Je kunt hem helpen door de spanning concreet te maken."

"Waar is hij precies bang voor? Is-ie verlegen? Bedenk dan samen wat hij aan een klasgenoot kan vragen. Dat kan iets zijn als 'Zit hier al iemand?' of 'Ben je op vakantie geweest?'. Vaak gaat het na zo'n eerste contactmoment al veel makkelijker. Iedereen vindt het spannend, dus die klasgenoot is waarschijnlijk allang blij dat het ijs gebroken wordt."

Laat je kind wél mee op kamp gaan

Wat volgens Rosanne van der Werf, leerlingcoördinator brugklas op het CSB in Amsterdam, ook heel belangrijk is, is meegaan op introductieweek.

"Sommige leerlingen vinden dat zó eng dat ze liever thuisblijven. Maar kamp is hét moment om je klasgenoten te leren kennen. Daar worden vriendschappen gesloten. Ik adviseer ouders echt om hun kind wel mee te laten gaan. En kijk samen - eventueel met school - naar wat hij daarvoor nodig heeft."

Daar is Menges het mee eens. "Check bij wie je kind terechtkan als hij 's nachts wakker wordt, maak een plannetje."

Van een onvoldoende leer je

Als deze hobbels genomen zijn, begint ook het huiswerk maken en plannen. "Plannen moet je leren, maar daar wordt tijdens mentoruren tijd voor gemaakt", zegt Van der Werf. "Als je kind het lastig vindt, kun je in het begin wel meekijken, maar ga het niet controleren. Heb er vertrouwen in en laat dat ook blijken. Van een keer een onvoldoende halen, leert hij ook."

En creëer de juiste omstandigheden, zegt Menges. "Zorg ervoor dat het materiaal op orde is en richt een rustige plek in waar-ie z'n huiswerk kan doen."

Vaak wordt gedacht dat je je kind moet loslaten als hij naar het voortgezet onderwijs gaat. Maar volgens Van der Werf heeft hij je in de brugklas harder nodig dan in groep 8. "Het is een lastige leeftijd. Hij is klein en groot tegelijk."

"Het wordt onderschat hoe hard-ie je nodig heeft - en dat is niet door hem continu achter de vodden aan te zitten en Magister te checken, maar door er te zijn. Door interesse te blijven tonen, ook al krijg je een kribbig antwoord. Laat je niet afschrikken en ga niet mee in z'n rotbui, maar blijf rustig. Er gebeurt al zo veel om hem heen, hij moet zich al zo aanpassen. Zie het als iets goeds dat-ie zich thuis even afreageert."

Doen en vooral niet doen

Do's Geef je kind vertrouwen en blijf aandacht en interesse tonen.

Geef je kind vertrouwen en blijf aandacht en interesse tonen.

Doe samen de praktische voorbereidingen.

Las een piekermoment in als je kind blijft malen.

Vraag gericht, bijvoorbeeld 'Heb je hulp nodig bij het inpakken van je tas?' in plaats van 'Kan ik je helpen?'.

Don'ts Veeg spanning en zorgen niet van tafel.

Fiets niet mee naar school de eerste dag, of haak af voor het laatste kruispunt. Oefen liever de route vooraf.

Projecteer je eigen spanning niet op je kind.

Maak je niet druk over drugs, roken en spijbelen. De eerste tijd gedragen brugklassers zich keurig.

