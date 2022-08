Foto van je prematuur: deze stichting legt minibaby's liefdevol vast

Ouders van premature baby'tjes komen in het ziekenhuis in een onzekere en stressvolle periode terecht. Een traditionele kraamtijd, waarbij vaak volop foto's worden gemaakt, ontbreekt. Dus schiet stichting Earlybirds professionele foto's van deze te vroeg geboren kleintjes. "Het was een donkere periode. Door de foto's zie ik dat het niet alleen maar ellende was", vertelt moeder Nienke.

Door Anna Jacobs

"Een armpje nog kleiner dan jouw vinger, een miniluiertje. Kwetsbaar en klein, maar volmaakt. De tijd tikt tergend langzaam, je emoties maken overuren. De nicu (neonatale intensive care unit - red.) is je tweede huis. Nog nooit heb je zo vaak op een monitor gekeken en elke keer als er een alarm afgaat, slaat je hart driedubbel over", vertelt Ilona Slomp. Ze is een ervaringsdeskundige op het gebied van vroeggeboren baby's.

Foto's zijn een tastbare herinnering uit een periode die voorbij is, maar nog zo levendig in je lijf aanwezig is, zegt Slomp. De foto's helpen om de emoties rondom de periode een plekje te geven en het life event te verwerken.

Stichting Earlybirds werd negen jaar geleden door drie fotografen opgericht. Hun baby's werden alle drie prematuur geboren, en foto's van deze periode hadden ze niet. Inmiddels heeft Stichting Earlybirds meer dan tweehonderd aangesloten fotografen in Nederland. Maandelijks ontvangt de stichting ruim 120 aanvragen voor fotoreportages in het ziekenhuis van ouders van wie de baby onder de 37 weken is geboren.

Door de stress hebben veel ouders gaten in hun geheugen, die foto's weer kunnen invullen.

Ontzettend kleine kindjes

De fotoreportages zijn kosteloos voor ouders, en de aangesloten fotografen worden niet betaald voor hun werk. Eén van hen is de 68-jarige Mieke Kootkar. Ruim veertien jaar geleden kreeg Mieke borstkanker. Ze werkte op dat moment als neonatologie-verpleegkundige. Haar werkende leven oppakken kon niet meer, maar ze wilde niets liever dan zich weer bezighouden met "dat kleine grut en hun ouders".

Ze fotografeert al privé, maar ze besluit terug te gaan naar school om alle benodigde technieken onder de knie te krijgen. Zes jaar geleden sluit ze zich aan bij Stichting Earlybirds en staat zo opnieuw op de nicu .

"De kennis die ik als neonatologie-verpleegkundige meeneem, is fijn. Ik ben niet geïmponeerd door hoe ontzettend klein een premature baby is of door alle apparatuur. Ik ken de angst, de stress en onrust van ouders en weet welke procedures er spelen op deze afdeling."

Kraambezoek is vaak onmogelijk, maar door de foto's krijgt het thuisfront toch een idee van de situatie.

Later ook waardevol voor het kind zelf

Alle fotografen bij Stichting Earlybirds volgen verplichte richtlijnen om het fotograferen in het ziekenhuis veilig te houden. "We raken de kindjes bijvoorbeeld nooit aan. Er wordt ook niks veranderd of weggehaald voor de foto: je ziet hoe het echt is. Ik hou te allen tijde de monitor in de gaten. Als ik zie aan het kindje dat hij of zij te veel stress ervaart, stop ik met fotograferen."

Waarom is het maken van dit soort reportages volgens Kootkar zo belangrijk? "De stress die er komt kijken bij een verblijf op de nicu zorgt ervoor dat veel ouders gaten in hun geheugen krijgen. Het is heel waardevol om de foto's erbij te kunnen pakken om opnieuw te herinneren: o ja, zó was het."

"Daarnaast zijn deze beelden voor het thuisfront belangrijk. In de meeste gevallen is kraambezoek onmogelijk of heel beperkt, terwijl je graag een beeld wil geven van hoe het in het ziekenhuis is. Het is als buitenstaander lastig om je voor te stellen waar de nieuwe ouders doorheen gaan en hoe hun leven er op zo'n moment uitziet."

Ten slotte zijn de foto's ook voor het kindje zelf waardevol, zegt de verpleegkundige. Als zij op latere leeftijd met restproblemen te maken hebben, kun je aan de hand van foto's laten zien waarom zij een andere start hebben gehad dan een broertje of vriendinnetje."

Even aandacht voor mama

Nienke Verwijmeren beviel 15 februari 2020 met 31 weken van dochter Nova: ze was 1815 gram en was 39,5 centimeter groot. Na twee weken kwam een fotograaf van Stichting Earlybirds een fotoreportage maken. "De fotograaf maakte zichzelf als het ware onzichtbaar en liet ons in alle rust onze dochter verzorgen. Op het moment dat iets ongemakkelijk voelde, stopte hij met fotograferen en nam hij wat afstand. Op geen enkel moment voelde het geposeerd, het was heel natuurlijk."

De foto's spelen volgens Verwijmeren een rol in het verwerken van de heftige gebeurtenis in haar leven. "Het is een heel donkere periode geweest voor mij. Letterlijk door de lichte kleur van de foto's kan ik inzien dat het niet alleen maar ellende was. Er waren ook mooie momenten. We hebben een paar foto's opgehangen in haar kamer. Als ik deze foto's zie denk ik: kindje, kijk eens waar je vandaan komt."

Wat de fotoreportage Verwijmeren daarnaast bracht, vertelt ze, was een verwenmoment. "Ik zat de eerste twee weken iedere dag twee keer per dag in de auto met hechtingen en een beurs lichaam na de bevalling. Ik voelde me geen kraamvrouw. Je kindje speelt vanzelfsprekend de hoofdrol, dus de aandacht voor jou als nieuwe moeder is beperkt. Die aandacht was er tijdens de fotoshoot wel, waardoor ik me gezien voelde. Er was gelegenheid om mezelf weer een beetje op te tutten en even aan mezelf te denken."

'Kijk haar nu eens!'

Inmiddels heeft fotografe Mieke Kootkar in de afgelopen zes jaar 186 reportages gedaan. "Ieder kindje heeft zijn of haar eigen verhaal en je maakt de meest heftige en traumatische ervaringen bij nieuwe ouders mee. De reacties die ik krijg van ouders zorgen ervoor dat ik dit werk met veel passie blijf doen. Ouders sturen me jaren later foto's van hun kindje dat naar de basisschool gaat. 'Kijk hoe ze er nu bij staat!'. Dat vind ik heel bijzonder. Het is in dit werk niet alleen geven, ik haal er zelf ook veel voldoening uit."

