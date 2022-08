Mijn Gezin: 'Helaas krijg ik als hondenmoeder geen toeslagen'

Hoe een gezin samenleeft verschilt per land en cultuur, maar het standaardgezin van man, vrouw en kinderen is niet langer de norm. Samenwonen met meerdere partners, volwassen kinderen, kleinkinderen, adoptie- of pleegkinderen, katten of honden: in deze serie vertellen mensen over hun gezin. Deze week: Lissa Agema (47) en Wilbert Stegeman (47) uit Emst en hun beagles Daisy (8) en Femke en Joep (4).

Zowel Agema als haar man groeide op met grote honden. Als de winstadviseur en boekhouder in 2006 thuis komt te zitten vanwege chronische migraine, ziet ze de muren op zich afkomen.

"Toen ik wist dat ik nooit meer veertig uur buiten de deur zou kunnen werken, besloot ik dat ik een hond wilde. Mijn man en ik zijn stronteigenwijs. Dus gingen we op zoek naar een hondenras met pit, zodat onze hond bij onze karakters zou passen."

Vijftien jaar geleden halen ze hun eerste puppy op. Agema: "Sam heeft veel voor mij betekend. Dankzij hem moest ik eropuit en kreeg ik weer een sociaal leven. We hebben ook veel met hem meegemaakt. Hij heeft een TIA gehad, een longontsteking en een tumor, waardoor we een pootje moesten laten verwijderen. Hij was een lieve hond en tegelijkertijd de moeilijkste beagle die je kunt treffen. Helaas is Sam vorig jaar overleden."

Mijn man en ik hebben de bevalling samen begeleid. Het is een smerige bende, maar van je eigen hond kun je dat hebben.

Lissa Agema

Dankbaar voor wat ze hebben

Stegeman heeft door een ongeval in het water een dwarslaesie en zit in een rolstoel. Agema: "We hebben in ons gezin veel meegemaakt. De dwarslaesie, mijn chronische migraine, de amputatie van Sams poot en zijn dood. Door de tegenslagen in ons leven zijn we dankbaar voor wat we wel hebben. Dat we samen geen kinderen mochten krijgen, is jammer. Maar we hebben ons leven op een andere, mooie manier ingevuld."

Acht jaar geleden verlangt het snel naar een tweede hond, een maatje voor Sam. In 2014 komt beagle Daisy het gezin verrijken. "Toen Sam leerde leven met drie poten en Daisy volwassen werd, kregen we het verlangen naar een puppy. Sam was alles voor mij en ik wilde zijn geweldige DNA graag doorgeven, dus besloten we voor een nestje te gaan. Dat lukte. Sam heeft Daisy twee keer gedekt, en toen zagen we drie weken later bij de dierenarts dat ze zwanger was van vijf hondenkinderen."

Pootjes en koppies op een rij

Het huis wordt klaargemaakt voor de geboorte en het stel levert geen half werk af. "De diepvries stond in de woonkamer en we sliepen tussen de uien en de aardappels. We hadden buiten een strandje gemaakt, met parasols tegen buizerds, en we lieten een speciale werpkist maken."

De twee kunnen hun geluk niet op als Daisy haar puppy's krijgt. "Mijn man en ik hebben de bevalling samen begeleid. Het is een smerige bende, maar van je eigen hond kun je dat hebben." De bedoeling was dat ze één pup zouden houden, maar het werden er twee. Dat was destijds een strijd, maar ook Stegeman zou nu niet meer anders willen. "Als we thuiskomen en we zien al die pootjes en koppies op een rij bij het hek, dat is goud."

Op kerstkaarten schrijven ze de namen van alle honden. Ook werden ze genoemd op de rouwkaart en linten van het bloemstuk toen Agema's moeder dit voorjaar overleed. "Mijn broer en zus noemen de namen van hun kinderen, ik de namen van onze honden. Helaas krijg ik als hondenmoeder geen toeslagen en dat is jammer, want honden zijn duur. We zijn maandelijks 80 euro kwijt aan voer. Hier komen de kosten van de dierenarts, de uitlaatservice en de kosten voor leuke en lekkere dingen nog bij."

Een ander soort gezin

Door de beagles gaat het gezin niet op vakantie. Niet erg, volgens Agema. Ze waant zich dagelijks op vakantie als ze de roedel uitlaat in het buitengebied waar ze woont. Als het stel wel kinderen had gekregen, hadden ze vermoedelijk niet zoveel honden gehad. "Doordat we geen kinderen hebben, hebben we nu een ander soort gezin en daar ben ik dankbaar voor."

Helemaal compleet voelt haar gezin niet meer sinds de dood van beagle Sam: "Het liefst ging ik terug naar de tijd dat we nog met zijn allen waren." Het kriebelt bij Agema voor een vierde hond, maar op dit moment houdt ze het bij logeerhond Jip. Toch sluit ze een vierde hond in de toekomst niet uit. "Er is genoeg liefde voor een nieuw gezinslid. De tijd zal leren wat de toekomst ons brengt."

