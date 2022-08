Luier af en badje in de tuin: helpt de zomer bij zindelijk worden?

Zindelijk worden in de zomer; dat lijkt handig. Het is warm genoeg om in blote billen buiten in de tuin te lopen en een ongelukje is makkelijk op te ruimen. Alle kleintjes de luiers af dan maar? Jeugdverpleegkundige Mieke Huisman geeft tips.

Door Elise Vermeeren

Je plas en poep ophouden, die behoefte uitstellen en vervolgens zelf bepalen waar en wanneer je je blaas en darmen leegt: dat is zindelijkheid. Er zijn ouders die het hun kind al proberen aan te leren met 8 weken - de zogenaamde babyzindelijkheidstraining. Die is gericht op droog blijven; niet op het mentale vermogen om poepen en plassen uit te stellen.

Zindelijk zijn en een droge luier of onderbroek houden, dat zijn twee verschillende dingen. Droog blijven kan met veel inspanning van ouders al lukken onder de leeftijd van 1 jaar, laat wetenschappelijk onderzoek zien. Ouders zijn dan hyperalert op de signalen van hun baby.

Echt zindelijk kunnen kinderen pas later zijn, tussen de anderhalf en vijf jaar. Vroeger waren kinderen eerder zindelijk dan nu - een ontwikkeling die wordt toegeschreven aan de luierindustrie. Luiers zijn zo comfortabel dat kinderen geen last hebben van vieze, natte lappen om hun lijfje.

Leer jongetjes zittend plassen: zo legen ze hun blaas het meest efficiënt.

Mieke Huisman, jeugdverpleegkundige

Niet te vroeg beginnen

De richtlijn zindelijkheid van de Jeugdgezondheidszorg stelt dat kinderen zich tussen de één en twee jaar bewust worden van hun volle blaas en darmen. Als ze tussen de twee en drie jaar oud zijn, kunnen ze poepen en plassen zelf uitstellen totdat ze op het potje of de wc zitten. Te vroeg beginnen met zindelijkheidstraining is zinloos, aldus de JGZ: wacht op het window of opportunity.

Dat window dient zich meestal aan tussen de 18 en 24 maanden. Te laat beginnen met zindelijkheidstraining, nadat het window of development is verstreken, maakt dat het kind meer aandacht heeft voor andere dingen in zijn ontwikkeling dan plassen en poepen.

Hoe je nu gebruikmaakt van het warme weer en de relaxte vakantiesfeer? Luier af en ongelukjes laten gebeuren kan helpen om interesse op te wekken voor poepen en plassen, zegt Mieke Huisman, die als jeugdverpleegkundige bij GGD Gelderland-Zuid werkt. Maar ouders moeten vooral letten op de signalen van hun kind, zegt zij. In de winter worden kinderen ook gewoon zindelijk.

"Zindelijk worden is een van de ontwikkelingsvaardigheden die kinderen doorlopen, en daarmee kun je ze het beste helpen als zij er rijp voor zijn. Kijk dus goed naar de signalen die je kind geeft. In de zomer lopen kinderen vaker zonder luier en zien ze hun plasje lopen; dat kan een start zijn."

Zindelijk worden is geen prestatie; het is een logische stap in de ontwikkeling.

Mieke Huisman, jeugdverpleegkundige

Zelf staan en zitten

Signalen die je kind geeft, zijn bijvoorbeeld hurken om te plassen, zich terugtrekken in een hoek om te gaan poepen, vertellen dat ze hebben geplast of al zelf interesse tonen door mee te willen naar de wc als jij gaat. Leer als ouder goed kijken naar die signalen, zegt Huisman. Je kind moet ook in staat zijn om zelf te hurken en weer op te staan: alleen zo kunnen ze de goede plashouding aannemen waarmee ze hun blaas helemaal kunnen legen.

"Blijf als ouder weg van druk en dwang. Zindelijk worden is geen prestatie; het is een logische stap in de ontwikkeling, net als rollen en leren lopen. Je mag verwachten dat je kind het kan, en voor zijn vierde zindelijk is. Ga er dus ontspannen mee om. Neem je kind mee naar het toilet, koop een potje en laat het daar op zitten, eerst gewoon met luier om."

Plasje in je buik

En praat erover, zegt Huisman. "Vraag je kind of er al een plasje in z'n buik zit en maak op het potje zitten onderdeel van de dagelijkse routine. Vind je kind het helemaal niet leuk: maak er dan geen strijd van, want zo ontwikkelt hij weerstand."

In Nederland geldt dat als een kind vier jaar oud is en naar de kleuterschool gaat, hij officieel zindelijk moet zijn. Een basisschool mag kinderen zelfs weigeren als hij nog niet zelf naar de wc kan.

"Als je kind richting de vier gaat en nog niet zindelijk is, is het verstandig om na te denken of je er als ouder voldoende aandacht aan hebt besteed. Als dat wel zo is, speelt er misschien iets anders, bijvoorbeeld obstipatie, waardoor het zindelijkheidsproces verstoord wordt. Kinderen voelen dan minder goed de signalen van hun buik, omdat ze veel aan het knijpen zijn."

"Angst kan ook een rol spelen: ik hoor regelmatig van ouders dat hun kind bang is om los te laten tijdens het poepen. Het kan helpen om eerst een luier mee te nemen naar de wc; laat je kindje daarin poepen en leeg de luier dan samen in de wc. Je kind poept en plast niet met opzet nog tot derde of vierde in een luier. Blijf dus positief, en blijf complimentjes geven."

Tips van jeugdverpleegkundige Mieke Huisman

Kies een paar vaste momenten in de dag om op het potje te gaan zitten. Gelijk na het wakker worden bijvoorbeeld, en na het eten.

Geef vooral veel complimentjes en maak er een positieve ervaring van.

Leer jongetjes zittend plassen: zo legen ze hun blaas het meest efficiënt.

Zindelijkheidstraining is meteen een goede gelegenheid om je kind vertrouwd te maken met zijn eigen lichaam. Benoem wat er gebeurt: je poep komt uit een poepgaatje, plas uit een plassertje, piemeltje of vagina; welke woorden jij als ouder kiest.

Op Opvoeden.nl lees je betrouwbare opvoedinformatie over zindelijkheidstraining, onder andere in de vorm van beeldverhalen voor ouders die moeite hebben met lezen. Ook de Groeigids App biedt ouders informatie op basis van de leeftijd van hun kind.

Aanbevolen artikelen