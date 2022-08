Moedertaboe: 'Ik mis mijn leven voordat ik moeder werd ontzettend'

Moedertaboes, bestaan ze nog? In deze reeks behandelen we de laatste onbesproken zaken rond het moederschap. Deze week: rouwen om het verlies van je leven voordat je moeder werd.

Door Anna Jacobs

"Rouwen om je leven voordat je moeder was voelt als een groot taboe. Als iets waar je niet over mogen praten. Moeder worden, dat was toch mijn wens? Mijn kinderen zijn toch mijn alles? Ik ben toch dankbaar?!"

Anna (achternaam bekend bij redactie), is de moeder van Jonas (4 maanden) en Belle (3,5 jaar) en mist haar oude leven voordat ze moeder werd enorm.

"Ik kan het niet van me afschudden. Ik voel me opgesloten en mis mijn vrijheid. De eenvoudigste dingen zoals even rustig naar de winkel gaan, een dutje doen, een warme kop koffie drinken, een sportles volgen: alles is tegenwoordig uitdagender of lijkt simpelweg onmogelijk."

"Ik denk met weemoed terug aan de tijd dat ik 'gewoon' mezelf was en alleen voor mezelf hoefde te zorgen. Ik heb het gevoel dat ik daardoor steeds moet benadrukken hoeveel ik van mijn kinderen hou."

Gezonde gedachten

GZ-psycholoog, Annemarie van der Bijl maakte een online cursus over de uitdagingen in het eerste jaar na de bevalling. "Je bent geen slechte moeder als je met weemoed terugdenkt aan de tijd dat je nog geen kinderen had", zegt ze. "Je bent geen slechte moeder als je het mist om 'jezelf' te zijn. Het zijn hele normale en gezonde gedachten die bijna iedere moeder ervaart."

"Vaders kunnen dat net zo goed ervaren. Hoewel er misschien niet over wordt gepraat zijn gevoelens van rouw en gemis naar een tijd die voorbij is heel normaal. En het kan gewoon samen gaan met de liefde voor je kind. Je hoeft niet te kiezen tussen deze gevoelens, ze kunnen prima naast elkaar bestaan."

Bedenk dat alles altijd in beweging is. Ok de oude situatie was hoe dan ook veranderd.

Annemarie van der Bijl, gz-pyscholoog

Van geliefden naar ouders

Het is ook niet gek om soms terug te verlangen naar de tijd dat jullie alleen nog geliefden waren en nog geen ouders, volgens Van der Bijl.

"De tijd dat je met z'n tweeën op reis kon, spontane uitjes ondernam of tot diep in de nacht naar een feestje kon zonder verwoed uit te hoeven rekenen hoeveel uur slaap je nog krijgt. Hoewel het krijgen van een kind een prachtige nieuwe dimensie aan jullie relatie kan geven, brengt het ook uitdagingen met zich mee."

"Je zult samen moeten wennen aan die nieuwe rollen" , zegt ze. "Mijn belangrijkste advies daarin is blijven praten met elkaar. Het is heel belangrijk dat je je gevoelens niet voor jezelf houdt of probeert te verbergen. Dit versterkt het meestal alleen maar en maakt het moeilijker om ermee om te gaan."

'Het is een fase'

"Als jij door een fase gaat waarin jouw kind ineens heel slecht slaapt of het opvoeden erg uitdagend is, kan het gevoel van gemis een stuk sterker zijn. Het helpt om op zulke momenten te bedenken dat niets hetzelfde blijft en alles altijd in beweging is. Ook de oude situatie was hoe dan ook veranderd. Probeer je niet te veel te verzetten, maar zoek in elke fase naar de dingen die deze fase juist bijzonder maken."

Tenslotte is het volgens de gz-psycholoog van groot belang om stil te blijven staan bij alle rollen die jij vervult. "Regelmatig zie ik dat vrouwen vooral 'moeder' zijn, terwijl jouw unieke identiteit vaak uit zoveel meer rollen bestaat. Sta weer eens stil bij die andere rollen en bij de dingen die jou blij maken. Besteed wat meer tijd aan activiteiten die je energie geven en voeden, naast het moederschap. Dat kan iets kleins zijn, maar dit brengt wel meer balans. Ik vind bovendien dat je daarmee een prachtig voorbeeld aan je kinderen geeft."

