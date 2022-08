Neem vuilniszakken voor de ramen mee als je kind op vakantie slecht slaapt

Een baby krijgen betekent slaap inleveren. Sommige kinderen zijn superslapers, andere maken je nachten korter dan je ooit had kunnen vermoeden. Voor wie het echt niet meer weet, zijn er de kinderslaapexperts. We stelden slaapwetenschapper Merijn van de Laar de slaapvraag: wat als mijn kind op vakantie niet wil slapen?

Door Julia de Bruin

Hoe bereid je een kind voor op het slapen op vakantie?

Van de Laar: "Laat kinderen gelijk even wennen aan de nieuwe slaapplek als je aankomt op bestemming. Dan voelen ze zich op de nieuwe slaapplek alvast comfortabel. Neem bijvoorbeeld een gedragen pyjama of gebruikt beddengoed mee. Daar zit de vertrouwde geur van thuis in. Als ze in een campingbedje slapen op vakantie, kun je daar thuis vast een paar keer mee oefenen. Neem ook dingen die je kind associeert met veiligheid mee om te slapen, zoals een favoriete knuffel."

Hoe zorg je voor een goede nachtrust op zo'n heel andere plek?

"Op vakantie kunnen de slaapomstandigheden anders zijn dan thuis. Wat altijd geldt, is dat slaapkwaliteit en slaapduur het belangrijkst zijn voor een goede nachtrust. Wat je als vuistregel kan nemen, is wanneer je kind thuis een aantal uren maakt, die uren ook op vakantie moeten worden geslapen. Alleen dan misschien op andere momenten. Neem maatregelen om slaapproblemen te voorkomen. Bijvoorbeeld door overprikkeling te beperken door een dag af te bouwen."

Hoe bouw je een dag dan af?

"Zorg voor een overgang van waak naar slaap door je kindje voor het naar bed gaan nog iets rustigs te laten doen, zoals een spelletje of iets aan hem voorlezen. Plan overdag ook bewust rustmomentjes in om overprikkeling te voorkomen."

Hoe creëer je zulke momentjes op een lawaaiige camping of rumoerig hotel?

"Als het erg druk is en er is veel geluid van andere vakantiegangers, dan houdt dat ons standaard wakker. Witte ruis kan dan een positief effect hebben. De ruis neemt de omgevingsgeluiden niet weg. Maar het zorgt wel dat deze meer naar de achtergrond verdwijnen, zodat je kindje er minder last van heeft."

Is het erg als je kind steeds wakker wordt?

"Als kinderen gedurende een lange termijn minder slapen, kan dat gevolgen hebben voor de ontwikkeling. Maar als een kindje tijdens een paar weken vakantie soms minder slaapt, heeft dat niet gelijk gevolgen."

Breng de een iets later dan de ander naar bed. Zo voorkom je ook overprikkeling.

Merijn van de Laar

En op vakantie lekker extra laat naar bed: kan dat kwaad?

"Ook op vakantie is het goed om structuur te bieden. Probeer toch die vaste bedtijden aan te houden. Een bedritueel kan daar, net als thuis, bij helpen. Plan ook vooruit. Mensen gaan bijvoorbeeld vaak laat eten op vakantie. Als je jonge kinderen hebt, ga dan op tijd weg, zodat je je kind nog een beetje op tijd op bed kan leggen."

Op sommige bestemmingen is het langer licht dan thuis. Hoe zorg je ervoor dat een kind dan toch goed slaapt?

"We hebben allemaal een biologische klok, die is gewend aan het ritme van Nederland. Kijk, als je naar het westen gaat, vooral als je je kindje langer uit het licht kan houden, dan valt het makkelijker in slaap. Zoek net voordat je kind naar bed gaat vast een donkere omgeving op, zodat de melatonine lekker kan opbouwen. Dat is het hormoon dat het lichaam voorbereidt op het slapen. Als je van tevoren niet zeker weet of het donker is op je bestemming, neem dan vuilniszakken en tape mee om de ramen mee te verduisteren."



Wat als het ene kind het andere kind wakker houdt? Hoe krijg je ze allebei in slaap?

"Als je kinderen op vakantie met elkaar in een ruimte liggen en ze houden elkaar de hele tijd wakker, kun je ze beter niet tegelijkertijd op bed leggen. Breng de een iets later dan de ander naar bed. Zo voorkom je ook overprikkeling."

En als het slapen écht niet lukt?

"Als je kind niet wil slapen, moet je vooral niet te veel stressen. Als jij als ouder strest, draag je dat over op je kind. Haal je kind even uit bed, en blijf zelf rustig. Met heel gestreste ouders gaat een kindje echt niet beter slapen."

