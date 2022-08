Wat als je geen borstvoeding geeft? 'Wildvreemde zei dat kunstmelk niks is'

Moedertaboes, bestaan ze nog? In deze reeks behandelen we de laatste onbesproken zaken rondom het moederschap. Deze week: Hoe wordt er gereageerd als je ervoor kiest om geen borstvoeding te geven?

Door Anna Jacobs

Susan maakte de keuze om haar nu zes maanden oude zoontje uitsluitend flesvoeding te geven. "In mijn omgeving werd daar gelukkig goed op gereageerd en voelde ik me gesteund. Daarbuiten blijkt het nog steeds een taboe te zijn, ontdekte ik."

"Het personeel in het ziekenhuis dat me probeerde over te halen tóch de borst te geven, afkeurende reacties van moeders op sociale media en zelfs wildvreemden die me in de supermarkt komen vertellen dat kunstvoeding 'helemaal niks is'. Ik sta nog steeds achter mijn keuze, maar deze ervaringen bezorgen mij wel een schuldgevoel", vertelt Susan.

Gezondheidsorganisatie WHO zegt het volgende over borstvoeding: de eerste zes maanden alleen maar borstvoeding is het best voor de baby, na zes maanden kan er vaste voeding worden geïntroduceerd, maar borstvoeding blijft de belangrijkste bron van voeding totdat een kind twee jaar oud is. Dit advies geldt voor alle moeders, dus niet alleen voor moeders in ontwikkelingslanden.

Borstvoeding is een mooi streven

"Vanwege alle gezondheidsvoordelen voor baby en moeder is borstvoeding geven - zeker gedurende een langere periode - een mooi streven", zegt Céline Moly, lactatiekundige bij praktijk Baby-Me.

"In de praktijk weet ik ook dat het niet voor alle vrouwen mogelijk of wenselijk is. Vrouwen kunnen verschillende redenen hebben waarom ze ervoor kiezen om geen borstvoeding te geven, zoals een negatieve ervaring met borstvoeding in het verleden, seksueel misbruik, of een omgeving waarin borstvoeding niet vanzelfsprekend is of gestimuleerd wordt."

Ik had het niet getrokken als ik nog meer stress zou krijgen van borstvoeding die niet op gang komt.

Madelon

"Er zijn ook vrouwen die wel borstvoeding willen geven, maar bij wie het niet lukt. Bijvoorbeeld door mentale of lichamelijke problemen, een langdurig verblijf van de baby in het ziekenhuis na de bevalling, of medicatie bij de moeder."

'Er is niet één manier om je kind te voeden'

"Ik vond mijn zwangerschap heel erg zwaar en ik heb me negen maanden lang vreselijk gevoeld. Ik had het niet getrokken als ik nog meer stress zou krijgen van borstvoeding die niet op gang komt", zegt Madelon, moeder van een drie weken oude dochter.

"Ik weet dat deze keuze voor mij de beste is en daarmee ook de beste voor ons kindje, maar ik voel toch een soort schaamte. Alsof ik geen goede moeder ben omdat ik mijn kind borstvoeding ontzie."

"Veel moeders ervaren een zekere druk om hun baby borstvoeding te geven", herkent lactatiekundige Moly. "Opmerkingen als 'borstvoeding is de beste voeding' en vragen als 'heb je wel genoeg je best gedaan?' kunnen pijnlijk zijn en het gevoel van schuld of schaamte vergroten. Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat er niet één manier is om jouw kindje te voeden."

"Naast exclusief borstvoeding kun je borstvoeding en flesvoeding combineren. Je kunt ook kolven en jouw baby moedermelk in een flesje aanbieden. Volledige kunstvoeding is ook een optie. Waar jij ook voor gaat: het is jullie keuze en daar moet altijd begrip voor zijn."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen