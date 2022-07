De kinderen van je broer of zus: als het niet gezellig is met z'n allen

Familiebezoekjes met alle neefjes, nichtjes, broers en zussen gaan niet altijd over rozen. Bijvoorbeeld als jij en je broer of zus erg verschillen qua opvoedstijl. Hoe hou je het gezellig?

Door: Maartje Scheffer

"Zo'n situatie waarin jij en je broer of zus de kinderen heel anders opvoeden, is ingewikkelder dan je zou denken", zegt relatie- en gezinstherapeut Monique Brabers. "Uit het gezin met onze eigen ouders hebben we een familiecultuur meegekregen, met eigen regels, normen en waarden waar we meestal erg loyaal aan zijn. Die bewaken we, zoals je broer of zus dat ook doet".

Naarmate we ouder worden, kan het zijn dat we kritischer gaan kijken naar wat we hebben meegekregen van onze ouders. Zeker als je een relatie en kinderen krijgt met iemand uit een andere gezinscultuur, kan je blik op opvoeden veranderen. Je broer of zus kan dan proberen je weer terug te krijgen in 'jullie' familiecultuur, vertelt Brabers.

En dan wordt het ingewikkeld. Niemand vindt het fijn om ongevraagd gecorrigeerd te worden, zeker niet als het gaat om de wijze waarop je je kind opvoedt. "Het feit dat je daardoor gaat afwijken van het 'gewone' handelen kan dan onrust oproepen bij de rest van de familie, met oplopende spanning of ruzie tot gevolg. Zij kunnen denken: zo doen we dat toch niet? Al helemaal als er schade aan meubilair of kinderen ontstaat en er niet wordt ingegrepen, of in het geval van een agressieve opvoedstijl", legt Brabers uit.

Om van deze onrust af te komen, neigen we ernaar degene die in onze ogen de onrust veroorzaakt te corrigeren. Je broer of zus kan dan denken: als ik je maar terugkrijg in ons 'domein', dan is het opgelost. Maar door ongevraagd te oordelen en te willen corrigeren, heb je gelijk een conflict te pakken volgens Brabers ."Het gevoel dat je wordt opgezet tegen je partner, met wie je je kind opvoedt, is dan begrijpelijk. Je wil dan terugvechten en je gezin verdedigen: je schiet in de strijdmodus."

Verdragen en niet verwijten

De oplossing zit hem dus niet in het corrigeren van je broer of zus. Het beste wat je kunt doen, is proberen zijn of haar opvoedstijl te verdragen. "Dat betekent niet dat je alles goed hoeft te vinden, zeker niet als je geconfronteerd wordt met gedrag dat schade berokkent. Ga het gesprek aan en zeg waar je last van hebt. Maar mijd uitspraken die verwijtend zijn", adviseert Brabers.

"Maak het inderdaad bespreekbaar, zonder in de verwijtende sfeer te treden", zegt kinder- en opvoedcoach Annita Lameris. "De centrale vraag moet zijn: hóé kunnen we het gezellig houden, wetende dat jij het anders doet dan wij?"

Probeer te ontspannen tijdens bijeenkomsten. Want als jullie geïrriteerd zijn, zal deze sfeer ongetwijfeld overslaan op de kinderen, die dan zullen ruziën.

Annita Lamers, opvoedcoach

Vanzelfsprekend heb je het niet over dit probleem waar de kinderen bij zijn, zegt Lameris. Probeer te ontspannen tijdens bijeenkomsten. Want als jullie gespannen en geïrriteerd zijn, zal deze sfeer ongetwijfeld overslaan op de kinderen, die dan zullen ruziën. En als je kind vraagt waarom zijn neefje iets wel mag en hij niet? Zeg dan dat sommige ouders het op die manier doen, en jullie op een andere manier, adviseert Lameris.

Brabers adviseert ook je eens compleet in te leven in je (schoon)broer of (schoon)zus en niet gelijk te oordelen. Ieder kind heeft baat bij een specifieke opvoeding, al helemaal als een kind bijvoorbeeld ADHD of autisme heeft: dat vraagt om een compleet andere opvoedingsstrategie. Focus je ook vooral op wat wél leuk is aan familiebijeenkomsten, in plaats van op de verschillen.

Beter niet samen op vakantie

Soms zijn de verschillen zo groot zijn dat je je niet meer kunt inleven in de opvoedstijl van je broer of zus, bijvoorbeeld als religie een rol speelt, of als er veel wordt geschreeuwd tegen je neefje of nichtje.

"Dan moet je niet met elkaar op vakantie willen gaan", zegt Brabers. "Hoe groter de verschillen, hoe meer je hebt te verdragen. Daarom is het belangrijk stil te staan bij de vraag op welke manier je het gezellig kan houden. Een gezamenlijke vakantie vraagt meer dan een gezellige middag. En mocht je toch met elkaar op vakantie willen, zorg er dan voor dat jij je met je gezin ook even kan terugtrekken."

