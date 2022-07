Je peuter een weglopertje? 'Doe alles om zo'n tuigje te voorkomen'

Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: mijn kind loopt altijd bij me weg in het openbaar; ontzettend vermoeiend. Waarom doet hij dat en hoe zorg ik dat hij bij me blijft?

Door: Maartje Scheffer

Kinderen die weglopen van hun ouders op straat kunnen voor behoorlijk wat stress zorgen. Weglopertjes beginnen hun gewoonte meestal als ze tussen de anderhalf en twee jaar oud zijn, en simpelweg de wereld om zich heen vergeten. Maar het kunnen ook peuterpubers zijn die hun grenzen opzoeken.

Pedagoog Krista Okma herinnert het zich nog goed van haar kind: dat vond rond de leeftijd van twee jaar een steentje of bijtje prachtig, vergat alles om zich heen en liep weg. En dan ben je ze kwijt. "Dat wegdromen is onbedoeld, en kinderen schrikken er dan zelf ook van als ze jou niet meer zien. Vanaf twee jaar kan het ook zijn om een reactie bij jou uit te lokken. Als die interessant genoeg is, wordt het iets om de volgende keer nog eens te doen."

Je kind test je dan, volgens kinderpsycholoog Marilene de Zeeuw. "Ze vragen zonder woorden, maar met hun gedrag: 'mis je me als ik weg ben?', 'ben ik belangrijk voor jou?' of 'kom je me zoeken als ik weg ben?' Hoe boos je misschien ook wilt worden om wegloopacties, probeer je opluchting over het weerzien óók te verwoorden. Weglopers zitten vaak trouwens net in een fase waarin ze hard rennen geweldig vinden."

Kinderen zijn ook op zoek naar hun eigen ik, dus het weglopen kan een natuurlijke handeling daarin zijn, stelt Okma. Het is belangrijk om naar een balans te zoeken met het geven van ruimte om te ontdekken, maar op een veilige manier en binnen duidelijke grenzen.

Jouw felle reactie is een beloning voor je kind: dat was wellicht precies wat hij zocht.

Krista Okma, pedagoog

Genoeg positieve aandacht

"Bij acuut gevaar mag je snel reageren en met een duidelijke stem te zeggen waarom iets niet mag en waarom. Bijvoorbeeld in het verkeer, op plekken die je zelf niet kent (op vakantie bijvoorbeeld), met water in de buurt of op plekken waar je kind de deur uit kan lopen en je hem of haar niet meer kunt zien", zegt Okma.

"In de supermarkt is er in principe geen acuut gevaar, dus dan is rustig blijven terwijl je de grenzen aangeeft gepast. Anders is jouw felle reactie een beloning voor je kind: dat was wellicht precies wat hij zocht."

Leg aan je kind uit dat hij moet vertellen wat hij gaat doen als hij ergens naartoe wil. En waardeer het als je kind zijn plan met je deelt. "Verstoppertje op vreemde plekken doen we niet. En geef op straat duidelijke uitleg dat als we voorbij de auto's zijn en het rustiger is, de hand weer los mag", aldus De Zeeuw.

Geef je kind ook genoeg positieve aandacht gedurende het uitje: een taak tijdens het boodschappen doen bijvoorbeeld. Met genoeg positieve aandacht hoeft je kind niet op een negatieve manier op zoek naar aandacht door weg te lopen, tipt Okma.

Een tuigje of een buggy?

Zijn tuigjes of riempjes dan de oplossing voor kinderen die het maar niet leren bij je te blijven? De Zeeuw en Okma zeggen allebei van niet.

De Zeeuw: "Het gaat zo voorbij samenwerken. Als het een drama is iedere keer dat jullie op pad gaan, is wellicht de situatie nog niet geschikt voor jullie samen en heb je te onderzoeken wat werkt voor jullie. Eens per week boodschappen doen in je eentje, zonder kind? Of afspreken voor een koffiedate op een kindvriendelijke en overzichtelijke plek waar ze niet weg kunnen lopen? Alles om zo'n tuigje te voorkomen."

Beter is een buggy mee te nemen, vindt Okma. Dan is de grens veel duidelijker: als je niet hier blijft, ga je even in de buggy zitten. Met een tuigje kan je kind nog wel vrij lopen, maar toch ook weer niet. Na de pauze in de buggy moet je kind ook weer de kans krijgen om wel bij je te blijven. Zo leert je kind zichzelf te reguleren, en met een tuigje gaat dat moeilijk.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen