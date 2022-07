Hoeveel vakantiegeld geef je je kind in de zomervakantie?

Strandballen, suikerspinnen of ijsjes: op vakantie willen kinderen zelf dingen kopen. Hoeveel geld geef je je kind in de zomervakantie? En hoe leer je een kind er verstandig mee om te gaan?

Door: Hannah König

Hoeveel vakantiegeld een kind krijgt, verschilt per gezin. Het Nibud heeft richtlijnen voor zakgeld, maar niet voor vakantiegeld.

Ouders die op zoek zijn naar wat houvast, kunnen de vuistregel van de website Wijzer in Geldzaken hanteren: voor kinderen in de basisschoolleeftijd vermenigvuldig je het aantal weken dat je op vakantie gaat met het zakgeld dat ze wekelijks krijgen. Als je kind 2 euro zakgeld per week krijgt en je gaat drie weken op vakantie, geef je 6 euro.

"De zomervakantie is een goed moment om een kind te leren met geld om te gaan", zegt Christian Meijer van Wijzer in Geldzaken. Spreek met je kind af waar hij zijn of haar geld wel en niet aan mag uitgeven en geef je kind binnen deze afspraken de vrijheid zelf keuzes te maken. Als je op een camping bent en je kunt kajakken of een skelter huren, vraag je kind dan wat hij het liefst wil doen."

Maak een vakantiebegroting

Allereerst is het belangrijk om te kijken of het mogelijk is om je kind vakantiegeld te geven, benadrukt Cora van Horssen van het Nibud. Daarnaast is het raadzaam dat ouders met kinderen over geld praten. "Dit is in Nederland vaak nog een taboe, en dat is jammer, want je kunt jonge kinderen al veel leren voor de toekomst."

"Ik adviseer ouders een vakantiebegroting te maken en de kinderen hierbij te betrekken. Vertel ze wat er financieel wel en niet mogelijk is, bijvoorbeeld dat wanneer jullie naar een pretpark gaan, jullie niet ook uit eten kunnen gaan. Het is goed dat kinderen beseffen dat je de hele dag keuzes maakt en hier zelf verantwoordelijk voor bent."

Sommige jongeren die voor het eerst alleen weggaan, hebben geen idee wat een drankje op het terras kost.

Cora van Horssen, Nibud

De meeste kinderen gaan rond de leeftijd van zestien jaar voor het eerst zonder ouders op vakantie en moeten dan weten welke kosten daarbij horen: reiskosten, verblijfskosten, kosten van eten en drinken, kosten om leuke dingen doen, maar bijvoorbeeld ook telecomkosten.

"Sommige jongeren die voor het eerst alleen weggaan, hebben geen idee wat een drankje op het terras kost. Als ouder kun je een kind dit laten zien op de menukaart. Ook kun je je kinderen leren dat je niet iedere dag op een terras hoeft te lunchen, maar ook een stokbrood bij een bakker kan scoren om ergens te gaan picknicken."

Cash is niet meer van deze tijd

Tegenwoordig kun je overal pinnen en contactloos betalen. Hierdoor kan de verleiding om geld uit te geven groot zijn voor de jonge generatie. Van Horssen: "Veel volwassenen kunnen zich nog herinneren dat je vroeger cash geld moest pinnen voordat je op je vakantiebestemming was, maar onze kinderen groeien op in een wereld waarin betalingen online plaatsvinden."

"Hoewel cash niet meer van deze tijd is, blijft het raadzaam om uit te gaan van een dagbudget. Als je kind alleen op vakantie gaat, ga dan samen om tafel zitten en maak inzichtelijk welke kosten er zijn, wie welke kosten betaalt en hoeveel je kind per dag kan uitgeven."

De zestienjarige zoon van Astrid Regterschot is momenteel met vrienden een week naar Barcelona om te freerunnen: "Bo werkt op de markt en heeft het hele jaar gespaard voor zijn vakantie in Spanje. Samen met zijn vrienden bedacht hij welk bedrag per persoon nodig zou zijn en hij heeft maandelijks geld voor dit reisje opzijgezet. Zijn vader en ik hebben 100 euro bijgedragen aan zijn vliegticket, maar verder betaalt hij alles zelf."

Zelf sparen voor vakantie

Omdat Bo het geld voor zijn vakantie zelf heeft verdiend en gespaard, mag hij zelf weten waar hij het in Spanje aan uitgeeft. "De vriendengroep heeft gekozen voor een goedkoop appartement en goedkoop ticket en ze willen zelf boodschappen doen en koken, om met zo min mogelijk geld de week door te komen. Ik denk dat het enorm helpt om kinderen zelf te laten sparen voor hun vakantieplannen, zodat ze zelf de regie kunnen hebben."

Regterschot en haar man vinden het ook belangrijk dat hun verstandige zoon een onvergetelijke tijd heeft. "Geniet van je vakantie en wees ook weer niet té zuinig, is ons motto."

