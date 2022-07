Zwanger in de brandende zon: hoe houd je het veilig?

Je bent zwanger en wil genieten van de zon, maar je wil niet dat je ongeboren baby in gevaar komt. En zelf krijg je liever ook geen zwangerschapskwaaltjes. Hoe kan je veilig de zon in als je zwanger bent? NU.nl vraagt een verloskundige om advies.

Door: Hannah König

De ene zwangere zit met tropische temperaturen graag binnen in een koel huis, de ander zit het liefst in de zon. Verloskundige en zwangerschapsexpert Doete Reitsma van Dubbel Zen kan zonaanbidders geruststellen: ook als je zwanger bent, kan je lekker de zon in. Wel moet je dit met zorg doen, want er zijn een aantal dingen waar je rekening mee moet houden.

"Een zwangere hoeft de buik in de zon niet te bedekken: uv-straling dringt niet door in de baarmoeder en is dus niet schadelijk voor de ongeboren baby. Het is wel belangrijk om je goed en regelmatig in te smeren, gebruik hiervoor minimaal factor 30. Een buik wordt minder vaak blootgesteld aan de zon dan een arm of been en bovendien is de huid van een zwangere buik opgerekt en dunner. Deze verbrandt dus sneller."

Luister naar je lichaam

Op het warmste moment van de dag, tussen 12.00 en 15.00 uur, kun je de zon beter mijden. "Als de lichaamstemperatuur van een zwangere langdurig stijgt, gaat de temperatuur van de baby ook omhoog."

Reitsma adviseert vrouwen goed naar de signalen van hun lichaam te luisteren: sta er tijdens een dag strand bij stil hoe je je voelt. "Lig je te zweten en word je bevangen door hitte? Zoek dan schaduw of koelte op, neem een voetenbad en leg een koude washand in je nek."

De Groningse influencer Martine Heemskerk (33) is 36 weken in verwachting van haar derde kind. Op haar Instagram-pagina @Tienvanwil showt zij regelmatig trots haar buik. "Op vakantie in Spanje heb ik op het strand zowel een bikini als een badpak gedragen; net waar ik zin in had."

De hoogzwangere ondernemer krijgt vaak de vraag hoe ze de warme dagen in hemelsnaam doorkomt, maar verstandig omgaan met de zon is volgens haar de sleutel. "Als ik een bikini draag, smeer ik zonnebrandcrème met extra veel SPF en zit ik veel onder een parasolletje."

Hydrateren is een must

Dat je als zwangere meer behoefte hebt aan water, is logisch volgens Reitsma. "Je lichaam moet harder werken; je hebt meer bloedvolume en je hart pompt sneller. Om te voorkomen dat je uitdroogt, is hydrateren noodzakelijk. Wacht niet tot je dorst krijgt, maar begin een zomerdag met het innemen van vocht. Drink geen zoete drankjes, maar kies voor water, thee of kokoswater."

De hoogzwangere Heemskerk zorgt ervoor dat ze genoeg drinkt, zit 's middags binnen bij de ventilator en legt haar voeten 's avonds omhoog, omdat ze vocht vasthoudt. Reitsma: "Dit is een kwaal waar bijna alle zwangere vrouwen last van hebben bij extreme hitte. Die zwellingen ontstaan als vocht niet via de bloedsomloop kan worden afgevoerd. Je benen omhoog leggen is dan een goed idee. Om het iets te voorkomen, kun je veel drinken, niet te zout eten en je benen laten masseren."

Voorkom zwangerschapsmasker

Reitsma adviseert zwangeren een hoed te dragen in de zomer, om melasma (ofwel zwangerschapsmasker) te voorkomen. "Dat is een veel voorkomende pigmentstoornis waarbij er bruine vlekjes ontstaan op de huid."

"Meer dan de helft van de zwangere vrouwen heeft een zwangerschapsmasker rondom de mond en de ogen en op het voorhoofd. Dit gebeurt onder invloed van de hormonen progesteron en oestrogeen. Vaak verdwijnen de vlekken vanzelf, maar ze kunnen terugkomen wanneer de huid opnieuw wordt blootgesteld aan de zon."

Als je het vervelend vindt om zonnebrandcrème op je gezicht te smeren, kun je ook kiezen voor een dagcrème met SPF.

Doete Reitsma, verloskundige en zwangerschapsexpert

Heemskerk heeft een huid die gevoelig is voor sproetjes. "Ik bezoek regelmatig een huidtherapeut. Die waarschuwde mij hiervoor. Zij vertelde me dat de donkere pigmentvlekjes niet te herstellen zijn. Extra opletten dus." Reitsma: "Als je het vervelend vindt om zonnebrandcrème op je gezicht te smeren, kun je ook kiezen voor een dagcrème met SPF."

Heemskerk geniet de laatste weken van haar zwangerschap nog even van de Nederlandse zomer. Dat is ook Reitsma's advies. "Zelf was ik zwanger tijdens de coronapandemie en kon ik mijn buik helaas niet showen. Nu kan dat wel. Wees voorzichtig, gebruik je gezonde verstand, en of je nu in bikini, badpak, zomerjurk of spijkerbroek rondloopt: geniet ervan dat je je buik kan laten zien."

