Moedertaboe: 'Ik heb een vreselijk kort lontje'

Moedertaboes, bestaan ze nog? In deze reeks behandelen we de laatste onbesproken zaken rondom het moederschap. Deze week: Is het 'normaal' als je regelmatig tegen je kinderen uitvalt?

Door: Anna Jacobs

"Soms zie ik andere moeders in de speeltuin wel tien keer op een zachte toon tegen hun kind zeggen dat ze nu 'echt moeten ophouden met klieren'. Ik ben op dat moment al tien keer boos geworden op mijn kind. Ik besef dat mijn lontje misschien te kort is, maar weet ook niet goed wat ik daaraan moet doen. Ik ben bang dat het invloed heeft op mijn kinderen en schaam me er soms voor dat ik zo snel mijn geduld verlies als moeder", vertelt Chantal (achternaam bekend bij redactie). Ze is moeder van Joah (8 jaar) en Benji (6 jaar).

"Laten we vooropstellen: boos worden, uit je slof schieten of een kort lontje hebben, hoort erbij als je kinderen hebt. We zijn geen robots en hebben allemaal weleens moeite om onze emoties goed onder controle te houden", zegt Carolien Hooijmans. Ze is orthopedagoog-generalist en behandelt kinderen en jeugdigen met uiteenlopende problematiek.

Handelen als moeder

"Wanneer jij hoog in je emotie zit, dan reageer je vaak als mens en niet per se als moeder op situaties. Door als mens te reageren, ga je meestal voorbij aan wat jouw kind nodig heeft. Wanneer dit gebeurt, is het vooral belangrijk om daarná weer als moeder te handelen. Als jij ontploft vanwege een aardappel die op de grond belandt tijdens het eten, dan gaat het vaak niet om die aardappel."

"Vaak is wat jouw kind doet slechts de druppel die de emmer doet overlopen. Het is dan ook belangrijk om dit aan je kind uit te leggen. 'Mama was even heel erg boos op jou, dat was niet oké. Ik ben niet boos op jou, maar op mezelf.' Of: 'Mama reageerde net zo boos omdat ze eigenlijk heel erg moe is. Dat had ik niet moeten doen, sorry.'"

Afsluiten is belangrijk

Door er woorden aan te geven, bied je jouw kind veiligheid en duidelijkheid, legt Hooymans uit. "Kinderen betrekken dingen namelijk snel op zichzelf. Daarnaast zijn kinderen erg gevoelig voor stress en spanning. Je zorgt er ook voor dat een kind de mogelijkheid krijgt om dit voorval af te sluiten."

"Dit kun je zelfs doen bij hele jonge kinderen. Ze begrijpen de woorden misschien niet, maar ze voelen wel wat je bedoelt. Je pakt ze even bij je, praat op een rustige toon en geeft een dikke knuffel of kus. Zo zorg je voor closure en dat hebben kinderen nodig om zich veilig te voelen bij jou."

Nog beter is om vóór een uitbarsting aan te geven dat jouw grens bijna bereikt is. "Door iets te zeggen als 'mama raakt nu wat sneller boos, omdat ik heel erg moe ben', maak je de situatie voor je kind voorspelbaar. Die voorspelbaarheid is belangrijk voor een kind."

Wees je bewust van vicieuze cirkel

Volgens Hooijmans is een van de grote risico's dat je als gezin in een negatieve spiraal terechtkomt als jij niet lekker in je vel zit. "Over het algemeen merken kinderen het feilloos op als jij een korter lontje hebt. Soms zie je dat kinderen daardoor júíst extra gaan zuigen en klieren."

Ouders en kinderen beïnvloeden elkaar daarnaast onderling. "Als jullie allemaal in een positieve stemming zijn, is dat heerlijk. Jij bent blij, de kids zijn blij, de dag is ontspannen en gezellig. Maar sta jij met een rothumeur op en pikken de kids dit op, dan is de kans groot dat jullie vanzelf in een vicieuze cirkel belanden. Het helpt om je bewust te zijn van deze vicieuze cirkel én om die op tijd te doorbreken. Humor werkt goed, maar iets onverwachts doen of samen een uitje maken ook."

Ten slotte benadrukt Hooijmans dat heel regelmatig uit je slof schieten wel een teken is dat je moet opletten. "Als jij continu niet lekker in je vel zit en jouw kinderen het regelmatig moeten ontgelden, dan raad ik je aan om hulp te zoeken. Af en toe je eigen emoties tonen is geen probleem, maar structureel hevige emoties richting je kind uiten is niet wenselijk."

