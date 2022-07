Eenzaam, gespannen en verdrietig: voor deze kinderen is de zomervakantie helemaal niet leuk

Eindelijk: zomervakantie! Lekker met de caravan naar Frankrijk of zelfs met het hele gezin op vliegreis. Maar duizenden kinderen in Nederland kunnen helemaal niet op vakantie. Velen van hen kijken zelfs enorm tegen de zomer op.

Door: Sanne Wolters

Dalyshia (nu achttien jaar, wil liever niet met achternaam in het artikel) weet er alles van. Als kind waren haar zomers nooit het hoogtepunt van het jaar. "Ik zat in de vakantie altijd thuis, in ons flatje. We gingen nooit weg, omdat er geen geld was. Een keer een dagje uit kon nog, maar dat was het dan wel."

Ook haar vriendinnetjes in de buurt met wie ze graag speelde, gingen in de zomer met hun ouders naar het buitenland. "Dan was ik helemaal alleen, ik voelde me ontzettend eenzaam. Zo hoor je je als kind toch niet te voelen?"

Geen mooie verhalen

Dat veel kinderen thuisblijven in de zomer heeft niet alleen een financiële oorzaak, zegt Margot Ende-van den Broek, directeur van stichting Het Vergeten Kind. "Het kan ook door andere thuisproblematiek komen, zoals psychische problemen of verslaving. Er is veel stress bij de ouders en te weinig aandacht voor de kinderen, hun behoeftes worden niet gezien. In deze gezinnen kan eigenlijk het hele jaar lang niets."

Ieder kind wil uiteindelijk hetzelfde zijn als leeftijdsgenootjes, zegt Ende-van den Broek. Maar voor veel kinderen is dat geen haalbare situatie. Dat wordt in de zomer extra duidelijk, als klasgenoten wél met hun families op vakantie gaan of uitjes maken. "Als al je klasgenootjes na de vakantie terugkomen met de mooiste verhalen en jij niet, dan is dat weer een bevestiging dat je anders bent."

Na de zomer had ik op school geen leuke verhalen over de vakantie. Daardoor werd ik nog meer gepest.

Dalyshia

Dalyshia herkent dat gevoel van vroeger. "Iedereen kwam na de zomer terug met leuke verhalen over vakanties. Ik kon daar niet over meepraten, ik kon alleen vertellen over een dagje dierentuin. Op school werd ik al gepest, maar dat werd dan nog erger. Het maakte me altijd ontzettend verdrietig."

Op vakantie met vrijwilligers

Voor kwetsbare kinderen die door problemen thuis niet weg kunnen, worden er in de zomer activiteiten georganiseerd door stichting Het Vergeten Kind, met steun van vrijwilligers en donateurs. De kinderen komen dan echt even los van hun thuissituatie en kunnen een positieve ervaring opdoen in de zomervakantie. Er worden uitjes naar pretparken georganiseerd, de kinderen kunnen bijvoorbeeld naar openluchtmuseum Het Archeon en er is een kinderfestival.

En soms zit er zelfs een weekendje weg of een week op vakantie in. In totaal gaan er jaarlijks zo'n duizend kinderen mee. Ende-Van den Broek: "We organiseren elke zomer tweeëntwintig Heppie-vakanties, voor verschillende leeftijdscategorieën, allemaal in Nederland. Eén van de vakanties is bijvoorbeeld zeilen op een groot zeilschip, voor de groep van 15-18 jaar. Soms varen ze daar zelfs mee naar Engeland. Dat is voor hen een heel bijzondere ervaring."

Tijdens de vakantieweek worden de kinderen overspoeld met aandacht en positiviteit. Dat is ontzettend belangrijk, zegt Ende-Van den Broek. "Na een week is er al zo veel verschil te zien bij de kinderen. Ze leren dat ze er mogen zijn en gaan met veel zelfvertrouwen en mooie herinneringen naar huis."

Opgeladen batterij

Ende-Van den Broek weet dat je in één week tijd geen wonderen kunt verrichten. "Maar de batterij is wel weer even opgeladen. Het gaat om het creëren van lichtpuntjes. Meestal krijgen ze een boekje mee met herinneringen en foto's. Zo blijft het positieve gevoel zo lang mogelijk bij ze."

Na haar vakantieweek was Dalyshia ook helemaal opgeladen. "Ik mocht mee op een sportieve vakantie, dat was echt geweldig. Ik heb er veel mooie herinneringen aan overgehouden en vriendinnen die ik nu nog steeds veel spreek. Als ik erover praat, krijg ik weer een glimlach op mijn gezicht."

Volgens Ende-Van den Broek is het dankbaar werk: "We krijgen veel brieven en kaartjes, van kinderen en van dankbare ouders. Eén brief is me het meest bijgebleven. Een moeder was zo blij dat ze haar dochter, die veel gepest werd en in een depressie was geraakt, eindelijk weer zag lachen. Ze schreef: 'Duizendmaal dank dat jullie onze dochter weer terug hebben gegeven zoals ze was'."

