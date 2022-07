Op vakantie met de oppas: 'Dan ben je als ouder net wat vrijer'

Steeds meer gezinnen met kinderen kiezen ervoor om een oppas mee te nemen op vakantie. Decadent? Vroeger misschien, maar tegenwoordig zien ouders het vaker als een slimme oplossing om zelf te kunnen ontspannen. Maar waar vind je een oppas die bij jouw gezin past, en hoe neem je haar of hem mee op reis?

Door: Hannah Konig

Ouders hebben verschillende redenen om een oppas mee te nemen op vakantie. Vooral samengestelde gezinnen en ouders van kinderen met uiteenlopende leeftijden kiezen voor een oppas om tijdens de vakantie op de jonge kinderen te passen, vertelt Valerie Schurink, die een oppasbureau heeft in Twente. "Zo kunnen de ouders een boottocht maken of uit eten gaan met hun oudere kinderen. Met een baby, dreumes of peuter ben je als ouder vaak gebonden aan je huisje of appartement, en met een oppas ben je net wat vrijer."

Maar er zijn ook andere redenen om een oppas mee te vragen, zoals relatieproblemen. "Ouders die in een relatie zitten de niet lekker loopt en daaraan willen werken, kiezen ervoor een oppas mee te nemen om meer tijd samen te hebben", zegt Schurink.

Zoek jij een oppas voor thuis of op vakantie, maar weet je niet hoeveel je daarvoor moet betalen? Je leest het op Ouders van Nu.

Ook Lyla Kok, eigenaar van een au-pair- en oppas-app, krijgt steeds meer aanvragen: "Twee jaar geleden waren het alleen gezinnen met een au-pair die deze meenamen op vakantie. Maar deze zomer krijgen we ook veel verzoeken van gezinnen zonder au-pair, die een oppas zoeken voor de zomervakantie."

Niet 24/7 laten werken

Hoe de oppas op vakantie wordt ingezet, verschilt per gezin: "Sommige ouders willen dat de oppas 's ochtends met de kinderen ontbijt, zodat zij kunnen uitslapen. Anderen willen liever een oppas voor overdag of 's avonds, zodat ze zelf op pad kunnen. Het is belangrijk dat je hier van tevoren goed over nadenkt, want je kunt je een oppas niet 24/7 voor je laten werken."

De oppas kwam op plekken waar ze normaal niet zou komen, en ze was een aanwinst voor ons hele gezin. Echt een win-winsituatie.

Esther Groenewegen, moeder

Een oppas op vakantie kun je zelf regelen, of je vraagt een bureau om voor je te bemiddelen. Zo'n oppasbureau matcht dan jouw gezin met een oppas en stelt een overeenkomst op. Zo ben je als ouder zeker dat je oppas niet afzegt. Schurink: "Het tarief wordt van tevoren bepaald: je kan een oppas per uur betalen of een vast bedrag afspreken voor de vakantie. Als ouder betaal je ook de reis, kost , inwoning en een annuleringsverzekering. Het is belangrijk dat een oppas een eigen kamer heeft, zodat hij of zij privacy heeft."

Win-win situatie

Esther Groenewegen is moeder van twee kinderen en nam jarenlang haar vaste oppas mee op vakantie: "Mijn man en ik houden van reizen, maar tegen de vakanties met onze kinderen zagen we soms enorm op. We hebben een zorg-intensieve dochter en de vakanties met haar waren keihard werken en vielen ons zwaar. We hebben onze vaste oppas meegevraagd naar Israël, Griekenland en New York. Zij vond het fantastisch; ze kwam op plekken waar ze normaal niet zou komen, en ze was een aanwinst voor ons hele gezin. Als zij ging duiken met mijn dochter, kon ik even relaxen. Ook voor mijn zoon was het fijn, echt een win-winsituatie."

Als de oppas met de kinderen een ijsje gaat halen, schiet ze dit dan voor of krijgt ze een pinpas mee?

Valerie Schurink, eigenaar oppasbureau

Neem je een oppas mee op vakantie, dan is het belangrijk dat je van tevoren afspraken maakt. Schurink adviseert deze altijd op zwart op wit te zetten.

"Maak een e-mail of een WhatsApp-bericht waarin je duidelijk maakt hoe je het op vakantie gaat doen. Als de oppas met de kinderen een ijsje gaat halen, schiet zij dit dan voor of krijgt zij een pinpas mee? Wanneer werkt ze en wanneer is ze vrij? Wie betaalt haar eten als zelf op pad gaat? Allemaal zaken waar je van tevoren duidelijke afspraken over moet maken, zodat iedereen dezelfde verwachtingen heeft en er op vakantie geen nare situaties ontstaan."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen