De kinderkamer koel houden: de do's and don'ts

Het wordt snikheet en we kunnen rekenen op een paar plaknachten. Heeft je baby of peuter het te warm om lekker te slapen? Zo kun je de kinderkamer verkoelen.

Door: Ouders van Nu

Een koele kamer met voldoende frisse lucht slaapt het beste. De ideale temperatuur in de baby- of kinderkamer is zestien tot achttien graden. Maar na een hete dag koelt het 's avonds vaak niet genoeg af in huis. Is het broeierig warm, dan is slapen lastig - ook voor een baby.

Warme babykamer voorkomen

Ouders van Nu maakte samen met de Consumentenbond een lijst met de beste tips tegen een te hete kinderkamer:

Houd overdag de ramen en deuren in huis zoveel mogelijk dicht. Laat wel een ventilatierooster open voor genoeg frisse lucht. Doe ook de gordijnen dicht op tijden dat de zon op de ramen schijnt.

Is het 's avonds buiten genoeg afgekoeld en is het koeler dan binnen, dan kun je de ramen weer opendoen. Tegen de ochtend is er dan lekker veel koele lucht in huis gekomen. Die houd je zoveel mogelijk binnen door de ramen weer dicht te doen zodra de zon buiten fel begint te schijnen.

Zo verkoel je de babykamer

Midden in de zomer kan het erg warm worden op de slaapkamers. De zon staat op het dak en de warmte in huis stijgt op. Zo kun je de babykamer laten afkoelen:

Op de babykamer kun je een ventilator gebruiken. Richt de koele luchtstroom niet direct op je baby, want dan kan hij of zij het juist te koud krijgen.

Heb je een peuter die zelf uit bed kan? Een ventilator kan gevaarlijk zijn als je kind eraan gaat zitten. Je kunt de kinderkamer afkoelen voordat je kind naar bed gaat, maar haal de ventilator daarna weg.

Vries overdag flessen water in en laat ze ontdooien op de slaapkamer. Een bak ijsblokjes neerzetten kan ook. Daar koelt de lucht van af.

Je kunt voor nog meer verkoeling ook de flessen of ijsblokjes laten ontdooien voor de ventilator. De koele lucht circuleert dan ook beter door de kamer.

Let wel op dat je baby het ook weer niet te koud krijgt. Je kunt de temperatuur van je baby voelen in zijn nekje: is het klam, dan heeft hij of zij het te warm. Voelt het koud aan, dan heeft je baby het koud. Een aangenaam warm nekje is goed. Bij twijfel kun je je baby ook temperaturen met een thermometer.

Alleen een luiertje?

Je kunt je peuter laten slapen in een romper of T-shirt van katoen en een dunne zomerslaapzak. Voor je baby geldt hetzelfde: een rompertje en een zomerslaapzak zijn voldoende. Is de kamer waar je kind slaapt warmer dan 23 graden, dan is alleen een rompertje genoeg. Is het nog warmer, dan kun je je kind ook alleen in een luier laten slapen.

Blijft het te warm om lekker te kunnen slapen? Dan kunnen deze tips ook nog helpen.

Zoek de koelste kamer in huis uit en laat je baby daar slapen in zijn eigen bedje of een campingbedje. Slaap desnoods met z'n allen in de woonkamer.

Geef je kind een lauw bad voordat hij naar bed gaat. Zo kan hij nog even afkoelen voor het slapengaan.

Plaats horren voor de ramen zodat je niet ook nog last krijgt van muggen.

Laat een nat washandje afkoelen in de koelkast. Daarmee kun je af en toe over het hoofd van je kind strijken.

Geef je kind, als hij zelfstandig kan drinken, een antilekbeker met water mee naar bed voor als hij dorst krijgt.

Slaapt je peuter met een kussen? Dat houdt zijn of haar warmte vast. Draai het kussen regelmatig om of geef voor je gaat slapen een ander kussen. Kies het liefst voor beddengoed dat luchtig en koel aanvoelt en vocht reguleert, en kies voor materialen als katoen, linnen of zijde.

Niet doen

Let erop dat je deze dingen juist niet doet:

Gebruik geen waterdichte matrasbeschermer: je baby kan zijn warmte niet goed kwijt op dit materiaal en gaat meer zweten.

Leg je kind niet op de tocht. Als het 's nachts afkoelt, kan hij of zij het toch weer te koud krijgen.

Laat elektrische apparaten die je niet gebruikt niet aanstaan of aan de lader liggen. Ze geven warmte af, en al scheelt het maar een beetje, je kunt dit beter voorkomen.

Aanbevolen artikelen