Als je kind uit huis wordt geplaatst: 'Ik ging keihard aan mezelf werken'

Een vrouw met een missie, zo typeert Truusje van Zanten (41) zichzelf. Ze liet haar kinderen uit huis plaatsen voor hun eigen veiligheid. Nu adviseert ze ouders die in hetzelfde schuitje zitten. "Ouders zijn vaak woest, en dan vraag ik: hebben ze nu een lekker bedje, zijn ze veilig?"

Door: Esther van Lunteren

"Mijn kinderen werden uit huis werden geplaatst op mijn eigen aangeven. Want ik kon na lange jaren vol huiselijk geweld niet meer voor hen zorgen", vertelt Truusje van Zanten. Ze doorliephet 'rotpad vol woede en angst'. Samen met de Christelijke Hogeschool Ede ontwikkelde ze de folder Rouw = rauw, vol tips en adviezen voor ouders van uit huis geplaatste kinderen. Truusje: "Ik wil dat ouders zich gehoord en geholpen voelen door iemand die hen begrijpt."

De folder is één van de initiatieven naar aanleiding van een onderzoek van de Christelijke Hogeschool Ede om de samenwerking tussen ouders, pleegouders en gezinshuisouders van uit huis geplaatste kinderen te verbeteren.

Er zijn al honderd dingen misgegaan en dan heb je ineens te maken met de nieuwe opvoeders van je kinderen...

Charissa Bakema

Charissa Bakema, als creatief maker betrokken bij het onderzoek: "Wie zich verdiept in de wereld van uithuisplaatsing, ontdekt pijn, schaamte, rouw en wantrouwen. Er zijn al honderd dingen misgegaan, en vanuit die werkelijkheid sta je in contact met de nieuwe opvoeders van je kind. Dan is het best een klus om tot een samenwerking te komen die voor alle partijen, en vooral voor het kind, het beste is."

Vechten voor je kind

Wees je er vooral van bewust dat je nog steeds de papa en mama van je kind bent, drukt Van Zanten ouders van uit huis geplaatste kinderen op het hart. Dat betekent volgens haar dat je soms pas op de plaats moet maken, en soms moet vechten voor je rechten.

"Ik heb regelmatig contact met woeste ouders die van alles eisen. Dan vraag ik als eerste: zijn je kinderen nu veilig, hebben ze een lekker bed? Dat is een stap terugdoen. Dat je eerst beseft dat ze ondanks alles voldoende liefde en aandacht krijgen."

Vechten kent Van Zanten ook. "Tijdens een kennismakingsgesprek met een van de pleegouders van mijn dochter heb ik geëist dat alleen ik met haar naar de kapper zou gaan. Ik was altijd al bezig met vlechtjes en knotjes. Dat was iets van mijn dochter en mij."

Wat Van Zanten maar wil zeggen: je hebt als ouders rechten, ook als je kind niet meer bij je woont. "Schrijf op wat je absoluut (niet) wil en deel dat met de pleegouders en instanties. Maar noem alleen dingen die je ook na kunt komen."

Enorme faalervaring

Wat Bakema opvalt, is dat veel ouders en pleegouders het vooral over de regels en wetten hebben die bij uithuisplaatsing komen kijken. Het gaat weinig over wensen en mogelijkheden. Of over hoe je het als ouders en pleegouders zo kunt organiseren dat niemand overbelast raakt.

Bakema: "Zo'n uithuisplaatsing is een enorme faalervaring voor ouders. Als je dan ook het idee krijgt dat je niet mag meedenken met de opvoeding van je kinderen, voel je je buitengesloten. Met alle emoties van dien. Daar help je ook het kind niet mee."

Neem liever de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en aan elkaar, adviseert Bakema. Van Zanten. "Bij het tweede gezinshuis van mijn zoon werd ik bij het eerste contact meteen binnen gevraagd. Ik zat ' tot hier' in alle emotie, die ik er ook meteen uitgooide. Maar die vrouw liet mij uittieren, en bood een kop koffie aan om daarna samen tot oplossingen te komen. Dat was mega-waardevol. Uiteindelijk vierden we samen verjaardagen en feestdagen en noemden we elkaar zelfs familie."

Ondertussen ben ik aan de slag gegaan. Alle schulden afbetaald, diploma's behaald, het huis opgeknapt en mijn rijbewijs gehaald.

Truusje van Zanten

Samen sterker

Wederzijdse gastvrijheid en interesse is inderdaad een belangrijke sleutel in het contact tussen ouders en pleegouders, weet Bakema. "Hoe beter de band tussen beiden is, hoe beter het lukt om goede afspraken te maken over de opvoeding van het kind. Ook als er moeilijke momenten komen."

Tegen pleegouders zegt ze: "Vind het wiel niet opnieuw uit, maar maak gebruik van de kennis die de ouders over hun zoon of dochter hebben. Daarmee bevestig je hen ook in hun ouderschap. Dat maakt de samenwerking sterker."

Andere tips om de samenwerking tussen ouders en pleegouders te verstevigen: praat niet negatief over de (pleeg)ouders tegen het kind. Anders krijgt een kind het gevoel dat het niet bij de andere opvoeder mag zijn.

"En probeer de uithuisplaatsing te zien als tijd die je kunt benutten om aan jezelf te werken", zegt Bakema. Van Zanten. "Ik ben keihard gaan werken, heb alle schulden afbetaald, diploma's behaald, het huis van boven tot onder opgeknapt, mijn rijbewijs gehaald." Bakema: "Als het beter met jou gaat, gaat het ook beter met de kinderen."

