Moedertaboes: 'Onze dochter van zes slaapt nog bij ons in bed'

Moedertaboes, bestaan ze nog? In deze reeks behandelen we de laatste onbesproken zaken rondom het moederschap. Deze week: wat als oudere kinderen nog steeds het liefst elke nacht bij de ouder(s) in bed liggen?

Door: Anna Jacobs

"Het begon toen Liv een jaar of vier was. Sindsdien kruipt ze iedere avond bij ons in bed. Eerst gaven we de overgang naar de basisschool 'de schuld', daarna de komst van haar broertje, daarna het nieuwe huis. Inmiddels is ze zes en slaapt ze nog steeds tussen ons in. Ik vind het stiekem wel gezellig, maar durf het niet aan mensen om ons heen te vertellen. Mijn man is er eigenlijk ook klaar mee, dus het staat wel een beetje tussen ons in", vertelt Marissa (achternaam bij redactie bekend).

Volgens kinderslaapcoach Ewelina de Groot zijn er verschillende redenen waarom kinderen bij hun ouders willen slapen. "Nachtmerries, bang in het donker zijn, eenzaamheid, niet goed alleen in slaap kunnen vallen of niet goed door kunnen slapen."

De keuze om als ouder samen te slapen is volgens De Groot heel persoonlijk. "Vanuit bepaalde overtuigingen en of voorkeuren kan het als ouders een bewuste keuze zijn om samen te slapen. Als dit niet het geval is en jullie het liever afbouwen, dan is het belangrijk om te achterhalen wat er speelt bij je kind. Ontdek waarom jouw kind nog niet alleen wil of kan slapen. Zijn er angsten of zorgen, of is het gewoon gewenning? Wat heeft je kind eigenlijk nodig?"

"Er is niets mis mee om met je kind in bed te knuffelen of hem bij je te leggen als hij zich niet lekker voelt of getroost moet worden", benadrukt de kinderslaapcoach. "Maar bedenk wel dat het belangrijk is dat je kind zich ook veilig voelt in zijn of haar eigen bed en niet alleen in jullie bed."

'Kortdurende co-sleeping geeft iedereen rust'

"Het samen slapen is eigenlijk begonnen nadat mijn man in ploegendienst ging werken en af en toe een nacht weg was", vertelt Marissa. "Ik vond het dan zo gezellig om met Liv samen te slapen, anders was het zo saai in bed. Alleen is het inmiddels geen uitzondering meer, maar een gewoonte."

De Groot herkent de situatie. "Uitzonderingen in de opvoeding mogen er altijd zijn wat mij betreft, zolang je jouw kind maar duidelijk uitlegt dat het een eenmalige actie is. Op deze leeftijd kan je kind de context, waarom het deze keer mag, wel begrijpen. Maar hou het dan ook incidenteel, zodat de veilige plek in het eigen bed in de eigen kamer blijft."

Het is belangrijk om naast de behoeften van je kind ook naar de behoeften van jou en je partner te luisteren en deze met elkaar in balans te brengen.

Ewelina de Groot, kinderslaapcoach

De slaapcoach ziet zowel voor- als nadelen van samen slapen met oudere kinderen. "Ik denk dat er omstandigheden zijn waarin co-sleeping voor ouders, met name op korte termijn, kan helpen. Als je kind vaak wakker wordt en 's nachts herhaaldelijk terug in bed moet worden gelegd, of juist 's ochtends heel vroeg wakker is, dan kan het zinvol zijn om hem bij jou in bed te nemen. Mits jullie daarna samen in slaap kunnen vallen."

"Op den duur ga je proberen om hem weer alleen in bed te laten slapen. Kortdurende co-sleeping kan een gezin de onmiddellijke rust geven die het nodig heeft. Het staat je kind ook niet in de weg om zijn eigen, onafhankelijke en gezonde slaapgewoonten te ontwikkelen."

Bijpraten en vrijen wordt een stuk lastiger

Nadelen van co-sleepen met oudere kinderen zijn er ook. "Samen slapen met een kleuter of ouder kind kan invloed hebben op onze eigen nachtrust als ouders", zegt De Groot. "Ouders worden doorgaans vaker wakker, slapen lichter of worden vroeger wakker. Uit een onderzoek in 2018 door de University of Maryland bleek dat moeders die samen sliepen met peuters gemiddeld 51 minuten slaap per nacht verloren en hogere niveaus van angst, stress en depressie rapporteerden."

Daarnaast kan co-sleeping invloed hebben op je relatie of op je persoonlijke behoeften, zegt De Groot. "Je kunt minder makkelijk bijpraten na een lange dag, vrijen of samen een film kijken met een kleuter tussen jullie in. Los van je relatie kun je ook zelf verlangen naar het bed voor jezelf of tijd alleen. Het is dus belangrijk om naast de behoeften van je kind ook naar de behoeften van jou en je partner te luisteren en deze met elkaar in balans te brengen."

"Kortom: als co-sleeping een goede keuze is voor jullie gezin, ga je gang. Als het op een bepaalde manier stress of spanning veroorzaakt of invloed heeft op de nachtrust van de rest van het gezin, heroverweeg dan de situatie en bekijk wat jouw kind nodig heeft om wel zelfstandig te gaan slapen."

