'Mag mijn dochter van zeven haar haar roze verven?'

Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: "Mijn dochter van zeven wil per se roze haar. Ik zie dat nu nog niet zitten. Hoe moet ik omgaan met haar wens?"

Door: Anna Jacobs

Je kind volledige autonomie geven over zijn of haar uiterlijk klinkt mooi, maar is in theorie makkelijker dan in de praktijk. Want wat doe je als ouder als je zevenjarige ineens om roze haar verzoekt? We leggen deze vraag voor aan pedagoog Laura Sangers.

"Iedere ouder reageert op zijn of haar eigen manier op een dergelijk verzoek. Misschien vind jij het geen probleem, misschien merk je dat jouw eerste reactie 'nee' is. Als dat laatste het geval is, is het goed om te beseffen waar die reactie vandaan komt. Veel reacties als ouders zijn namelijk terug te brengen naar angst. Je kunt bang zijn dat je kind er niet bij hoort met roze haar, of dat ze gepest wordt. Je kunt ook bang zijn dat mensen jou een slechte ouder vinden, omdat jij het toelaat dat je kind met roze haar naar school gaat."

Als jij altijd maar 'nee' roept, zonder te zoeken naar de behoefte van je kind, zullen ze stoppen met vragen.

Laura Sangers, pedagoog

Wat is dan de gewenste reactie? "Het belangrijkste is het gesprek dat je hierover voert. Geef aan dat je haar wens hebt gehoord en erken haar behoefte. Probeer vervolgens oordeelloos te vragen waarom ze zo graag roze haar wil. Is er een vriendin met roze haar of heeft de zangeres van haar favoriete liedje dit ook? Haar is een vorm van zelfexpressie, een onderdeel van je identiteit."

"Voor ieder kind, maar eigenlijk ieder mens, geldt dat we er graag bij willen horen. Gelijken opzoeken. Als je iemand leuk vindt, wil je graag een beetje hetzelfde zijn. Dat werkt ook zo bij een meisje van zeven."

Misschien een plukje

Vervolgens kun je haar begeleiden in het keuzeproces, zegt de pedagoog. "Als jij het geen goed idee vindt, dan leg je duidelijk uit waarom niet. Je mag duidelijk aangeven waarom jij het niet wilt hebben. Als jouw kind jou begrijpt en zich gehoord en erkend voelt, dan zal zij hier ook makkelijker in meegaan."

"Wellicht concluderen jullie aan het einde van het gesprek samen dat het niet zo'n goed idee is. Om wel gehoor te geven aan haar behoefte, zou je samen kunnen kijken wat er eventueel wel mogelijk is. Is een roze plukje in haar haar een alternatief?"

Je mag als ouder een grens trekken, maar het is wel belangrijk om dit op zo'n manier te doen dat jouw kind nog steeds autonomie ervaart. Waarom is die autonomie zo belangrijk?

Zelf kleren uitzoeken

Sangers: "Autonomie is een basisbehoefte van ieder mens; het gevoel hebben dat je zelf keuzes mag en kan maken. Zelf keuzes mogen én kunnen maken draagt weer bij aan je zelfvertrouwen. Je kunt het ook verder doortrekken naar autonomie van het eigen lichaam. Jij bepaalt zelf wie er aan je lijf zit."

"Ook daarin raad ik ouders aan om van jongs af aan te beginnen. Laat kinderen zelf maar kiezen wat ze aandoen. Dat lijkt simpel, maar daar begint het mee. Je hebt het recht een eigen keuze te maken en ouders hebben daarin de rol om ervoor te zorgen dat het verantwoordelijk en veilig blijft. Je gaat niet in je zwembroek naar school als het -1 is."

Wat nu roze haar is, wordt over een paar jaar misschien een piercing, de eerste keer seks of op vakantie zonder ouders.

Laura Sangers, pedagoog

Altijd maar 'nee' zeggen

Vanaf welke leeftijd moeten we onze kinderen deze vrijheid geven? Sangers: "Ik ben er niet zo van om hier een leeftijd op te plakken. Het gaat mij om het gesprek dat je voert. Afhankelijk van de leeftijd van je kind zul je een ander type gesprek voeren. Een zevenjarige zit er waarschijnlijk niet op te wachten om alle consequenties van haar keuze te bespreken. Voel aan wat er nodig is. Dit gesprek legt de fundering voor iets waardevols: voor een setting waarin jouw kinderen je vertrouwen om met vragen bij je te komen."

Sangers: "Als jij als ouder altijd maar 'nee' roept, zonder te zoeken naar de behoefte van je kind achter zijn of haar gedrag of vraag, bestaat de kans dat je kinderen op den duur stoppen met vragen. Het is belangrijk hen echt te horen en te zien en niet direct af te gaan op het gedrag of de wens."

"Luister oordeelloos, voer een gesprek en hou alle onderwerpen bespreekbaar. De eindconclusie mag en kan altijd 'nee' zijn, maar je kinderen voelen wel het vertrouwen om vragen met je te delen. Want wat nu roze haar is, wordt over een paar jaar misschien een piercing, de eerste keer seks of op vakantie zonder ouders."

Kortom: erken de behoefte van je kind, informeer waarom iets wel of niet mag, bekijk welke ruimte er is en zoek in die ruimte samen naar een oplossing die voor beiden past.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen