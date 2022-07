De hele dag babyfoto's van de crèche: wat heb je aan een ouderapp?

Het papieren schriftje van de crèche met een verslag van de dag maakt op steeds meer plekken plaats voor een ouderapp. Zo krijgen ouders de dag hele dag door updates en foto's van hun kind. Een vooruitgang voor de medewerkers en ouders? We vroegen het vijf pedagogisch medewerkers.

Door: Anna Jacobs

Ouders betrekken bij de opvangdag van hun kind: dat was voor Peter Baars twaalf jaar geleden reden om een oudercommunicatie-app te ontwikkelen. Baars is de bedenker en oprichter van KidsKonnect, een van de aanbieders van software voor kinderopvang.

"Mijn vrouw werkte destijds in de opvang en schreef elke dag met de hand al die papieren dagboekjes. Dat was erg arbeidsintensief. Ouders kregen ook weinig mee van wat hun kinderen beleefden op de opvang."

In 2010 was het ondenkbaar dat er een tablet of laptop op de groep gebruikt zou worden, nu is het volgens Baars niet meer weg te denken. "Ik schat in dat inmiddels meer dan 90 procent van alle kinderopvangorganisaties met een ouderapp werken."

Wennen aan scherm

Melody is pedagogisch medewerker en hield jarenlang papieren dagboekjes voor de kinderen bij. " Toen ik overstapte naar een grote organisatie kwam ik in aanraking met de ouderapp. De grootste uitdaging blijft dat je op een groep met kinderen zelf op een scherm moet zitten om de dagboeken bij te werken. Je wil juist het goede voorbeeld geven, omdat kinderen thuis vaak genoeg op een scherm kijken. Vaak ga ik ermee aan de slag tijdens het middagdutje."

Voorheen maakte ik er leuke tekeningen bij of schreef ik met verschillende kleuren.

Melody, pedagogisch medewerker

Deze ervaring herkent ook pedagogisch medewerker Marianka: "Op de groep staan met een tablet in je hand: dat leverde wel een tweestrijd op."

Toch maakt een digitale oplossing het bijhouden van een dagboek efficiënter, zeggen de pedagogisch medewerkers. Ellis: "Ik heb jaren met schriftjes gewerkt, maar dat vond ik veel meer tijd kosten. In het digitale schrift kun je direct leuke foto's uploaden die ouders 'live' zien binnenkomen."

Pedagogisch medewerker Marianka vertelt hoe ze voor de invoering van de ouderapp dagverslagen met foto's erbij in Word maakten, deze uitprinten en in een map plakten. "Zo'n app is veel efficiënter. Je kan bij meerdere kinderen tegelijkertijd een verhaal schrijven of toevoegen wat ze hebben gegeten."

Hapjes, dutjes, foto's van knutselwerkjes: het is informatie die met name een emotionele waarde heeft.

Arnoud Engelfriet

Fotootje van je baby

Bezwaren van ouders hebben de vijf pedagogisch medewerkers, werkzaam bij verschillende organisaties, tot nu toe niet gehad. "Ouders zien natuurlijk ook het voordeel van midden op de dag al even een fotootje zien van je baby in plaats van alleen een update aan het einde van de dag", zegt Marianka. Dat beaamt Nicole: "Alle ouders reageren positief op de app. Het is fijn om tijdens je werkdag al een indruk te krijgen van wat er die dag is gebeurt, zodat je daar als ouder ook op kunt anticiperen qua avondeten of bedtijd."

Al die opties zorgen ook voor hoge verwachten, zegt pedagogisch medewerker Melody. "Ouders verwachten echt dat je dagelijks een uitgebreid dagboek invult of foto's stuurt." Ook mist ze soms de creativiteit die ze had met een schriftje. "Voorheen maakte ik er leuke tekeningen bij of schreef ik met verschillende kleuren. Dat is extra leuk voor je kind om voor later te bewaren."

Fake telefoontje naar het kinderdagverblijf

Foto's, video's, persoonlijke verhalen, informatie over medicijngebruik of ontwikkeling. Hoe zit het met de beveiliging van deze data? "In de kinderopvang bestaan er geen aparte normen voor informatiebeveiliging, zoals de NEN-norm in de zorg. Net als alle apps die persoonsgegevens bevatten moeten ook dit soort ouderapps voldoen aan AVG-wetgeving. Passend bij de inhoud, de doelgroep, en mogelijke risico's bij een lek moeten er passende beveiligingsmaatregelen worden getroffen", zegt ICT-jurist Arnoud Engelfriet van ICTRecht, een juridisch adviesbureau.

"In kinderdagverblijf-apps staan de gegevens van kleine kinderen: in principe een kwetsbare groep. Tegelijkertijd gaat het vaak om informatie die alleen voor ouders van belang is. Hapjes, dutjes, foto's van knutselwerkjes: het is informatie die met name een emotionele waarde heeft. Het gaat dus niet om jouw financiële gegevens of huisartsendossier, maar je mag wel een goed niveau van beveiliging verwachten."

Bij KidsKonnect is en blijft de data eigendom van de kinderopvangorganisaties, benadrukt Baars. "Wij als aanbieder zijn geen eigenaar van de data en verwijderen alle data zodra een organisatie geen klant meer bij ons is. We houden de beveiliging van onze systemen op orde en we voldoen aan de wereldwijde norm op het gebied van informatiebeveiliging (ISO 27001, red.).

Daarnaast wordt KidsKonnect door zogeheten ethical hackers gecontroleerd op kwetsbaarheden in het systeem. "We houden de medewerkers scherp door trainingen en proactief testen. Bijvoorbeeld door fake telefoontjes te laten plegen van zogenaamde klanten die data proberen te ontfutselen of extra rechten willen krijgen in het systeem."

Geen vervanging van de overdracht

Hoewel de ouderapp vele voordelen kent, benadrukken de pedagogisch medewerkers dat de fysieke overdracht met de ouders het belangrijkste moment van de dag blijft. "Het maakt niet uit hoelang we die dag in het dagboek hebben geschreven of hoeveel foto's of video's we hebben gedeeld, we nemen altijd de tijd om met ouder de dag door te nemen en te bespreken of er bijzonderheden waren. Daar is die ouderapp geen vervanging voor."

