Uv-shirtjes voor je kind: overdreven of werken ze echt? (en hoe dan?)

Je ziet ze steeds vaker: kinderen op het strand, gehuld in uv-werende kleding. Experts juichen het gebruik ervan toe, maar waardoor werkt deze kledingstukken beter tegen zonlicht dan een 'gewoon' T-shirt? En heeft regelmatig smeren niet hetzelfde effect? Alvast een kleine hint: nee, dat heeft het niet.

Door: Sanne Wolters

Ruim een kwart van de kinderen tussen de vier en twaalf jaar is in 2019 verbrand door de zon, laten cijfers van KWF Kankerbestrijding zien. De kinderhuid is extra kwetsbaar voor verbranden, zegt dermatoloog en huidkankerexpert Daniel Kadouch. "De huid van kinderen is dunner en bevat minder pigment, en is daardoor kwetsbaarder voor uv-straling. Ze kunnen eerder en makkelijker verbranden."

Verbrandt de huid vaker dan vijf keer, dan wordt de kans op een melanoom op latere leeftijd verdubbeld. Daarom is het extra belangrijk dat je je kinderen goed tegen de zon beschermt. Om dat wat makkelijker te maken, ontwikkelde Kadouch een lijn met uv-werende kleding: Tenue de Soleil. "Ik wil natuurlijk dat mijn producten goed verkopen, maar in de eerste plaats wil ik iets doen aan de huidkankerepidemie die nu gaande is."

In 2021 waren er meer dan 80.000 gevallen van huidkanker in Nederland. Het is de meest voorkomende kankervorm en beslaat de helft van alle gevallen. Kadouch: "Op dit moment krijgt een op de vijf mensen huidkanker. Dat stijgt nu naar een op de vier. Als je er vroeg bij bent, is huidkanker vaak nog goed te behandelen."

Wij als dermatologen zien de cijfers stijgen, ik ga niet zitten wachten tot iedereen aan het idee van uv-shirtjesgewend is.

Daniel Kadouch

Hoe lichter en dunner een kledingstuk, hoe minder het je beschermt

Je kinderen insmeren met zonnebrandcrème is niet voldoende om huidkanker te helpen voorkomen, zegt Kadouch. "Zonnebrand wordt vaak niet goed gesmeerd en gaat er bij kinderen snel af door zweten of zwemmen." Uv-werende kleding neemt ouders een hoop zorgen weg.

"Met de juiste combinatie van kleur, weving en samenstelling kan deze kleding kinderen beter beschermen tegen uv-straling. Een uv-shirt met het label 'UPF 50' blokkeert 98 procent van alle stralen." De lichaamsdelen van je kind die niet in het pak zitten, moeten uiteraard nog wel ingesmeerd worden.

Een droog wit T-shirt biedt slechts bescherming van SPF 15. Als kleding nat wordt, houdt het minder straling tegen.

KWF

KWF Kankerbestrijding juicht het gebruik van uv-werende kleding toe, naast natuurlijk de zon vermijden tussen 12.00 en 15.00 uur. Woordvoerder Linda Sumner: "Wij zien zonnebrandcrème echt als middel voor die plekken die je niet op andere manieren kunt beschermen, zoals met kleding." In het buitenland wordt uv-werende kleding meer gebruikt dan in Nederland, ziet Sumner. "Je ziet het bijvoorbeeld veel in Australië. Maar in eigen land begint uv-werende kleding ook steeds populairder te worden. Je kunt het nu zelfs bij winkels als de HEMA kopen."

Een simpel T-shirt kan een kind ook tegen de zon beschermen. Maar hoe lichter gekleurd en dunner de stof is, des te meer uv-straling wordt doorgelaten. Een droog, wit T-shirt biedt bijvoorbeeld slechts bescherming van SPF 15. En als kleding nat wordt, houdt het minder straling tegen, waarschuwt KWF.

Niet goedkoop, maar wel een goede investering

Met uv-werende kleding zit je dus altijd goed. Ook levert het gemak op: je hijst je kinderen in een pakje, smeert de rest in en ze kunnen rustig gaan spelen. Nog niet iedereen is overtuigd, ziet Kadouch.

"We denken hier al snel: doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Een shirt aantrekken als je de zon ingaat, dat doe je toch niet. Je moet toch wel een beetje bruin worden? Dat is dus heel onverstandig. Wij als dermatologen zien de cijfers stijgen, ik ga niet zitten wachten tot iedereen aan het idee gewend is."

Daarnaast hoopt de dermatoloog dat ouders zelf ook het goede voorbeeld geven als het op zonnebescherming aankomt. Zo is het helemaal geen gek idee om zelf ook een uv-werend shirt aan te trekken. Dat zien al veel ouders zitten, zegt Kadouch. "Ik krijg veel aanvragen voor maten voor volwassenen."

Helaas is uv-werende kleding niet goedkoop. Kadouch probeert het zo toegankelijk mogelijk voor iedereen te maken. Is je kindje uit de kleding gegroeid, dan kun je de pakjes terugsturen. "Jij krijgt dan korting op je volgende aankoop en wij bieden de kleding weer aan voor de helft of een derde van de prijs. Overigens is elke twee uur smeren met zonnebrand uiteindelijk ook best duur. Als je ons shirtje negen stranddagen draagt, dan heb je het geld er al uit."

