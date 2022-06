Je kind in z'n blootje op het strand: doen of niet?

Van alle opvoedkeuzes die je als ouder moet maken, komt deze steevast naar boven als het strandweer wordt: doe ik mijn peuter badkleding aan of mag die gewoon in z'n blootje rondlopen? "Bedenk zelf of je die ene viezerik op het strand een aanvaardbaar risico vindt", stelt Arda Gerkens, directeur van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM).

Door: Elise Vermeeren

De kans is groot dat je zelf als kind ongestoord met een emmertje, schepje en zonder zwembroek rondliep op de camping en het strand - je moeder er topless naast aan het bakken.

Die blote borsten zien we nu niet veel meer in het publieke domein. En wie op het strand om zich heen kijkt, ziet zwembroekjes, uv-zwempakken en zelfs dreumesen in minibikini's.

En dus kan een bloot kind op het strand voor reacties zorgen, zegt Elsbeth Reitzema van Rutgers, het expertisecentrum voor seksualiteit. "Kinderen zien over het algemeen minder bloot dan vroeger. De trend van topless zonnen is voorbij. En doordat iedereen snel met zijn telefoon een foto kan maken, zijn ouders voorzichtiger met naaktheid en hun kinderen. Die reactie is wel begrijpelijk. Bloot wordt daarmee voor kinderen algauw iets ongewoons en dat is jammer."

Lijven zijn niet perfect

Het is goed voor kinderen om blote lichamen te zien, wat niets met seks te maken heeft, zegt Reitzema. "Door bloot te zien, zien kinderen dat er verschillende lijven bestaan, dat ze niet allemaal perfect zijn zoals op plaatjes of in pornografie. Gewoon een normaal bloot lichaam, net zoals ze zelf hebben onder hun kleren."

Die viespeuk op het strand die met zijn telefoon even snel een foto van jouw kind maakt: die bestaat. En ze laten zich ook niet tegenhouden door een zwembroek, weet EOKM-directeur Gerkens. "Als ouder moet je zelf de keuze maken of je je kind een zwembroek aantrekt of de eventuele viezerik met verkeerde bedoelingen een aanvaardbaar risico vindt."

We doen er allemaal aan mee

We realiseren ons misschien te weinig dat door die mobiele telefoon met camera je kind sowieso overal kan opduiken, zegt Gerkens. "We doen er zelf aan mee. Je maakt een foto van het strand en stuurt die door of zet hem op Facebook: 'Hé, kijk eens hoe druk het vandaag is.' Op de achtergrond staan vast blote kinderen of kinderen in een badpakje. Jij let niet op de ruis op die foto's, maar helaas kunnen er kindermisbruikers zijn die dat wel doen."

Als je je kind nooit naakt laat zijn - waar dan ook - dan zal je kind meekrijgen dat naakt fout is of gek.

Elsbeth Reitzema, deskundige bij Rutgers

Overigens zijn strandfoto's met kinderen erop zeker niet de beelden die het meest binnenkomen bij het Expertisebureau Online Kindermisbruik, benadrukt Gerkens. Er zijn overal camera's, en sociale media vormen een schimmig domein. Maak als ouder dus een geïnformeerde keuze.

"Als je je kind wil beschermen en een zwembroekje aantrekt, is dat best te begrijpen. De samenleving is met de komst van mobiele camera's en sociale media veranderd en dat is niet meer terug te draaien. We worden er preutser door, het topless zonnen gebeurt al nauwelijks meer en we zijn ons bewuster van de gevaren." Het gevolg is dus dat kinderen in mindere mate opgroeien met naaktheid.

En je baby die steeds maar een broek aankrijgt, wat krijgt die mee van de voorzichtige ouder? Als je nog heel jong zijn niet veel, denkt Reitzema. Zwemluiers zijn praktisch en ook verplicht in openbare zwembaden. "Als je spastisch bezig bent met het lichaam verbergen en je je kind nooit naakt laat zijn - ook niet bij het omkleden of waar dan ook - dan zal je kind meekrijgen dat naakt niet oké is of gek."

Al snel voorlichten en nee leren zeggen

We verpreutsen, denkt Gerkens. Tegelijkertijd nemen de excessen in pornografie en kindermisbruik toe. "Heel krampachtig bezig zijn met naaktheid verbergen, komt het tegengaan van kindermisbruik niet ten goede. Alles wat naakt is, is niet meteen pedo. Wij denken dat je jong moet beginnen met voorlichting. Kinderen leren nee te zeggen en dat de niet-leuke geheimpjes niet bewaard hoeven te worden. En laat je kinderen zelf besluiten of jij wel of geen foto van ze op sociale media zet."

Kindermisbruikers zijn in de meeste gevallen geen pedofielen. En niet alle pedofielen misbruiken kinderen.

Arda Gerkens, directeur EOKM

Vraag inderdaad aan je kind wat hij wil, zegt Reitzema. "Voor je baby of dreumes maak jij die keuze, maar oudere kinderen kun je de keus laten. Je kunt je dochter bijvoorbeeld uitleggen dat een bovenstukje niet nodig is als je nog geen borsten hebt. Dan kan zij zelf die beslissing maken."

Geen stranden vol pedo's

Als kinderen ouder worden, neemt de verlegenheid omtrent naaktheid, rondlopen in je blootje en je uitkleden in het bijzijn van anderen toe. Die schaamte voor de eigen naaktheid hoeft niet bijgestuurd te worden, staat in de richtlijnen voor jeugdprofessionals.

Ook kinderen hebben recht op privacy. Juist door ze serieus te nemen, leren kinderen op jonge leeftijd dat ze hun grenzen mogen aangeven en dat deze gerespecteerd worden. Kinderen dwingen om zonder zwembroek rond te lopen, is nooit een goed idee.

Het is paranoïde om te denken dat de stranden vol liggen met pedo's, denkt Gerkens. "Kindermisbruikers zijn in de meeste gevallen geen pedofielen. En niet alle pedofielen misbruiken kinderen. Het zijn veel vaker bekenden: vaders, opa's, buurmannen. En degenen die online kinderporno kijken, zijn vaak geen pedofielen, maar mannen die zo veel porno kijken dat ze verzadigd zijn en op zoek gaan naar steeds extremere vormen."

Aanbevolen artikelen