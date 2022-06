Mag ik mijn kind verbieden met bepaalde vriendjes te spelen?

Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: mag ik mijn kinderen verbieden met bepaalde kinderen te spelen?

Door: Esther van Lunteren

"Het is een vraag waar ik soms mee worstel richting mijn zoon van tien jaar", deelt moeder Eline eerlijk. "Mag ik hem verbieden om met bepaalde kinderen te spelen? Kinderen die een slechte invloed op mijn kind hebben of kinderen waar hij heel onzeker van wordt. Mag ik dan rigoureus zijn en zeggen dat hij beter met iemand anders kan afspreken?"

"Het punt is", begint opvoedcoach Annelies Bobeldijk haast net zo rigoureus als de vraagsteller, "dat kinderen van tien nu eenmaal zelf hun vriendjes uitzoeken." Hoe meer je ze de omgang met andere kinderen verbiedt of afraadt, hoe meer ze hun eigen plan zullen trekken, zegt Bobeldijk.

"Met jouw oordeel wordt het alleen maar interessanter om met dat ene kind om te gaan. Kinderen van deze leeftijd zitten in een fase waarin ze zich ervan bewust worden bij welke kinderen ze wel en niet willen horen, kortom: wie hun vrienden zijn. Daar past jouw directe advies over de keuze die ze maken niet meer bij."

Bobeldijk van WOW! Opvoedcoaching herkent de vraag overigens wel, geeft ze ruiterlijk toe. Ook haar kinderen kiezen weleens vriendjes die ze zelf liever op afstand had gehouden. "Ik herinner mij een populaire jongen in de klas van een van mijn kinderen, die regelmatig andere kinderen pestte. Mijn kind vond dat klasgenootje best wel interessant en durfde niets van het pesten te zeggen, maar vond het wel vervelend. Dus oefenden we samen om de volgende keer dat er gepest werd juist iets aardigs te zeggen tegen het slachtoffer van de pesterij."

Stel veel vragen en focus op het gedrag dat je ziet

"Vaak zijn we als ouder bang voor de invloed van de ander op jouw kind", gaat Bobeldijk verder. "Dat de ander jouw kind overrulet, negatief gedrag aanleert of op plekken brengt waar je niet wil dat jouw kind komt. Je moet als ouder van een tienjarige alleen beseffen dat je dat niet (meer) kunt voorkomen. Nu niet en zeker niet als je kind straks dertien is en op de middelbare school zit, nog verder onder jouw blikveld vandaan."

Vraag liever: wat vind jij zelf van de woorden die ik vanmiddag hoorde?

Annelies Bobeldijk, opvoedcoach

Kan moeder Eline dan helemaal niets als het gaat om haar vraag? Natuurlijk wel, weet Bobeldijk. Je rol als ouder is het begeleiden van je kind in het omgaan met twijfelachtige vriendjes. "Stel veel vragen aan je kind en focus daarbij op het gedrag dat je ziet. Dus niet: ik vind het echt niet kunnen dat je vriendje zoveel lelijke woorden gebruikt. Maar liever: wat vind jij zelf van de woorden die ik vanmiddag hoorde?"

Stop met regisseren

"Daarna kun je samen bedenken hoe je kind de volgende keer met de situatie kan omgaan. Misschien durft hij wel wat van de lelijke woorden te zeggen. Of zal hij in ieder geval niet meer meedoen met het uitspreken ervan. Op die manier leer je je kind een mening te vormen en daarmee ruggengraat te ontwikkelen tegenover de veelheid aan verschillende mensen die hij in zijn leven zal tegenkomen."

Je kind mag en zal in zijn leven fouten maken. Daar leert het van, het vormt hem.

Annelies Bobeldijk, opvoedcoach

Nee, dat wil volgens de opvoedcoach niet zeggen dat je kind zich - de volgende keer dat het met het vriendje speelt - voorbeeldig zal gedragen. "Je kind mag en zal in zijn leven fouten maken. Daar leert het van, het vormt hem. Misschien heeft de zoon van Eline in deze fase van zijn leven zelfs wel een tegenpool nodig om een stap in zijn ontwikkeling te zetten."

Aan de andere kant van de lijn klinkt een diepe zucht. Wat betekent dat? Bobeldijk: "Ik zie zoveel ouders van alles voor hun kinderen regisseren. Dat doen ze uit liefde, dat weet ik zeker, maar uiteindelijk blokkeren ze daarmee een deel van de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van hun kind. Geef liever zowel je kind als jezelf vertrouwen als het gaat om de dingen die je hem meegeeft in de opvoeding."

