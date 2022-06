Moedertaboe: 'Als de kinderen op bed liggen, mag niemand me meer aanraken'

Moedertaboes, bestaan ze nog? In deze reeks behandelen we de laatste onbesproken zaken rondom het moederschap. Deze week: wat betekent touched out zijn?

Door: Anna Jacobs

"Het is 19.30 uur en onze beide kinderen liggen net op bed. Ik ben in de keuken het aanrecht aan het opruimen en mijn man slaat z'n armen om me heen. Ik duik voor hem weg en schrik direct van deze reactie. Waarom mag hij me niet aanraken? Naarmate de weken verstrijken merk ik dat mijn lichaam steeds vaker op deze manier reageert als hij me naar zich toe trekt of me probeert te knuffelen. Is dat wel normaal?", vraagt Céline zich af. Ze is moeder van twee dochters, Mia van drie maanden en Josje van twee jaar.

"Ja, dat is normaal", zegt seksuologe Astrid Kremers van sexuoloog.nl. Binnen haar seksuologiepraktijk spreekt ze met regelmaat jonge moeders die dezelfde ervaring als Céline hebben.

"Ik snap dat het een verwarrend gevoel kan zijn als je niet begrijpt waar het vandaan komt. Voorheen vond je het wel fijn om door je partner aangeraakt te worden, waarom nu ineens niet meer? Het is goed om te beseffen dat deze reactie wordt veroorzaakt door het gevoel touched out te zijn."

Aangeraakt worden heeft in dit geval niets te maken met fysieke aantrekkingskracht, maar met lichamelijke autonomie.

Astrid Kremers, seksuoloog

Touched out is de term om een fenomeen te omschrijven dat met name jonge moeders ervaren, vertelt Kremers. "Constant lichamelijk contact met je kinderen kan ervoor zorgen dat je op den duur een punt bereikt waarop je afkeer krijgt van lichamelijk contact en een soort time-out wil voor je lijf. Je hebt zoveel tijd doorgebracht met een kind aan je borst, op je borst, op je arm, aan je been enzovoort, dat de gedachte aan nog meer aanrakingen je ongemakkelijk maakt."

Het is iets waar vooral jonge ouders gevoelig voor zijn, omdat baby's en jonge kinderen nog zoveel fysieke en mentale aandacht van je nodig hebben, legt de seksuologe uit. "Je ziet dit gevoel het meest terugkomen bij vrouwen die borstvoeding geven, omdat er niet alleen letterlijk meerdere keren per dag een kind aan je borst drinkt, maar je ook de druk voelt dat jouw lichaam verantwoordelijk is voor het voeden van de baby."

Hoe ga je hier als partner mee om? "Het is niet verwonderlijk dat je je als partner afgewezen kunt voelen als jouw vrouw niet meer aangeraakt wil worden. Net zoals het voor vrouwen vervelend kan voelen om ineens geen behoefte meer te hebben aan intimiteit met de partner. Het is voor jullie allebei belangrijk om te beseffen dat aangeraakt worden in dit geval niets te maken heeft met fysieke aantrekkingskracht, maar met lichamelijke autonomie. Een behoefte die wij als mens allemaal hebben."

Blijft het verlangen naar je partner ontbreken, dan is dit volgens Kremers wel iets om bewust mee om te gaan. "Voor veel koppels zijn seksualiteit en intimiteit een belangrijk onderdeel van hun relatie. Veel vrouwen vinden het seksueel plezier van hun man belangrijker dan het plezier van zichzelf."

"Dat kan ertoe leiden dat vrouwen, ondanks dat ze het eigenlijk niet willen, toch geslachtsgemeenschap hebben met hun partner. Omdat ze niet ontspannen en niet opgewonden zijn, kan dit pijn doen. Dat vergroot de kans dat ze steeds minder zin in seks krijgen."

"Je touched out voelen maakt jou geen slechte partner", benadrukt Kremers ten slotte. "Voor mij weerspiegelt dit gevoel de behoefte van ouders, met name moeders, om tijd voor zichzelf te hebben. Even een pauze te nemen en iets voor jezelf te doen. Wat ik in de praktijk vaak zie, is dat moeders die weer starten met werken, een yogales oppakken of weer eens op stap gaan, vanzelf merken dat er letterlijk weer meer ruimte komt. Ook voor intimiteit met hun partner."

