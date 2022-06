Waarom we Vaderdag vieren: 'Sigarenfabrikant rook kansen'

Koffie op bed, een voorgedragen versje, een knutsel of tekening: zondag vieren we Vaderdag. Waarom eigenlijk?

'Verwèn Vader!' stond er op het reclamebord dat de Nederlandse Katholieke Bond voor Sigarenwinkeliers liet maken ter gelegenheid van 'den Vaderdag' op 2 oktober 1937. Dat was het eerste jaar dat er in Nederland Vaderdag werd gevierd. Het waren de Nederlandse sigarenboeren die commerciële kansen roken en deze dag initieerden. Een doosje sigaren werd tot hét vaderdaggeschenk gebombardeerd en in het hele land kregen onder andere burgemeesters sigarendoosjes uitgereikt.

In 1948 besloot de Nederlandsche Bond van Herenmode Detaillisten om 'in navolging van Amerika' Vaderdag te verplaatsen naar de derde zondag in juni. Vaderdag kon volgens hen niet te dicht op sinterklaas en Kerstmis zitten, mei was al gereserveerd voor de moeders en dus werd het juni. De derde zondag van juni werd zo Vaderdag.

Alleenstaande vader

Vaderdag is van oorsprong geen Nederlandse traditie. De eerste viering van Vaderdag vond plaats op 19 juni in 1910 in Spokane, Washington. Sanora Dodd, een jonge vrouw die samen met haar vijf broers alleen door hun vader werd opgevoed, nam daarvoor het initiatief. Na het bijwonen van een moederdagdienst in de kerk in 1909 overtuigde Dodd de Spokane Ministerial Association ervan om ook Vaderdag in te voeren. Pas in 1972 werd Vaderdag, onder het presidentschap van Richard Nixon, officieel erkend als feestdag in Amerika.