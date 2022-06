Moedertaboes: Na fertiliteitstraject éindelijk zwanger en toch ongelukkig

Moedertaboes, bestaan ze nog? In deze reeks behandelen we de laatste onbesproken zaken rondom het moederschap. Deze week: je had je zó verheugd op die zwangerschap en nu het eenmaal zover is, geniet je er niet van. Hoe kan dat?

Door: Anna Jacobs

Vera en haar partner deden er ruim drie jaar over om in verwachting te raken. "Nadat het eindelijk was gelukt, voelde ik niet de opluchting of blijdschap die ik had verwacht. Aanvankelijk wel, maar al binnen een paar dagen sloeg dit om naar een somber en neerslachtig gevoel. Ik raakte hierdoor enorm in de war: deze zwangerschap, dit kindje, dat wilde ik toch zo graag? Waarom voelde ik me dan niet blij? Ik schaamde me rot voor mijn gevoelens, want iedereen om me heen was door het dolle heen met ons nieuws."

"Een zwangerschap kan een emotionele tijd zijn. Het ene moment voel je je vrolijk en opgetogen, het andere moment gestrest en onzeker", zegt Dorien Yassa, gz-psycholoog en eigenaar van online psychologiepraktijk Mom & Mind.

"Omdat je fysieke en mentale veranderingen ondergaat en de hormonen door je lijf gieren, is het normaal dat je ups en downs in je stemming en gevoelens ervaart. Maar ervaar je het grootste gedeelte van de dag en bijna elke dag gedurende tenminste twee weken een sombere stemming? Is je interesse of plezier in bijna alle activiteiten duidelijk verminderd? Dan kan het zijn dat je te maken heb met een prenatale depressie."

Slecht slapen, misselijk, weinig eetlust

Ongeveer tien tot 20 procent van de vrouwen heeft tijdens de zwangerschap last van een depressie of depressieve gevoelens, meldt onder andere het Landelijk kenniscentrum Psychiatrie en zwangerschap. Een prenatale depressie, ofwel zwangerschapsdepressie, kan zich op ieder moment in de zwangerschap voordoen. Volgens Yassa kan het lastig zijn om een depressie tijdens de zwangerschap te herkennen, omdat dingen als slechter slapen, misselijkheid of weinig eetlust, ook gewoon passen bij een zwangerschap.

Je kan én blij zijn met je zwangerschap én gevoelens van somberheid en ongeluk ervaren.

Dorien Yassa, psycholoog

Verwachtingen en realiteit

"Ik zie in mijn praktijk regelmatig vrouwen die meer moeite hebben om zwanger te worden of bijvoorbeeld een jarenlang fertiliteitstraject hebben ondergaan", zegt Yassa. "Naast de psychische uitdagingen die bij zo'n traject horen, ontstaan er soms ook bepaalde verwachtingen over wanneer het wel lukt om zwanger te worden. Deze verwachtingen passen soms niet bij de gevoelens die vrouwen in de realiteit ervaren."

Yassa: "Je openlijk uitspreken over negatieve gevoelens in je zwangerschap is daarnaast nog steeds taboe, zeker na een fertiliteitstraject. De maatschappelijke opinie is helaas erg zwart-wit: je dient blij en gelukkig te zijn als je zwanger bent. Punt. In de praktijk is er echter een veel grijzer gebied. Je kan namelijk én blij zijn met je zwangerschap én gevoelens van somberheid en ongeluk ervaren."

Vooral veel huilen

Dat ervaart ook Jaimy. "De roze wolk waar ik andere vrouwen over hoorde praten, die heb ik nooit gevoeld. Bij mij voelde het meer als een grijze wolk. Ik moest die eerste weken vooral veel huilen, voelde me gestrest, kon me nergens op concentreren en was heel moe. Ik wilde het liefst de hele dag in bed blijven liggen en herkende mezelf totaal niet terug. Ik heb nooit eerder een depressie gehad en het komt ook niet voor in onze familie. Daardoor overviel het me enorm", vertelt Jaimy, inmiddels bevallen van een dochter.

Wanneer zoek je hulp?

"Het is helemaal niet zo vreemd als je je af en toe zorgen maakt over hoe de bevalling zal verlopen, over of alles goed gaat met je baby of de grote veranderingen die er straks komen in jullie leven. Enige vorm van angst of spanning is volkomen normaal", benadrukt de psycholoog. "Maar heb je als zwangere vrouw te maken met terugkerende piekergedachten, aanhoudende gevoelens van somberheid, gevoelens van paniek, moeite om te ontspannen, veel stress of een lichaam dat onder veel spanning lijkt te staan, dan is het goed om hulp te zoeken."

Een prenatale depressie is tijdelijk en valt te behandelen. Bij een lichte depressie kan soms de emotionele en praktische steun van geliefden zorgen voor voldoende steun, zegt Yassa. "Als er meer hulp nodig is, dan zijn er effectieve psychologische en of medische behandelingen beschikbaar. Een voorbeeld daarvan is cognitieve gedragstherapie. Daarbij word je geholpen om negatieve gedachten over de zwangerschap en het ouderschap in kaart te brengen en word je uitgedaagd om deze manier van denken op een andere manier te benaderen."

In Nederland bestaan er zogeheten POP-poli's: een speciale poli voor zwangere vrouwen met psychische klachten (waaronder prenatale depressie). Het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en zwangerschap heeft online een overzicht met POP-poli's.

