Depressie tijdens en na zwangerschap heeft veel invloed op het kind

Sommige moeders zijn depressief voor, tijdens of na de zwangerschap. Dit blijkt grote invloed te hebben op hun kinderen. Tijdens hun jeugd lopen ze een groter risico om problemen te ontwikkelen in hun emotionele en sociale leven en op school. Dat meldt een hoogleraar psychologie en psychiatrie van de Universiteit van Californië (UCLA).

Het onderzoeksteam, bestaande uit professoren in de psychologie, een gedragswetenschapper en psychologiestudenten, volgden zeven jaar lang een groep vrouwen en hun kinderen, van het moment vóór de zwangerschap tot de vijfde verjaardag. Volgens de onderzoekers is dit de eerste studie die aantoont hoe depressies van moeders van invloed kunnen zijn op het gedrag in de vroege kinderjaren en hun emotionele welzijn.

"De studie suggereert dat toenemende depressie bij de moeder van preconceptie (voor de bevruchting) tot postpartum (na de bevalling) een nadelige invloed kan hebben op kinderen", zegt hoofdauteur Christine Dunkel Schetter, hoogleraar psychologie en psychiatrie aan de UCLA. "Niet al deze kinderen zijn voorbestemd om problemen te ondervinden, maar ze lopen een hoger risico op sociaal-emotionele en gedragsproblemen op school."

Stuk aannemelijker

Bij het Trimbosinstituut is de studie met interesse gelezen, laten zij weten. "We weten uit meerdere onderzoeken dat kinderen die worden geboren bij moeders die te maken hebben met een postpartum depressie op latere leeftijd de kans lopen om problemen te ontwikkelen", zegt Linda Bolier. Zij is wetenschappelijk medewerker Mentale Gezondheid & Preventie bij het Trimbos-instituut.

"Bij eerdere onderzoeken ging het alleen vaak om onderzoek waarbij er maar één meetmoment is. Je kijkt als het ware terug: bij kinderen met gedragsproblemen vraag je of de moeder tijdens de zwangerschap of daarna last heeft gehad van haar mentale gezondheid."

Wat volgens Bolier bijzonder is aan deze Amerikaanse studie, is dat er meerdere meetmomenten zijn geweest. Vier keer bij de moeder voor, tijdens en na de zwangerschap en twee keer bij haar kind. "Er is door de tijd heen gekeken wat er vooraf is gegaan aan eventuele gedragsproblemen bij kinderen. Doordat de studie op meerdere meetmomenten is gebaseerd, is het een stuk aannemelijker geworden dat er een oorzakelijk verband is tussen de mentale gezondheid van een moeder en gedragsproblemen bij kinderen."

Voor de tweedelige studie analyseerden de onderzoekers 362 vrouwen, van wie de meeste een Latijns-Amerikaans achtergrond en een lage sociaal-economische status hadden. De vrouwen, die allemaal al een jong kind hadden, werden gevolgd tijdens een volgende zwangerschap. Ze werden vier keer ondervraagd over hun symptomen van depressie: één keer voor de zwangerschap, twee keer tijdens de zwangerschap en nog eens drie maanden na de geboorte van hun baby.

Zwangere vrouwen houden hun klachten snel voor zichzelf, waardoor de depressie ook minder snel wordt opgemerkt door hun naasten of zorgprofessionals.

Linda Bolier, medewerker Mentale Gezondheid Trimbos

Tijdens deze meetmomenten hielden de onderzoekers bij hoe deze symptomen veranderden in de loop van de tijd. Iets minder dan 75 procent van de vrouwen meldde mild-depressieve symptomen die niet veranderden tijdens de onderzoeksperiode, 12 procent had milde symptomen die aanzienlijk toenamen en 7 procent had aanhoudend hoge symptomen.

Voor het tweede deel van de studie volgden de onderzoekers 125 van deze vrouwen enkele jaren later. Toen hun kinderen 4 jaar oud waren, werd aan de moeders gevraagd het temperament en het gedrag van hun kinderen in detail te beschrijven. Met name hoe de kinderen omgaan met emotionele stress en hun vermogen om hun emoties te reguleren.

Op vijfjarige leeftijd voerden de kinderen nog eens een taak uit gericht op concentratie. Kinderen van moeders waarbij de depressie was toegenomen vanaf de preconceptie tot de postpartum periode, presteerden slechter op deze concentratietaak dan degenen van wie de moeder consistent lage symptomen van depressie rapporteerde.

Schuld en schaamte bij depressie

"Moeders die een depressie of stress ervaren, moeten weten welke effecten dit kan hebben op jonge kinderen", meldt Dunkel van UCLA. Kan dit soort kennis niet juist voor meer onrust of schuldgevoel zorgen bij nieuwe of aanstaande moeders?

Bolier: "Er ligt nog steeds een enorm taboe op depressie tijdens de zwangerschap. Schuld en schaamte spelen hier een grote rol. Vrouwen houden hun klachten snel voor zichzelf, waardoor de depressie ook minder snel wordt opgemerkt door hun naasten of zorgprofessionals. Onze schatting is dat het bij zo'n 13 procent van de vrouwen voorkomt, wat natuurlijk een enorm aantal is.

Het is niet de bedoeling om vrouwen bang te maken of een schuldgevoel te geven, we willen wél het onderwerp bespreekbaarder maken.

Linda Bolier, medewerker Mentale Gezondheid Trimbos

"Het is niet de bedoeling om vrouwen bang te maken of een schuldgevoel te geven door het delen van onderzoeken als deze", gaat Bolier verder. "We willen wél het onderwerp bespreekbaarder maken."

Hulp bij een depressie tijdens de zwangerschap of daarna begint volgens Bolier bij het delen van de klachten met naasten en of zorgprofessionals. "Soms is dat al helpend en soms is er daarnaast meer hulp nodig. Laagdrempelige vormen van preventie zijn bijvoorbeeld Centering Pregnancy groepen of het MamaKits-spreekuur en de MamaKits-cursus."

"In Nederland hebben we ook een goed systeem van POP-poli's, een plek in het ziekenhuis waar je als zwangere of nieuwe moeder terecht kunt wanneer er sprake is van een prenatale of postnatale depressie. Hier kun je vaak snel terecht en zijn er geen wachtlijsten, iets wat in de reguliere ggz helaas wel het geval is."

