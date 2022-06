'Hoe ga ik om met mijn zoon als hij stiekem doet en niet eerlijk is?'

Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: "Onze tienjarige zoon doet vaak stiekem. Dat geeft ons vertrouwen in hem een flinke knauw. Erover praten, straf geven: tot nu toe heeft het weinig effect. Hoe gaan we daarmee om?"

Door: Esther van Lunteren

De tienjarige Peter neemt het niet zo nauw met de waarheid. Vooral niet als het over zijn eigen gedrag gaat.

Snoep uit de pot gepakt? Zomaar geld meegenomen om met vrienden in de supermarkt te verbrassen? Kleine hebbedingetjes die ineens in zijn jaszak zitten of op zijn nachtkastje staan? "Nee hoor, heb ik niet gedaan", is zijn reactie steevast.

Zijn ouders twijfelen aan zowel zijn uitspraken als de aanpak van dit gedrag. Hoe wordt het vertrouwen hersteld?

'Verleiding is groter dan verantwoordelijkheidsgevoel'

"Wat je hier ziet, is dat Peter eigenlijk zelf al wel aanvoelt wat wel en niet oké is", reageert opvoed- en gezinscoach Linda de Groot. "Hij weet: dit kan ik beter niet tegen papa of mama zeggen, want dan vinden ze vast dat... vul maar in. Het punt is dat de verleiding op deze leeftijd groter is dan het verantwoordelijkheidsgevoel. Als ouder reageren we in zulke situaties vaak met zinnen als: "Je wéét toch dat dit niet mag?" Maar vergeet niet dat een kind vooral reageert vanuit zijn primaire verlangen: ik wil dit nu."

Volgens De Groot zijn opvoeders precies daar aan zet om een kind te helpen een goed waardesysteem te ontwikkelen. Wat is goed en wat is fout? En vooral: waaróm is iets goed of fout?

Boven alles is het belangrijk dat je de relatie tussen jou en je kind openhoudt, zodat het in elke situatie naar je toe durft te komen.

Linda de Groot

"Het betekent dat je als ouder goed moet weten waarom iets wel of niet mag in jullie gezin. Komt dat omdat je dat zelf vroeger ook niet mocht? Of omdat je het - vanuit die waarden waar ik het net over had - niet oké vindt? Als deze ouders vanuit dat wat ze zelf goed en belangrijk vinden kunnen uitleggen waarom iets wel of niet mag, staan ze sterk."

Stel veel vragen

En dan volgt het gesprek. De Groot: "Uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat je kind alles tegen je kan en durft te zeggen. Dat is het uitgangspunt. Stel daarom vooral vragen. Waarom is de pot met snoep ineens zo leeg? Waar komt deze fidgetspinner vandaan? Waarom koos je ervoor om het gewoon te pakken of mee te nemen? Wat betekent dat voor jouw gezondheid, voor de winkel, voor het vertrouwen in elkaar als jij deze keuzes maakt? Zo ontwikkel je stukje bij beetje een gezond waardesysteem bij je kind."

Maak duidelijk dat elke keuze een gevolg heeft, adviseert de opvoedcoach. Dat mag Peter in dit geval volgens haar ook best ervaren, bijvoorbeeld door te beslissen dat hij een week geen snoep krijgt of bij de winkel zijn excuses moet aanbieden.

"Je wil tenslotte dat je kind de volgende keer drie keer langer nadenkt voor het zonder te vragen snoep pakt. Maar ook hier geldt: wat is het doel van de consequentie? Dat moet voor jou als opvoeder helder zijn."

Relatie boven waarheid

Eerlijk is eerlijk, de scheidslijn tussen praten en straffen is dun, geeft De Groot desgevraagd toe. Elke opvoeder worstelt met het dilemma: streng zijn of vertrouwen geven? "Boven alles is het belangrijk dat je de relatie tussen jou en je kind openhoudt, zodat het in elke situatie naar je toe durft te komen. Ook als het straks zestien is en het niet meer over snoepjes of speeltjes gaat."

Werk je daarmee niet juist oneerlijkheid in de hand, zeker als het bij praten blijft? "Het blijft zoeken", weet De Groot. "Soms moet je terugkomen van een consequentie, omdat je ontdekt dat je te hard bent geweest. In een andere situatie is er juist duidelijkheid nodig. Maar laat je kind vooral en regelmatig weten dat het te allen tijde bij jou welkom is. No matter what."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen