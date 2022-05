Opvoedvraag: 'Mijn dochter huilt om werkelijk álles, is dat normaal?'

Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: "Mijn achtjarige dochter Luuke huilt om alles. Of ze nu valt, iets spannend vindt of eigenlijk boos is: er komen altijd tranen. Het lijkt wel of ze geen andere emoties kent. Waarom doet ze dat?"

Door Esther van Lunteren

De achtjarige Luuke is een lief en gevoelig meisje dat snel in tranen uitbarst. Haar moeder maakt zich zorgen over dat huilgedrag. "Ruzie met haar broertje, spanning omdat ze een tafeltoets heeft op school, haar zin niet krijgen, het lijkt wel of Luuke elke emotie pareert met tranen. Flink stampvoeten omdat ze boos of teleurgesteld is, dat doet ze nauwelijks. Het is altijd huilen. Ik vraag me af of dat normaal is?"

Stampen en schreeuwen

Over het algemeen kost het kinderen tijd om te leren goed met emoties om te gaan, weet Renske de Snoo, orthopedagoog met een eigen praktijk Hartesleutels. Kinderen voelen narigheid en kunnen nog niet zo goed bedenken wát ze precies voelen en hoe ze daarmee kunnen omgaan. "Ik begrijp dat het de moeder opvalt dat Luuke maar één emotie laat zien. Meestal reageren kinderen met meer emoties op wat ze voelen, zoals boosheid of angst."

Hier zit iets om als ouders van dit meisje op in te zoomen: wat heeft Luuke geleerd als het gaat om emoties? De Snoo: "Hoe gaan ouders bijvoorbeeld zelf met emoties om? Welke emoties mogen er zijn in het gezin en hoe wordt daarop gereageerd? Mag het kind stampen en schreeuwen of zijn er andere manieren waarop in het gezin emoties geuit kunnen worden? Door op een rustig moment te bespreken welke gevoelens er zijn en hoe je deze kunt laten zien, kunnen deze ouders Luuke helpen verschillende emoties te herkennen en ruimte te geven."

Als ouders reageer je snel met iets als: moet je daar nu om huilen? Daarmee zwak je de emotie af, terwijl het kind juist erkenning nodig heeft.

Renske de Snoo, orthopedagoog

Heftige emoties zijn soms een signaal

Nog iets wat de orthopedagoog opvalt, is de frequentie van het huilen van het meisje. "Het is de moeite waard om te onderzoeken of er iets onder het huilgedrag zit. Krijgt ze te veel prikkels op een dag, zit haar week eigenlijk te vol, heeft ze het moeilijk op school of is er iets anders waar ze veel stress van heeft? Heftige emoties kunnen een signaal zijn van iets onderliggends dat aandacht nodig heeft."

"Wat kan helpen, is haar meer voor te bereiden op de dag. Vertel wat ze kan verwachten, bijvoorbeeld dat ze dat ene vriendinnetje wel mag vragen, maar dat het meisje misschien al een andere afspraak heeft. Wat kan ze dan doen? Vraag waar ze tegenop ziet of waar ze zin in heeft. Kortom, zoek naar wat kan zorgen voor meer grip, zodat gebeurtenissen haar minder overvallen."

Ondertitels bij je kind

Dat is iets waar kinderen op deze leeftijd hun ouders - of een andere volwassene die dichtbij staat - hard bij nodig hebben. "Het vraagt van de moeder om eerst de emotie maar eens te aanvaarden. Je neiging als ouders is vaak om te reageren met iets als: moet je daar nu om huilen? Daarmee zwak je de emotie af, terwijl er eerst erkenning nodig is. Pas dan kan er rust komen, van waaruit je naar een oplossing kunt werken."

De Snoo adviseert om na die erkenning te ondertitelen wat je bij het kind ziet. Bijvoorbeeld door de gebeurtenis die aanleiding gaf tot huilen te beschrijven of de feiten te benoemen: je hebt morgen een andere juf en dat vind je spannend. Als het kind tot rust is gekomen, kun je richting een oplossing gaan.

"Leer je kind wat het kan doen om zich fijner te gaan voelen en laat het vooral zelf met oplossingen komen. Even (samen) bewegen, een spelletje doen, kleuren of geruststellend tegen zichzelf praten. Als je kind ontdekt waardoor het in een andere stemming kan komen, doet het een vaardigheid op die nuttig is voor het leven."

Soms kort reageren is oké

Eerlijk is eerlijk, het klinkt allemaal wel erg begripvol. Niet altijd is er tijd of geduld genoeg om rustig al die stappen te doorlopen. Toch? "Dat klopt", vindt De Snoo, continu een huilbui aanhoren is voor deze moeder waarschijnlijk hartstikke vermoeiend en vraagt veel energie van haar.

"Het is helemaal niet erg als je eens kort reageert. Het gaat om de grote lijn, dat ze de moeilijkheden die haar dochter ervaart ziet, daarop afstemt en haar daarin nieuwe patronen en vaardigheden aanleert om ermee om te gaan."

