In het coronajaar 2020 bevielen meer vrouwen thuis dan in het jaar voor de pandemie, blijkt donderdag uit een onderzoek van de afdeling Verloskundige Wetenschap van het Amsterdam UMC, het UMC Groningen en de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG).

Om tot hun bevindingen te komen, bestudeerden de onderzoekers 5.913 vrouwen die volgens de verloskundige een laag risico op zwangerschapscomplicaties hadden. Van die bijna 6.000 vrouwen was de de helft zwanger in 2020 (tijdens de pandemie) en de andere helft in 2019 (vóór de pandemie).

Vervolgens bleek dat 23,8 procent van de vrouwen thuis beviel in 2020, terwijl een jaar eerder 20,1 procent van de bevallingen thuis plaatsvond. Het gaat om een verschil van 3,7 procentpunten. Dat lijkt niet veel, maar dat is het wel. "Het aantal thuisbevallingen neemt namelijk al jaren af", zegt hoofdonderzoeker en hoogleraar Verloskunde Corine Verhoeven tegen het AD.

Verder lieten ook meer vrouwen in coronatijd weten thuis te willen bevallen. "Achteraf blijkt dat de toch al overbelaste ziekenhuizen hierdoor zijn ontlast", zegt Verhoeven. Dat leidde volgens haar niet tot problemen voor de Nederlandse geboortezorg: "We hebben een goed functionerend systeem, met uitstekende samenwerking tussen eerstelijns verloskundigen en ziekenhuizen. Daardoor konden vrouwen tijdens een crisis zoals deze pandemie kiezen waar ze wilden bevallen."

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Birth.