Daisy Nederpelt werd moeder van een dochter die maandenlang continu huilde. "We waren alsmaar aan het troosten. Je weet dat er iets mis is met je kind, maar niemand helpt je." Kinderarts Ineke de Kruiff startte een huilbabypoli en pleit voor andere omgang met deze baby's.

Sophie, de dochter van Daisy Nederpelt werd na 36 weken geboren. Een bevalling die werd ingeleid vanwege pre-eclampsie, zwangerschapscholestase (hevige jeuk) en bekkeninstabiliteit. Nederpelt begon uitgeput aan haar bevalling, niet wetende wat haar te wachten stond: een huilbaby. "De borstvoeding kwam moeizaam op gang en Sophie huilde veel. We waren urenlang aan het troosten, zonder resultaat. Zowel de huisarts, de kinderarts als de jeugdartsen op het consultatiebureau bleven zeggen dat het erbij hoorde."

Stress, depressie en angst

Kinderarts Ineke de Kruijff van het Sint-Antonius ziekenhuis in Utrecht onderzocht het effect van huilbaby's op ouders: "Moeders ervaren stress, depressieve klachten en angst. Als baby's langere tijd overmatig huilen komt een gezin in een vicieuze cirkel terecht: ouders raken uitgeput en baby's gaan meer huilen."

De Kruijff denkt dat ouders momenteel niet altijd de juiste hulp krijgen. "Ze zijn vaak bang dat er medisch iets mis is en modderen soms maanden zelf aan. Dat moet anders."

“Je voelt je zo machteloos. Je weet dat er iets mis is met je kind, maar niemand helpt je.” Daisy

Steeds meer uitgeput

Nederpelt herkent dit. Ze voelde zich maandenlang niet gehoord: "De praktijkondersteuner van de huisarts adviseerde me een nacht zonder Sophie door te brengen zodat ik tijd voor mezelf had. Ik snap dat het goed bedoeld is, maar ik kon er niets mee. Een nacht goed slapen zou mijn problemen niet oplossen. Bovendien wilde ik mijn baby, die soms maar twee uur per nacht sliep, niet naar iemand brengen. Ik voelde me niet serieus genomen en ben na een paar gesprekken niet meer gegaan."

Voeding indikken en bedje schuin

Sophie huilt dag en nacht en spuugt. Na maanden krijgt Nederpelt een doorverwijzing voor het ziekenhuis. Daar start een protocol: "Je moet eerst zelf actie ondernemen voordat ze je kind onderzoeken. Zo moest ik haar bedje schuin omhoog zetten zodat haar hoofdje hoger lag, de borstvoeding die ik gaf indikken en haar na de voeding een half uur rechtop houden."

"Goede tips, maar hierdoor gingen er nog meer maanden overheen voordat we werden geholpen. Ik snap dat artsen zich aan richtlijnen moeten houden, maar dit ging tegen mijn gevoel in. Ondertussen bleef ons kindje huilen en raakten wij meer uitgeput."

Na zes maanden een diagnose

De Kruijff ziet op haar spreekuur vaak moeders die wanhopig en eenzaam zijn. Nederpelt voelde zich als kersverse moeder ook alleen: "Je voelt je zo machteloos. Je weet dat er iets mis is met je kind, maar niemand helpt je. Door familie en vrienden voelde ik mij ook niet gehoord; we kregen goedbedoelde adviezen, maar niemand beseft wat het met je doet." Ook haar relatie lijdt onder de stressvolle maanden. "Ik zat elke nacht met mijn baby in mijn armen rechtop in bed en we kwamen nergens meer."

Na zes maanden komt er een diagnose: Sophie heeft een refluxziekte, haar slokdarm blijkt ontstoken. Ze krijgt medicatie en verandert van een huilbaby in een vrolijke, ondernemende baby.



De babytijd van haar dochter heeft Nederpelt veranderd als vrouw en moeder. "Ik werkte in de kinderopvang op een babygroep. Een huilende baby wil ik troosten en dat was niet het beleid van deze opvang. Hierdoor ben ik gewisseld van baan en werk ik nu in de ouderenzorg."



Daisy Nederpelt is nu moeder van twee kinderen en heeft er nog steeds moeite mee om haar kinderen alleen te laten of te laten logeren. Uiteindelijk hadden de eenzame maanden toch een positief effect op haar relatie: "Ik heb ontdekt dat mijn man en ik een sterk team zijn. Als één van ons niet meer kon, nam de ander het over. Het heeft de liefde voor elkaar en ons kind versterkt."

Een luisterend oor

Sophie heeft tot haar tweede verjaardag medicatie gehad voor haar reflux. Ze heeft er nu geen last meer van. De Kruijff is recent een poli gestart voor huilbaby's met als doel ze eerder op medische oorzaken te kunnen onderzoeken. Door een gecombineerd consult met een medisch pedagogisch zorgverlener wil ze ouders ook troosttechnieken aanleren.

Nederpelt denkt dat dit een goede stap is om ervoor te zorgen dat ouders eerder hulp krijgen. Zelf had ze heel graag eerder hulp gehad. Naast medische zorg had ze ook graag thuis hulp gehad. "Iemand die je net als een kraamverzorgende een uurtje laat bijslapen en voor je kleintje zorgt, dat had ik heel erg fijn gevonden. En een luisterend oor, iemand die weet waar je het over hebt en je écht steunt, dat is wat ik het meest nodig had."