Een baby krijgen betekent slaap inleveren. Sommige kinderen zijn superslapers, andere maken je nachten korter dan je ooit had kunnen vermoeden. Voor wie het echt niet meer weet, zijn er de kinderslaapcoaches. NU.nl stelt slaapvragen aan deze deskundigen. Deze week zijn dat kinder- en opvoedcoach Annita Lameris en slaapcoach Glynis Engelen.

Ben je eindelijk de babytijd voorbij, kruipt je peuter of kleuter alsnog iedere avond of nacht zijn bed uit. Waar komt die gewoonte vandaan? Annita Lameris, kinder- en opvoedcoach bij Balans in je Gezin, krijgt die vraag vaak.

"Een peuter zit in een leeftijd waarin hij zijn grenzen opzoekt en wil ontdekken waarmee hij een reactie kan uitlokken." Het komt volgens Lameris ook vaak voor bij kinderen die net de overstap van ledikant naar peuterbed hebben gemaakt.

Glynis Engelen, slaapcoach bij Slaapkops, voegt eraan toe dat peuters de fysieke grenzen van hun bed nog niet begrijpen. "Ze snappen dus vaak niet helemaal dat ze niet uit dat bed mogen komen. Dan is de oorzaak simpelweg een fase in het leven van het kind. Maar altijd geldt dat je niet moet toegeven, anders kom je moeilijk van deze gewoonte af."

'Geef je kind overdag de aandacht die het nodig heeft'

Kinderen die graag meer aandacht willen, zijn ook eerder geneigd uit hun bed te komen, stelt Lameris. Dat kan ook te maken hebben met de komst van een nieuwe baby, waarbij je kind opeens aandacht moet delen en het daarom 's nachts extra komt zoeken. Geef je kind dus overdag alle aandacht die het nodig heeft, luidt haar advies.

"Je kind kan ook overdag onder- of overgestimuleerd zijn, waardoor het maar moeilijk in slaap kan komen en geneigd is 's avonds nog even uit bed te komen", legt Engelen uit.

“Je moet er even doorheen, want daarna krijgt je kind door dat het geen reactie krijgt en dan wordt het saai.” Glynis Engelen, slaapcoach

Kijk ook eens of het misschien aan het ritme van je kind ligt. Veel peuters gaan van één dutje naar geen dutje. Doet je kind nog steeds overdag een (lang) dutje, dan kan het zijn dat hij niet genoeg slaapschuld opbouwt en daardoor 's nachts moeilijker kan slapen. Dan kan de oplossing makkelijk zijn: het dutje afschaffen en zo het ritme van je kind verbeteren.

Leg je kind consequent terug in zijn bed

Peuters en kleuters zijn goed in hun zin doordrijven en vooral 's nachts is het moeilijk om dan niet toe te geven. Het beste wat je kunt doen, is kleurloos reageren zonder boos te worden en je kind consequent terug in zijn bed leggen. Ook al komt hij er twintig keer uit. Dat is volgens Lameris niet alleen verstandig om preventief te doen, maar ook als je al in deze situatie zit.

''In dat laatste geval kan het de eerste nachten alleen maar erger worden. Maar daar moet je even doorheen, want daarna krijgt je kind door dat het geen reactie krijgt en dan wordt het saai'', zegt Engelen. Lamers benadrukt dat je bij jezelf de knop moet omzetten en vastberaden te werk moet gaan: die stevigheid voelt een kind. Dan kun je het patroon gaan doorbreken.

Hiermee geef je ook meteen duidelijke grenzen aan en bied je voorspelbaarheid. Dat doet een kind altijd goed. Door te weten waar de grens ligt, voelt een kind zich veiliger en kan het daardoor beter slapen, stellen Lameris en Engelen.

Vast ritueel

Verder kan het erg nuttig zijn om bijvoorbeeld voor het slapen geen tablet te gebruiken, vanaf drie jaar een slaapwekker te gebruiken, alle lichten op de kamer en de gang uit te zetten en een vast avondritueel te creëren. "Bijvoorbeeld een avondritueel met behulp van visuele aanwijzingen, zoals kaartjes of een boekje. En een vast kort zinnetje als: 'Slaap lekker, tot morgen!' Dan weet je kind dat het tijd is om te slapen. Maar óók een ochtendritueel, want dan weet je kind wanneer de nacht begint en eindigt", aldus Engelen.

Volgens haar kun je alleen van een echt slaapprobleem spreken als je kind overdag te moe is om mee te doen aan activiteiten. "Een kind dat overdag oververmoeid is door de slechte nachten, dat is niet de bedoeling."