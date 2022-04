In Nederland zijn in de eerste maanden van dit jaar vier kinderen zo ziek geworden door hepatitis dat er bij drie van hen een levertransplantatie noodzakelijk was. Professor kinderarts Dasja Pajkrt, gespecialiseerd in virale kinderinfectieziekten, stelden we de vraag: loopt mijn kind ook gevaar en waar moet ik op letten?

In Engeland zijn 111 gevallen bekend en wereldwijd zijn in totaal ongeveer 190 nog onverklaarbare gevallen van ernstige hepatitis bij kinderen gemeld, aldus het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Hepatitis is een Latijns woord dat 'leverontsteking' betekent. Zo'n ontsteking kan verschillende oorzaken hebben. Een veelvoorkomende oorzaak is bijvoorbeeld het hepatitis B of C-virus. Dat is bij deze kinderen niet aangetroffen.

Pajkrt: "Een geheimzinnige leverziekte zou ik dit niet noemen, maar dit is op z'n minst onverwachts en ongebruikelijk. Deze kinderen kregen acute hepatitis, dus een snel opkomende leverontsteking binnen een paar dagen. Dat gebeurt niet vaak bij jonge, gezonde kinderen."

Kan mijn kind ook een acute leverontsteking krijgen?

"Er zijn vier gevallen in Nederland. Dat is ongebruikelijk, maar het is geen cijfer om direct van in paniek te raken. In Engeland zijn er nu 111 gevallen bekend. Er lijkt geen samenhang te zijn in deze groep: de kinderen zijn verspreid over het land en waren allemaal gezond. De enige overeenkomst lijkt te zijn dat de kinderen allemaal jong zijn - tussen de 2 en 5 jaar-, dat ze overwegend wit zijn en dat er evenveel meisjes als jongens ziek worden."

“Als je kind geel ziet, is dat een teken dat de lever niet goed werkt. Dat is abnormaal en een reden om naar de dokter te gaan.” Dasja Pajkrt, arts

"Deze leverontsteking lijkt door een adenovirus te worden veroorzaakt, maar dat is nog niet vastgesteld. Daar gaan we nu van uit. Dat zijn veel voorkomende virussen die zorgen voor diarree, verkoudheid, braken, oogontsteking of rode oogjes met snotjes. De kans is erg groot dat jij en ik ooit ziek zijn geweest van zo'n virus. De klachten zijn vaak mild. In een enkel geval krijgen gezonde kinderen een longontsteking."

Maar nu leidt het dus tot leverontsteking, hoe komt dat?

"Dat weten we dus niet. Er zijn wel ideeën over. Zo hebben jonge kinderen de afgelopen twee jaar weinig onderling contact gehad. Het kan zijn dat zij daardoor gevoeliger zijn voor dit virus. Een andere hypothese is dat het virus samenwerkt met het welbekende COVID-19 en dat dit samen een heftiger ziekteverloop laat zien."

Wat gebeurt er als je acute leverontsteking krijgt?

"De lever is dan ontstoken en doet z'n werk als 'ontgiftingsfabriek' niet goed. Je krijgt last van geelzucht, diarree, braken en misselijkheid. Je wordt opgenomen in het ziekenhuis en daar wordt in het bloed gekeken hoe ziek je lever is. De lever moet zichzelf gaan herstellen, er is geen medicijn voor. Is je lever te beschadigd, dan moet die vervangen worden, een levertransplantatie dus. In het ergste geval kom je te overlijden, dat is 1 kind overkomen, niet in Nederland."

Waar moet ik op letten als ik bang ben dat er iets mis is met de lever van mijn kind?

"In z'n algemeenheid trek je bij de huisarts aan de bel als je het ziek zijn van je kind niet vertrouwt. Het is niet nodig om bij diarreeklachten in paniek te raken. Als je kind geel ziet, is dat een teken dat de lever niet goed werkt. Dat is abnormaal en een reden om naar de dokter te gaan. Diarree, braken of een ontstoken oogje zijn dat meestal niet. Deze klachten veroorzaakt door adenovirussen komen erg vaak voor. Bovendien ben ik optimistisch. Het aantal gevallen lijkt alweer af te nemen. "