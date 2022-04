Moedertaboes, bestaan ze nog? In deze reeks behandelen we de laatste onbesproken zaken rondom het moederschap. Deze week: ik heb een hekel aan mijn vagina sinds de bevalling.

"Mijn vagina is mijn bestie, grapte ik vroeger altijd. Ik voelde me nooit onzeker over mijn vulva, had een prettig seksleven en vond het geen enkel probleem om uit de kleren te gaan in de sauna. Sinds ik ben bevallen, is dat compleet anders. Ik heb het gevoel dat ik ben 'uitgelubberd'. De knip die ik tijdens de bevalling kreeg, is niet mooi hersteld. Ik vind mijn vagina niet langer mooi en dat heeft invloed op mijn zin in en plezier tijdens de seks. Ik baal daar enorm van en kan soms met verdriet terugdenken aan mijn 'oude' vagina", zegt Roos (haar achternaam is bekend bij de redactie).

"De vagina van een vrouw wordt nooit meer zoals deze was voor de zwangerschap en bevalling", zegt Ivo van Dooren, als gynaecoloog werkzaam in het SJG Weert. "Een bevalling is een grote aanslag op je lichaam, specifiek op je bekkenbodem en de souplesse van de vagina. De stevigheid die dit weefsel voorheen had, krijg je nooit meer volledig terug."

“Soms wordt tijdens de bevalling een knip gezet. Helaas komt het ook voor dat een knip minder mooi herstelt dan je van tevoren hoopt.” Ivo van Dooren, gynaecoloog

Ook kunnen schaamlippen tijdens de zwangerschap of na de bevalling een andere vorm of kleur krijgen. Deze verandering kan tijdelijk, maar ook blijvend zijn, zegt Van Dooren.

Het herstel kan tot een jaar duren

Soms is het nodig om tijdens de bevalling een knip (episiotomie) te zetten. Hiermee wordt de opening van je vagina vergroot door in de zone tussen de vagina en de anus schuin achterwaarts een snee te maken. Bij een knip wordt in drie huidlagen gesneden en elk van die lagen wordt na de bevalling gehecht.

"Het herstel van een knip kan gemakkelijk een paar maanden tot een jaar duren. Helaas komt het ook voor dat een knip minder mooi herstelt dan je van tevoren hoopt. Ongemerkt kan er na een knip wat littekenweefsel ontstaan aan de buitenkant of binnenkant van je vagina. Dit kan soms voor pijnklachten zorgen, bijvoorbeeld tijdens penetratie. Soms zijn vrouwen onzeker over hoe dit weefsel eruitziet aan de buitenkant."

“Het kan helpen om te kijken naar reële beelden van andere vulva's. De kans is bijzonder groot dat je daardoor ontdekt dat jouw vulva er heel normaal uitziet.” Astrid Kremers, seksuoloog

Wanneer je als vrouw bijvoorbeeld tijdens penetratie of sporten pijnklachten ervaart, is het wel belangrijk om hier iets mee te doen, zegt Van Dooren. "Pijn hoort er niet bij. Het gebeurt af en toe dat een hechting te hoog is gezet, waardoor de ingang van je vagina te krap is geworden, of dat er een zenuw mee is gehecht. Wanneer je klachten ervaart, mag je altijd terugkomen zodat hiernaar gekeken kan worden. Soms is er een kleine herstelingreep nodig. Het is ook aan te raden om een gecertificeerde bekkenbodemfysiotherapeut te bezoeken. Hoe dan ook: blijf niet rondlopen met pijnklachten."

'Besef wat jouw lichaam voor prestatie heeft geleverd'

Seksuoloog Astrid Kremers van Sexuoloog.nl spreekt vaker vrouwen die na hun bevalling onzeker over hun vulva zijn. "Ze geven aan de vulva niet meer mooi te vinden, bijvoorbeeld omdat ze tijdens de bevalling zijn uitgescheurd of te maken hebben met een verzakking. Dat zijn natuurlijk ook impactvolle ervaringen en het is niet vreemd dat je tijd nodig hebt om je vulva opnieuw te leren kennen. Ik raad vrouwen aan daar ook echt tijd voor te nemen en te ontdekken wat er tegenwoordig wel of niet fijn voelt."

"Daarnaast gun ik vrouwen om met een milde blik naar zichzelf te kijken", zegt Kremers. "Besef wat jouw lichaam voor prestatie - de zwangerschap en bevalling - heeft geleverd. Je mag trots zijn op jezelf. Die gedachten kunnen helpen om met liefde naar jezelf en jouw lichaam na de bevalling te kijken. Ook kan het helpen om te kijken naar reële beelden van andere vulva's. De kans is bijzonder groot dat je daardoor ontdekt dat jouw vulva er heel normaal uitziet en je je echt geen zorgen hoeft te maken."